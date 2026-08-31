Cultura
Macastre rep el distintiu de Capitalitat Cultural Valenciana 2026
La Generalitat reconeix la contribució del municipi al desenrotllament cultural de la Comunitat Valenciana
El passat dissabte es va celebrar la Gala de la Capitalitat Cultural Valenciana 2026 a Macastre, on la localitat va rebre el distintiu que l'acredita com a Capital Cultural Valenciana, un reconeixement que reivindica l’esforç col·lectiu realitzat pel municipi per a situar la cultura en el centre de la seua vida social i comunitària. En l'acte, on va participar Carmen Ortí, consellera d’Educació, Cultura i Universitats, la Generalitat va reconéixer la trajectòria i el compromís d’este municipi amb la cultura com a ferramenta de cohesió social, participació ciutadana i desenrotllament territorial.
Amb una població de 1.480 habitants, Macastre s’ha consolidat en els últims anys com un referent cultural a la comarca de la Foia de Bunyol-Xiva gràcies a una programació activa i a la implicació del seu teixit associatiu i veïnal.
La gala, que tenia com a lema ‘Macastre. Una història que contar’, va retre homenatge a les persones, entitats i col·lectius que han contribuït a convertir la cultura en una de les principals senyes d’identitat del municipi. Artistes, creadors, associacions i veïns han sigut protagonistes d’un acte que ha mostrat com l’activitat cultural pot enfortir la identitat local, dinamitzar la vida comunitària i generar noves oportunitats per al territori.
Cultura i participació
En la seua intervenció, Ortí va destacar el paper fonamental que exercixen els municipis valencians en la conservació, promoció i transmissió de la cultura, i va assenyalar que, amb la designació de Macastre com a Capital Cultural Valenciana, “reconeixem la història d’un poble, el compromís dels seus veïns i la capacitat d’una comunitat per a conservar la seua identitat, transmetre-la i convertir-la en un projecte compartit de futur”.
Així mateix, la consellera va subratllar el compromís de la Generalitat amb una política cultural pròxima i vertebradora, capaç d’arribar a tots els municipis de la Comunitat Valenciana i garantir l’accés de la ciutadania a una oferta cultural de qualitat.
Amb esta distinció, la Generalitat reconeix la contribució de Macastre al desenrotllament cultural de la Comunitat Valenciana i la seua capacitat per a convertir la cultura en un element de trobada, participació i projecció de futur per a tota la ciutadania.
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