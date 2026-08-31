El 'Correfoc' de Dani Nebot desafía las tormentas de arena y se planta 'al tombe' en el desierto de Nevada

Dani Nebot ya ha plantado su Correfoc en el desierto de Nevada, dentro del festival Burning Man. Fue durante la madrugada del lunes cuando la meteorología dio una tregua y pudo levantarse, ya que las tormentas de arena no han dejado de azotar este paraje extremo donde cada año se levanta una ciudad efímera en torno a la música y el arte. El Premio Nacional de Diseño cuenta ya en su haber con el hito de haber formado parte de este exclusivo festival que cada verano aúna a los mayores especialistas en arte del mundo.

El sol permitió en la noche del lunes (domingo todavía en Estados Unidos) levantar el correfoc 'al tombe', tal como se hace con algunos monumentos falleros cada año. El diseño, realizado en colaboración con el arquitecto Miguel Arraiz, con máxima experiencia en este festival, destaca entre el marrón: el rojo intenso del 'dimoni' ya se deja ver entre la inmensidad del desierto de Black Rock del estado de Nevada.

Levantan 'al tombe' el 'Correfoc' de Dani Nebot en el festival Burning Man del desierto de Nevada / L-EMV

La estructura salió de València en junio dentro de un container de un barco de mercancía. Llegó al puerto de Oakland la semana pasaday fue trasladado hasta el Burning Man en camión durante días. La mala previsión meteorológica lo ha mantenido tumbado varios días hasta que ha sido posible que el equipo de voluntarios, supervisados por Nebot, pudieran levantar la obra.

Se quemará en los próximos días, como el resto de estructuras que conforman el festival americano. También lo hará el 'Titanic' de Miguel Arraiz, que ha llevado la dirección de este monumento que reproduce el hundimiento del barco en mitad del desierto.