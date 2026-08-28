Ella Baila Sola, M-Clan, Duncan Dhu... 'Locos por la música' vuelve al Roig Arena

M Clan, Duncan Dhu, Despistaos y Ella Baila Sola encabezan el cartel de la nueva edición del festival Locos por la Música, que regresa a Roig Arena el 19 de diciembre. La jornada, de más de 7 horas de música en directo, contará también con las actuaciones de Los Toreros Muertos, Alejo Stivel, Guaraná, Melocos, Javier Ojeda, La Banda del Pop, así como DJ El Pulpo y DJ Theo.

Locos por la Música, organizado por Sena Productions, vuelve así a Valencia tras el paso de su primera edición por Roig Arena. Contará nuevamente con la participación de Asindown como entidad solidaria. Las entradas para el festival Locos por la Música salen a la venta el martes 1 de septiembre a las 12h en la web www.roigarena.com