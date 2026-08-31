'Libre', la película que convierte a Nino Bravo en un ángel de la guarda

Pasa con Nino Bravo lo mismo que con otras grandes estrellas de la cultura: atemoriza representar al icono, al fenómeno de masas y a la persona que ha sido trascendental para una generación y un símbolo para las que vinieron detrás. Dice el actor Secun de la Rosa que a Nino Bravo le pasa como a Elvis Presley en Estados Unidos: vive en la cabeza de los españoles en forma de canción. Por eso, hacer realidad ese recuerdo -incluso sensación- es difícil y arriesgado. "Estamos preparados para las críticas, da vértigo, pero nos lanzamos a este proyecto sin complejos", dice Kiko Martínez, productor de Nadie es Perfecto que, junto a La Terraza, están detrás de 'Libre', la comedia romántica que usa la música del artista valenciano como hilo conductor de una historia que aborda la superación, la búsqueda de la identidad y la lucha contra los miedos de la juventud

Se rueda en la provincia de Valencia durante seis semanas y este lunes, en la Masía Santarrita, el rodaje abre sus puertas para dar a conocer el proyecto. El costumbrismo valenciano es más que evidente en un lugar así, tomado ahora por extras vestidos de boda, equipos de maquillaje, producción, vestuario, arte, fotografía, sonido e iluminación caminando de un lado para otro hasta que suena el 'Acción' y todo se detiene: silencio, se rueda.

En concreto, es la familia Torrent ensayando varias canciones que van a tocar en un enlace matrimonial. Padres, hermanos y tíos están forman parte de la Orquesta Rialto 2.0, una banda que actúa en eventos y donde crece Nino Torrent (Jan Serra), un joven retraído, frágil y con problemas de salud mental que trata de encontrar su camino e identidad. Su familia, convencional pero disfuncional, le acompaña -como puede- durante su proceso, pero es su amigo invisible, el verdadero Nino Bravo (Alberto San Juan), quien le ayuda a salir adelante gracias a su música y a Clemen (Lina del Sol), una joven que, como él, trata de salir adelante.

Un 'match' perfecto

Con Kiko Martínez, Cristóbal García (La Terraza) termina de explicar el proyecto, que cuenta con el guion de Joaquín Oristrell y la dirección de David Serrano, artífice de películas como 'Días de fútbol', obras de teatro como el musical 'Wicked' y guiones como 'El otro lado de la cama'. "Fue, simplemente, un perfecto match entre el proyecto y el director, que tiene la música en su ADN", dice Martínez.

Germán Caballero

El director lo confirma: "Soy fan de Nino Bravo desde pequeño así que, cuando supe que estarían sus canciones, dije que sí; es la segunda película que dirijo sin haber hecho el guion y paradójicamente es la más personal, la que más miedos míos representa", confiesa. Para el director, la música es el elemento narrativo y el punto de unión perfecto entre los dos personajes protagonistas, que se enamoran el uno del otro escuchando a Nino Bravo y cantándolo.

La idea de hacer este homenaje a Nino Bravo surgió de manera casi paralela entre los dos productores, amigos desde hace años, que se embarcaron en este proyecto para acercar el legado de Nino Bravo desde una historia contemporánea a las generaciones más jóvenes, respetando el pasado y su herencia para captar también al público habitual del artista.

"El cine inglés lo hace muy bien, que es atraer algo muy popular, como son sus canciones, con algo social que le pasa a la gente de a pie. Nosotros pensábamos: ¿a la gente joven qué le pasa? Pues mucha soledad, problemas de salud mental... Y todo ello también con comedia y con situaciones dramáticas", detalla García.

Germán Caballero

Aunque no sea una película 'sobre' Nino Bravo, su presencia está en todas partes: Nino Torrent tiene problemas de salud mental y de adaptación en un entorno hostil, en una familia donde su madre, Noelia (Lorena Calero), hace lo que puede por integrarle junto a su marido, Vicente (Secun de la Rosa), mientras sus dos hermanos, Ximo (Iván Lapadula) y Bruno (Miguel Mateos), le complican la vida, pero no le sueltan la mano. Completan el reparto Jordi Aguilar como el tío Ramón y Ricardo Gómez, que participa en un cameo.

Alberto San Juan y sus dotes "de andar por casa"

Por encima de todos ellos está Nino Bravo, convertido en una especie de ángel de la guarda para el protagonista e interpretado por Alberto San Juan. "Siempre pensé que, después de Carmelo Gómez, yo podría parecerme más o menos a Nino, aunque con 59 años no tiene sentido, ya que interprete a alguien de 29; ahora bien, como es una aparición en la mente del joven Nino, hay libertad para representarle", dice el premiado y reconocido actor.

Así es el rodaje de 'Libre', dirigida por David Serrano: la comedia romántica conducida por las canciones de Nino Bravo / Germán Caballero

San Juan explica que sus dotes musicales son "de andar por casa" pero, aún así, ha tenido que cantar algunas de las grandes canciones del artista, como la propia 'Libre' o 'Mi tierra'. Lo ha hecho con gusto porque se declara admirador de la canción melódica, y su personaje, además, existe en forma de Nino Bravo porque el joven es su fan y sus canciones dan sentido a su vida, por lo que este personaje "anima al joven a vivir, a no esconderse, a no someterse al miedo, a olvidarse de lo concreto y de lo que se espera de él, a vivir con alegría", dice San Juan.

Apoyo de la familia

Los productores explican que están "tranquilos" porque cuentan con el apoyo de la familia de Nino Bravo. Sus dos hijas, Amparo y Eva Ferri, visitaron el rodaje y pasaron una jornada con el equipo y el equipo de producción de la película. "Me hace muy feliz que hagamos este acercamiento creativo a la figura del artista y que la familia esté contenta, espero que el público también lo comparta", señala Kiko Martínez.

La película se está rodando a lo largo de seis semanas en diferentes lugares de la provincia de València, desde el barrio del Cabanyal hasta Sueca, Sollana o Alboraia. La idea es terminar el 16 de septiembre y comenzar el montaje para que la película entre en el circuito de los grandes festivales de cine como el de Málaga, a principios de marzo de 2027.