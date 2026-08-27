El PSPV denuncia el "desgobierno" del IVC y pide la comparecencia de Ortí en las Corts

El PSPV ha denunciado este jueves el "ahogamiento" de la cultura valenciana y pedirá la comparecencia de la consellera Carmen Ortí "para que explique el desgobierno del IVC". Tal como ha publicado este diario, el último movimiento dentro del órgano de cultura ha sido la marcha de María Angélica Manrique, responsable del área de subvenciones del IVC, al área de Cultura de la Diputación de València apenas un año después de llegar desde la Junta de Castilla y León.

Así, el portavoz socialista de Cultura en las Corts, José Chulvi, ha alertado de la situación de "parálisis" en la que se encuentra la política cultural valenciana y ha apuntado que la salida de Manrique "no es un caso aislado, sino un síntoma más de un deterioro que arrastra la Conselleria de Cultura desde hace tres años, con tres consellers diferentes al frente del departamento y una sucesión de ceses y dimisiones de altos cargos que ha afectado también a la dirección general del IVC y a varias subdirecciones, entre ellas las de Música y Audiovisuales”, al tiempo que ha subrayado que esta inestabilidad en la cúpula tiene consecuencias muy concretas para el sector.

Además, ha explicado que están "ahogando a la cultura valenciana con su inacción y su incapacidad de gestión” y ha señalado que el Circuit Cultural Valencià, la red de programación que debería vertebrar la actividad cultural en todo el territorio, "sencillamente no funciona", y que las ayudas y subvenciones a creadores, compañías y entidades culturales acumulan retrasos que ponen en riesgo su viabilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia de la consellera de Cultura en la Comissió de Cultura de les Corts, para que dé explicaciones sobre esta cadena de ceses y dimisiones y sobre el funcionamiento del IVC: “La cultura valenciana no puede seguir pagando la incompetencia del gobierno de Pérez Llorca. Exigimos que la consellera dé la cara en las Corts y explique de una vez qué plan tiene, si es que tiene alguno”.