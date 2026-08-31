De València a los escenarios con Shakira: Natalia Palomares, la bailarina que lleva dentro el “fuego valenciano”

"Llevo dentro el fuego valenciano". Así describe lo que siente Natalia Palomares cuando se sube a los escenarios. Es la única valenciana, española y europea que forma parte del cuerpo de baile de Shakira. Después de meses de preparación, coreografías, ensayos y más de un centenar de actuaciones en distintos países de Latinoamérica, la gira internacional 'Las mujeres ya no lloran' llegará a España en septiembre con doce conciertos en Madrid.

Su regreso a España será también la oportunidad para acercar sus raíces valencianas al equipo de Shakira, con el que trabaja desde 2019. Natalia ha crecido en el barrio del Cabanyal y quiere "aprovechar el viaje a España para que conozcan mi ciudad, ir a comer paella valenciana y bajar con ellos a la playa".

Compartir escenario con Shakira

Natalia Palomares afirma que desde pequeña "me ha encantado Shakira, escuchaba sus canciones y bailaba sus éxitos en el comedor de mi casa", por lo que compartir escenario con la artista colombiana ha sido para ella "superespecial".

Comenzó a trabajar con la cantante en 2019, en la ceremonia de apertura de la Copa Davis, una experiencia que recuerda "como un sueño". A partir de ese momento empezó a formar parte del equipo de baile y coreografia de la colombiana de manera continuada.

Natalia Palomares junto a Shakira en ceremonia de apertura del Mundial 2026 / Natalia Palomares

Subirse a los escenarios frente a millones de personas es "una gran experiencia, pero también hay mucho trabajo detrás" cuenta Natalia. "En el quipo de baile somos seis chicas y cuatro chicos y hay días que los ensayos de las coreografías pueden durar hasta 10 horas", aunque asegura que el esfuerzo merece la pena. Destaca también la implicación de Shakira durante el proceso creativo, «Shaki también aporta pasos e ideas de los bailarines», algo que, según explica Natalia, hace que el equipo de baile se sienta más incluido en su gira.

Actuación en el Mundial

Shakira fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol de 2026, celebrado en México y Estados Unidos, donde interpretó algunos de sus grandes éxitos y el tema oficial del torneo. Natalia recuerda aquel momento como algo alucinante "todo el estadio lleno y yo estaba nerviosa porque ganara España. Además, veía a los jugadores de la selección en el túnel para salir al campo después de la actuación».

La bailarina cuenta con más de 1,1 millones de seguidores en TikTok y más de 630.000 en Instagram, plataforma en la que ha mostrado en numerosas ocasiones su orgullo de ser valenciana. Así lo hizo, precisamente, tras la victoria de España contra Argentina en la final del Mundial. "¿Sabías que Nino Bravo era valenciano? Como yo y Ferran Torres", publicó en sus redes junto al mensaje «somos campeones del mundo» y el audio de la canción del artista de Aielo de Malferit, «Un beso y una flor».

Artistas Internacionales

La cantante colombiana no es la única que ha incluido en sus escenarios y videoclips a Natalia Palomares. Luis Fonsi fue el primer artista internacional en subir a la valenciana a los escenarios e incluirla en su cuerpo de baile durante el exito de su canción "Despacito". Después, J Balvin, Lola Índigo, C. Tangana y Daddy Yankee son algunos de los artistas que también han colaborado con ella. Aunque Natalia guarda «un cariño especial a Rosalía por haber crecido conmigo y a Nathy Peluso por ser una referente y mujer inspiradora».

Un sueño que empezó en el Cabanyal

Aunque ha compartido escenario con algunos de los nombres más importantes de la música internacional, todo empezó cuando era una niña y bailaba frente al tocadiscos en el salón de su casa del Cabanyal. Natalia cuenta que "siempre me ha gustado bailar, hacía playbacks con mis primas y mis familias con canciones de Shakira", pero la bailarina asegura que "el baile era una afición, no una profesión que imaginaba para mi futuro".

La bailarina valenciana disfrutando del baile en un concierto de Shakira / Natalia Palomares

Natalia asegura que siempre "he sido una niña responsable y tenía claro que quería estudiar", por eso se matriculó en el Grado de Derecho de la Universidad de Valencia. Durante sus estudios intentó compaginar la danza y la universidad, "por las mañanas estudiaba y por las tardes tenía clases de baile". Sin embargo, todo cambió cuando en un descanso entre clases escuchó 'Pretty Hurts' de Beyoncé, la bailarina asegura que aunque "siempre cuento lo mismo, escuchar esa canción fue el momento de click, para decicidir que la danza era mi pasión".

"Dejarme la carrera en cuarto año no es una cosa fácil de asimiliar" Natalia cuenta que al principio "sus padres no entendían su decisión". Pero ella a pesar de saber que el baile tiene "un futuro incierto", decidió mudarse a Madrid en busca de nuevas oportunidades para dedicarse profesionamente a la danza. Allí empezó a crear su propio camino y llegó su primera oportunidad en los platós de televisión, con un contrato como bailarina en 'Tu cara me suena'.

El precio de vivir de la danza

Tras años dedicada a la danza y después de compartir escenario con artistas internacionales, Natalia asegura que "trabajar del baile" le ha permitido viajar, conocer nuevas culturas y vivir experiencias que de otra forma no habría imaginado. Sin embargo, reconoce que no todo es fácil, "me gustaría poder ver más a mi familia, a mis abuelos y estar más cerca de casa, de València". Aun así, anima a los niños que sienten pasión por la danza a perseguirla como profesión, aunque reconoce que "es una profesión sacrificada, pero merece la pena".

Natalia subida a los esecenarios en el tour "Las mujeres ya no lloran" / Natalia Palomares

Natalia se ha criado en el Cabanyal y, aunque ahora está en el extranjero, siempre busca un momento para volver a su ciudad. Recuerda cómo de pequeña bajaba a la playa de la Malva-rosa con su abuelo y sus primas, unos recuerdos que mantiene muy presentes a pesar de la distancia. Por eso, describe la pasión que siente por la danza y cómo lleva dentro "ese fuego valenciano" que la ha empujado a bailar en escenarios internacionales frente a millones de personas.