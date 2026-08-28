Batallas de Gallos: Del parque al escenario

Una base de rap, dos personas que riman sin pensar, y más allá, haciendo frases con sentido, que siguen un mismo argumento de forma constante y tratan de humillar a un contrincante que utiliza lo que le has dicho para contestar y seguir rimando. Son las 'Batallas de gallos'. Parece difícil, y lo cierto es que sí, lo es, pero es lo que cada fin de semana realizan muchas personas en cualquier parque de España. El de Benicalap es el principal de València. Justo en el anfiteatro, cada fin de semana cientos de jóvenes se reunen para competir entre ellos, pasar un buen rato rapeando sobre una base e inventarse estructuras multisilábicas casi imposibles que solo los mejores son capaces de realizar.

Argente en una batalla del Callejón del Free, una de las organizaciones más relevantes en València / El Callejón del Free

"Muchos hablan, pocos riman, solo los mejores improvisan", reza el lema de la competición Red Bull Batalla de los Gallos, la más importante a nivel mundial. Y razón no les falta. Rimar puede parecer fácil, pero cuando hay que hacerlo adaptándose a unas bases que varían de ritmo, pensando en humillar a un oponente a través de metáforas o dobles sentidos para reforzar el 'punchline' y sabiendo que un público y un jurado van a valorar esa rima, improvisar puede convertirse en la tarea más difícil de todas.

Un fenómeno que empezó en Estados Unidos, la 'cuna' del rap actual, y que se viralizó con la película '8 millas', protagonizada por Eminem. Con ella, las batallas de rap llegaron a todo el mundo, siendo España uno de los lugares donde más cuajaron. Los parques empezaron a convertirse en lugares donde raperos y 'freestylers' quedaban para practicar rimas que improvisaban al momento. Poco después, en 2005, Red Bull haría su primera aparición, profesionalizando eventos que contaron con nombres como Dano, Elio Toffana, BHA o Zatu, que acabó proclamándose campeón. Más adelante aparecerían los batalleros como Arkano, Chuty, Skone, Bnet, Érika 2 Santos, que fue la primera mujer en participar en Red Bull España, o Sara Socas, la primera en participar en una nacional de Red Bull y en FMS, la liga de freestylers profesional.

Sara Socas en una competición de Red Bull batalla de los gallos / Red Bull Batalla

La viralización de las batallas

Con el paso del tiempo y la aparición de páginas web como youtube, y posteriormente de redes sociales como Instagram o TikTok, se empezó a viralizar el proceso. La batalla que enfrentó a Dtoke contra Arkano en la Red Bull Internacional de 2015 fue el punto de inflexión que revolucionó el panorama de las batallas. Arkano, que comenzó a hacerse conocido en 2009 cuando ganó la final nacional con tan solo 15 años, volvió a ganar la final nacional en 2015 clasificándose para la competición más prestigiosa del panorama batallero, en la que ganó dos veces a Aczino, considerado uno de los mejores freestylers de la historia. Otra se la ganó a Dtoke, en la que fue la batalla más vista del momento y que cuenta con 47,7 millones de reproducciones. El duelo entre ambos pasó a la historia como uno de los mejores jamás vividos: un beso a Dtoke, el momento en el que Arkano le quita la gorra, un nivel altísimo ofrecido por ambos... características que hicieron que la batalla alcanzase un público mucho mayor del que estaban acostumbrados. Arkano acabó ganando la final frente a Tom Crowley, freestyler chileno que actuaba como local en ese momento.

Fue el inicio de la expansión de las batallas, que reconocían a Arkano como uno de los mejores batalleros del momento y que le situaba como uno de los favoritos para ganar el año siguiente en Perú. Sin embargo, la realidad fue algo distinta. España seguiría reinando, pero el aclamado 'tongo' de Jony Beltrán, mexicano, frente a Chuty, que había quedado segundo en la nacional de España ese año, hizo que el resto de la competición en 2016 perdiese el brillo que la caracterizaba, por lo menos dentro del territorio español. Pese a ello, fue Skone, uno de los mejores batalleros españoles de la historia, quien se impuso a Arkano en semifinales en una de las batallas más igualadas que se recuerdan. Posteriormente se enfrentaría a Jota, freestyler peruano que batallaba de local, con el que el público se volcó haciéndole un vacío clamoroso a Skone. Él mismo declaró que fue "una de las batallas más duras" a las que se había enfrentado, pero también una de las batallas clave para seguir con la expansión. Desde entonces, las batallas de gallos no han hecho más que seguir creciendo.

Del nicho al público general

Antes de ese momento, las batallas solo las seguían el pequeño grupo de personas que formaban parte del público nicho del rap. Era normal que las personas descubrieran el rap casi de rebote. No sonaba en la radio, no era la música más popular y la cantidad de música que se producía era pequeña. Era a través de amigos o algún familiar como podías llegar a escuchar algo de SFDK, conocer a Zatu, saber quién era Dano o nombrar a Elio Toffana y así ver que existían las batallas.

Así empezó Damián Víctor -Suth, dentro del mundo de las batallas-, creador de 'El Callejón del Free', organización valenciana de batallas. "Mi relación con las batallas empieza poco después que mi relación con el rap, entre 2007 y 2008. Empiezo descubriendo a los raperos que en ese momento estaban: 'Nach', 'Violadores del Verso' y 'SFDK'. Fue a raíz de SFDK que un amigo me enseñó la batalla de Zatu contra BHA y gracias a esa batalla empezamos a investigar", recuerda el organizador.

