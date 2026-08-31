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Cultura

Macastre rep el distintiu de Capitalitat Cultural Valenciana 2026

La Generalitat reconeix la contribució del municipi al desenrotllament cultural de la Comunitat Valenciana

La Generalitat entrega a Macastre el distintiu de Capitalitat Cultural Valenciana 2025

La Generalitat entrega a Macastre el distintiu de Capitalitat Cultural Valenciana 2025 / Levante-EMV

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Dani García

València

El passat dissabte es va celebrar la Gala de la Capitalitat Cultural Valenciana 2026 a Macastre, on la localitat va rebre el distintiu que l'acredita com a Capital Cultural Valenciana, un reconeixement que reivindica l’esforç col·lectiu realitzat pel municipi per a situar la cultura en el centre de la seua vida social i comunitària. En l'acte, on va participar Carmen Ortí, consellera d’Educació, Cultura i Universitats, la Generalitat va reconéixer la trajectòria i el compromís d’este municipi amb la cultura com a ferramenta de cohesió social, participació ciutadana i desenrotllament territorial.

Amb una població de 1.480 habitants, Macastre s’ha consolidat en els últims anys com un referent cultural a la comarca de la Foia de Bunyol-Xiva gràcies a una programació activa i a la implicació del seu teixit associatiu i veïnal.

La gala, que tenia com a lema ‘Macastre. Una història que contar’, va retre homenatge a les persones, entitats i col·lectius que han contribuït a convertir la cultura en una de les principals senyes d’identitat del municipi. Artistes, creadors, associacions i veïns han sigut protagonistes d’un acte que ha mostrat com l’activitat cultural pot enfortir la identitat local, dinamitzar la vida comunitària i generar noves oportunitats per al territori.

La distinció reconeix l’esforç col·lectiu realitzat pel municipi per a situar la cultura en el centre de la seua vida

La distinció reconeix l’esforç col·lectiu realitzat pel municipi per a situar la cultura en el centre de la seua vida / Levante-EMV

Cultura i participació

En la seua intervenció, Ortí va destacar el paper fonamental que exercixen els municipis valencians en la conservació, promoció i transmissió de la cultura, i va assenyalar que, amb la designació de Macastre com a Capital Cultural Valenciana, “reconeixem la història d’un poble, el compromís dels seus veïns i la capacitat d’una comunitat per a conservar la seua identitat, transmetre-la i convertir-la en un projecte compartit de futur”.

Així mateix, la consellera va subratllar el compromís de la Generalitat amb una política cultural pròxima i vertebradora, capaç d’arribar a tots els municipis de la Comunitat Valenciana i garantir l’accés de la ciutadania a una oferta cultural de qualitat.

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Amb esta distinció, la Generalitat reconeix la contribució de Macastre al desenrotllament cultural de la Comunitat Valenciana i la seua capacitat per a convertir la cultura en un element de trobada, participació i projecció de futur per a tota la ciutadania.

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