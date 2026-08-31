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Compromís pregunta al Gobierno cuándo avisó a la Generalitat del riesgo de robos en museos

Micó reclama al Ejecutivo que aclare cuándo recibió la alerta de Europol y con cuánta antelación la trasladó a la Generalitat sobre el aumento de los robos en museos y patrimonio cultural

El MUVI de Villena, acordonado tras el robo del Tesoro de Villena

El MUVI de Villena, acordonado tras el robo del Tesoro de Villena / Rafa Arjones

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Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

La diputada de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Micó, ha registrado una serie de preguntas al Gobierno sobre cuándo se recibió el informe de Europol en el que alertaba del aumento de robos en museos y el momento en el que se trasladó a la Generalitat Valenciana.

Según el documento de registro ante la Cámara baja, Micó ha sostenido que el robo del Tesoro de Villena del museo de la localidad (MUVI) se produjo el pasado 27 de agosto "en un contexto en el que Europol había alertado a las autoridades europeas sobre el aumento de los robos contra museos y otras instituciones culturales".

Asimismo, la diputada ha argumentado que la información publicada apunta a "una situación especialmente preocupante" y es que la alerta de Europol "no habría llegado al Museo de Villena hasta el 28 de agosto, un día después del asalto".

Micó ha afirmado que esta cronología "plantea interrogantes que el Gobierno del Estado tiene que aclarar sin ambigüedades", pues a su juicio "no es aceptable que una información destinada precisamente a prevenir robos pueda llegar a los centros afectados cuando el robo ya se ha producido".

Por todo ello, Micó ha preguntado al Gobierno a través del Congreso de los Diputados cuándo recibió el Ejecutivo español la alerta de Europol, cuáles fueron las actuaciones adoptadas en el momento de su recepción, en qué día y hora se dio traslado del escrito a la Generalitat y, en caso de que se enviara después del robo del Tesoro de Villena, cuáles fueron las razones.

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La diputada de Compromís también ha registrado una cuestión sobre qué medidas adicionales tiene previsto adoptar el Ministerio de Cultura, en coordinación con las comunidades autónomas, para reforzar la protección de los museos y del patrimonio cultural ante el riesgo de nuevos robos.

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