Zatu, miembro del grupo de rap SFDK, cantando en el Rocanrola / HECTOR FUENTES

Las clasificaciones a la competición nacional de Red Bull, que tuvieron lugar en Almería y Zaragoza, contaron con representantes valencianos de la talla de Owen, Kavron o Segrelles, quien clasificó a la competición nacional y ya cuenta con un tercer puesto en la competición de 2023 celebrada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La nacional tendrá lugar en marzo de 2027 en Tenerife y contará con Alek y Segrelles como representantes valencianos. El ganador apuntará directo a la internacional de Red Bull, la máxima competición a nivel Mundial, pero, ¿de dónde nace todo?

Las competiciones del Parque

Sin rap no hay batallas. Es lógico pensar que las competiciones nacieran en el mismo sitio que el estilo de música, en las calles, fuera del mainstream social. Raro es el caso de aquel que llega para pisar directamente un escenario, incluso los hay que, pese a su trayectoria en las plazas, no se sienten cómodos con un micrófono en la mano encima de un escenario. "En un parque, todos han rapeado muchas veces. Cuando te subes a un escenario, tienes el público lejos y tienes que conectar con ellos para que te griten", declara Suth.

Parques, plazas, anfiteatros... se llenan todas las semanas para rapear o simplemente para ver a la gente hacerlo. Los más atrevidos participan, pero también hay algunos rezagados que se quedan más atrás, susurrando rimas con sus amigos sobre la base que hay puesta de fondo. Es la magia del freestyle en su máxima expresión. Puedes encontrarte a Alek; rapero valenciano subcampeón nacional de Red Bull, Segrelles; que fue semifinalista en 2023, o a Soen; freestyler ya retirado que hace de juez en la Freestyle Máster Series. Todos son iguales, la fama desaparece y el encontrarse a alguien a quien admiras se convierte se convierte en una rutina.

El parque es el templo de las batallas. Organizaciones como Red Bull se están empezando a dar cuenta, dejan de lado los escenarios para llegar al parque, o hacer un intento, en competiciones previas a la nacional, que muchas veces no logran su cometido. Una mezcla entre parque y escenario que no siempre sale bien y que "en vez de coger las partes buenas de cada cosa, coge las malas". Pero también colaboran con organizaciones como 'El Callejón' o 'Mira el Buen Rap' para organizar batallas y seguir favoreciendo el trabajo del parque, facilitando la visibilidad del nivel que hay en el 'under' de varias ciudades.

De la plaza al escenario

Durante años, el nivel en los parques de España cada vez aumentaba más y el mundo de las batallas crecía pese a los prejuicios de la época. La aparición de Red Bull en 2005 no solo ofreció al mundo una batalla nacional en países como España o Argentina, sino que realizó una internacional con 8 participantes, que después se iría expandiendo. Poco a poco, el panorama batallero fue creciendo, hasta que en 2009 la marca internacional decidió parar, realizando una última edición que contó con cinco participantes españoles (Arkano, Rayden, Noult, El Piezas y Chester), un puerto riqueño, un argentino y un venezolano. Tras el descanso, la competición regresó en 2013, y no ha parado hasta el momento, dejando momentos icónicos: Arkano vestido de león, Skone ganando en Perú con el público en contra, Bnet entrando como reserva y saliendo campeón, el retorno de Chuty a la competición...

De izquierda a derecha: Navalha, tercer lugar; Arkano disfrazado de león, campeón; Barón, segundo puesto / Red Bull Batalla

Con el avance de la escena, Urban Roosters, empresa creadora de la Freestyle Máster Series (FMS), decidió dar un paso más hacia la profesionalización. Vivir del freestyle era complicado, muchos batalleros tenían un trabajo aparte o usaban las batallas como escalera para sacar música. Urban Roosters creó la FMS para cambiar la situación. La primera liga de freestyle profesional asegura a los participantes un sueldo fijo durante nueve jornadas, casi diez meses, a cambio de competir en ella de forma fija. Nueve jornadas en nueve ciudades, media hora de batalla en la que los batalleros improvisan con palabras cada 5 o 10 segundos, con temáticas y de forma libre. "Hubo un momento en el que el freestyle te llenaba el estadio que necesitases", defiende Suth, y la FMS tuvo gran culpa de esto.

Urban Roosters buscó dar un sustento económico estable a aquellos batalleros que, durante el año, más se merecían estar en la liga. "Hay gente que ha podido dejar su trabajo porque por rapear nueve jornadas puede vivir de esto", aclara Suth. Empezaron en España, pero se expandieron a Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y El Caribe, para finalmente acabar haciendo una final internacional que decidiría quien era el mejor batallero de todo el mundo. Un formato que premia la regularidad por encima de los picos.

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El rap siempre ha estado. Nació en Estados Unidos en la década de los 70, de él nacieron las batallas y se viralizaron gracias a películas como '8 millas' o 'Get Rich or Die Tryin'. Desde entonces, las batallas no han dejado de evolucionar. Vivieron dentro de una burbuja que reventó, pero ahora alzan el vuelo volviendo a poner la voz en el cielo, un mundo que llegó al parque como reserva y subió al escenario como campeón.