La Oreja de Van Gogh, Hijos de la Ruina o Bryant Meyers: consulta la agenda de conciertos del Roig Arena

Roig Arena arranca la nueva temporada con una agenda musical repleta de conciertos que convertirá al recinto en uno de los grandes focos culturales del país durante el mes de septiembre. Artistas nacionales e internacionales, grandes reuniones históricas, leyendas de la música y algunas de las propuestas más destacadas del panorama actual protagonizarán una programación marcada por la diversidad de estilos y públicos.

El mes arrancará el 3 de septiembre con The Waterboys, que ofrecerán en Valencia su único concierto en España de 2026. La formación liderada por Mike Scott llegará con 'The Fisherman’s Blues Revue', una gira que celebra uno de los trabajos más importantes de su trayectoria, y que contará además con la participación del violinista Steve Wickham y del reconocido cantautor estadounidense Steve Earle.

El 4 y 5 de septiembre será el turno de La Oreja de Van Gogh, que convertirá Roig Arena en escenario de uno de los acontecimientos musicales más esperados del año: el regreso de Amaia Montero a la banda. Dentro de su gira 'Tantas cosas que contar', el grupo repasará los grandes éxitos de una de las formaciones más emblemáticas del pop español.

El día 6 la programación se multiplicará con dos propuestas muy diferentes. Por un lado, la banda venezolana Rawayana aterrizará en Roig Arena con su gira '¿Dónde es el after?'. Ganadores de un Grammy y un Latin Grammy, se han consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la música latina gracias a la mezcla de ritmos caribeños, rock, funk y sonidos urbanos. Ese mismo día, la sala Auditorio Roig Arena recibirá a El Kuelgue, una de las bandas más singulares de la escena argentina actual. Liderado por Julián Kartun, el grupo destaca por una propuesta fresca y ecléctica que combina diferentes géneros con una marcada teatralidad sobre el escenario.

El 10 de septiembre regresará God Save the Queen a la sala Auditorio Roig Arena tras el éxito cosechado el pasado mes de junio. Considerado uno de los mejores tributos del mundo a Queen, el espectáculo revive los grandes himnos de la banda británica con una espectacular puesta en escena y la destacada interpretación de Pablo Padín como Freddie Mercury.

La música urbana tomará el relevo el 12 de septiembre con 'Perreoland', el espectáculo que el creador de contenido Papi Gavi llevará a la sala Auditorio Roig Arena. El formato traslada al directo el fenómeno de su comunidad digital y reunirá algunas de las canciones más populares del reguetón y la música urbana en una noche concebida para celebrar la cultura musical de toda una generación.

Beto Montenegro, el vocalista de la banda Rawayana / Levante-EMV

Una segunda quincena más urbana

El 16 de septiembre, Roig Arena recibirá a Silvio Rodríguez, una de las voces fundamentales de la canción iberoamericana. El cantautor cubano, autor de clásicos como 'Ojalá', 'Unicornio' o 'La maza' y fundador de la Nueva Trova, regresará a Valencia dentro de una gira muy especial en una de las citas más destacadas del mes.

La programación continuará el 18 de septiembre con Hijos de la Ruina, el proyecto formado por Natos, Waor y Recycled J. El regreso del trío a los escenarios supone una de las citas más esperadas por los seguidores del rap nacional y abre una nueva etapa para un proyecto convertido ya en referencia de la música urbana española.

El 19 de septiembre será el turno de Grupo Firme, que elegirá Roig Arena para inaugurar su gira europea 'La Primera EuroPeda Tour 2026'. Liderada por Eduin Caz, la banda mexicana promete una noche de celebración en la que no faltarán algunos de los temas que la han convertido en uno de los mayores fenómenos internacionales de la música regional mexicana.

El trío de Hijos de la Ruina / Europa Press

La recta final del mes estará marcada por el regreso de grandes nombres internacionales. El 27 de septiembre, la sala Auditorio Roig Arena acogerá a The Sisters of Mercy, una de las bandas más influyentes de la historia del rock gótico. La formación liderada por Andrew Eldritch repasará algunos de los temas más emblemáticos de su carrera junto a composiciones más recientes que se han convertido en piezas de culto para sus seguidores.

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Por último, el 30 de septiembre, el referente puertorriqueño del trap latino y el reguetón Bryant Myers actuará en el recinto valenciano. Reconocido internacionalmente por éxitos como 'Cuatro Babys', junto a Maluma, y por sus colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Anuel AA o Farruko, se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la música urbana gracias a su inconfundible tono grave y a un estilo directo y personal.