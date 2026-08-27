Las huellas de Yayoi Kusama en València

La muerte de Yayoi Kusama el pasado 14 de agosto en un hospital de Tokio ha trascendido trece días después y ha llenado las redes sociales de mensajes de despedida a una de las mujeres referenciales del arte contemporáneo. Su nombre pasará a la historia por un estilo característico y reconocible sin importar el soporte que utilizara. Los puntos fueron su sello, pero sus intervenciones fueron mucho más allá.

En València, el paso de Yayoi Kusama se resume en su participación en tres exposiciones colectivas donde se han mostrado alguna de sus piezas. La primera de todas fue en 2005, en el Centre del Carme Cultura Contemporània -entonces Convento del Carmen-, y fue en el marco de la III Bienal de València, bajo el título 'Reflexiones de un pez en el mar profundo', ya que aquella edición giró en torno al agua. Estuvo expuesta del 24 de septiembre al 20 de noviembre y estuvo comisariada por Seung duk Kim y Franck Gautherot, que reunieron obras de 44 artistas diferentes.

El nombre de la muestra se tomó, precisamente, de una de las obras de Kusama. Sus características estructuras geométricas se colocaron dentro de un estanque creado adhoc para la muestra en el claustro principal del convento, pintadas en color rojo y lunares blancos, a imagen y semejanza de sus obras más reconocibles en tonos amarillos, negros, naranjas que copan los grandes museos de arte contemporáneo como el Guggenheim de Bilbao o el Museo de Arte Contemporáneo de Serralves.

Dos de las estructuras de Yayoi Kusama instaladas en el Centre del Carme Cultura Contemporània en 2005. / ALBERTO SAIZ

En ambos lugares sí se han organizado exposiciones monográficas de la artista. En València, la otra participación destacada se produjo en 2022 en el IVAM, donde se contó con una de sus piezas para la muestra 'Lejos del vacío. Zero y el arte de posguerra en Europa', que se inauguró el 30 de septiembre. Allí se incluía el trabajo de Kusama entre las artistas que acogía la exposición, junto a los trabajos de Niki de Saint Phalle, Martha Boto, Nanda Vigo o Grazia Varisco.

Además, actualmente el circuito valenciano cuenta con una de las obras de la japonesa. Se encuentra en Caixafòrum, dentro de la muestra 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas', inaugurada el 16 de abril y todavía vigente hasta el 12 de octubre. Su trabajo encaja a la perfección en el universo de la película clásica de Disney y libro de Lewis Carrol, por lo que se incluyó una de sus piezas junto a otras de Salvador Dalí, Max Ernst, Leonora Carrington o Peter Blake, todos referentes del surrealismo y la psicodelia.

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También en Castelló se pudo apreciar uno de sus trabajos dentro de la muestra 'Micropolíticas III' (1980-1968) en el EACC. Se incluía el trabajo de Kusama junto a otros como Louise Bourgeois, Paul McCarthy o Hannah Wilke.