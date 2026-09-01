Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: "Marcará el futuro"

Shakira abrirá su particular Macondo en 18 días. Y, aunque el Iberdrola Music aún sea un puzle a medio montar, ojo, ya puede intuirse el universo que desplegará. Allí donde Loba, Te felicito, Inevitable, La tortura y Suerte sonarán, las gradas ya están tomando forma. Quedan tres semanas y, desde dentro, entre hierros y grúas, el reto impresiona: no sólo están levantando un escenario, sino una ciudad temporal. “Llevamos trabajando desde principios de agosto. Hay gente que piensa que hacer esto es imposible, pero somos buenos. No hace falta ser alemanes o ingleses para sacar adelante proyectos así. Sabemos encararlos con rigor y responsabilidad”, asegura Pino Sagliocco, promotor musical y presidente de Live Nation en España. Y subraya tajante: “El sueño de Macondo se hará realidad en breve”.

Su corazón será el Estadio Shakira, una estructura efímera concebida para recibir a 50.000 personas por noche y diseñada por Bjarke Ingels Group (BIG), el estudio detrás del recinto temporal que Adele encargó para Múnich: “Llevo 48 años en esta profesión y nunca me había enfrentado a un desafío de estas dimensiones. Es la primera residencia que España va a acoger. Es cierto que ya se han hecho otras a nivel mundial, pero ésta va a sorprender. Me siento muy orgulloso. Esto es mucho más que un estadio. Va a marcar el futuro. Lo que más me gusta del proyecto es el tributo a la comunidad latina. En momentos de polarización, la cultura nos une”. El parque temático, que ocupará 150.000 metros cuadrados, está diseñado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido.

Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, en el espacio Ibedrola Music. / DAVID RAW

El calendario ha engordado desde que se desvelaron las primeras fechas el pasado marzo. Primero, fueron seis conciertos. Después, nueve. Y, ahora, 12: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Cuatro fines de semana que, si rozan el lleno, moverán a cerca de 600.000 personas por el sur de Madrid. Ocho años después de su última gira por España, Shakira ha elegido la capital para cerrar esta etapa de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con una fórmula inédita aquí. “Queremos arrancar ya y que todo vaya genial. Igual hay tanta demanda que Shakira decide ampliar”, apunta el promotor. El éxito, claro, también aprieta: cada nueva fecha ha hecho todavía más grande una obra que nació ya descomunal.

Operarios trabajan en el estadio que Shakira ha levantado en Madrid para finiquitar su gira mundial. / DAVID RAW

Porque Macondo Park no será sólo la antesala del concierto. Alrededor del estadio habrá ocho espacios dedicados a la moda, el cine, la gastronomía, el arte... Estarán unidos por senderos de colores que desembocarán en una plaza central presidida por el árbol de la vida. Y cada uno tendrá programación propia y el público podrá entrar desde el mediodía. Habrá incluso un área infantil, Macondito, con posibles visitas escolares entre semana. La intención es que todo respire cultura latina sin convertirse en una sucesión de carpas patrocinadas. “Shakira lo ha dirigido todo. El homenaje a su tierra cuenta con su compromiso. Ha querido hacer algo especial, está metida de lleno”, asegura Pino. De ahí que la artista no aparezca sólo como cabeza de cartel, sino como la persona que ha trazado su concepto.

Rifirrafe político

La residencia cerrará una gira que ha visitado 17 países y que ha recaudado 421 millones de dólares: arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y, para finiquitarla por todo lo alto, 19 meses después, la artista ha organizado su propio Neverland. No será un festival al uso. El objetivo es estirar la jornada con actividades que, bajo el nombre Es Latina, atraigan a miles de personas. De esta forma, el público irá llegando de forma progresiva al recinto, evitando así las aglomeraciones que suelen producirse tanto al inicio como al final: “Ningún concierto será igual al anterior, habrá sorpresas a diario. Cada persona vivirá un momento único”. La oferta tiene así una segunda función, bastante menos poética: evitar que 50.000 almas lleguen y se marchen a la vez.

El estadio esta diseñado Bjarke Ingels Group (BIG), el estudio que ya trabajó en el recinto temporal de Adele en Múnich. / DAVID RAW

Ahí está la parte menos mágica de Macondo. El Iberdrola Music arrastra críticas por la movilidad y el impacto de los macroeventos sobre Villaverde. En marzo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió a José Luis Martínez-Almeida que no autorizara concentraciones masivas en el recinto y recordó lo ocurrido con Harry Styles en 2023: "Tienen que tomarse en serio la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad. No puede ser que ahora estén facilitando que el espacio, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fan, acoja una serie de conciertos que tienen exactamente esas características". El Ayuntamiento respondió acusándole de querer “boicotear la ciudad”. Ahora, el debate se ha desplazado al cómo: el dispositivo prevé controles de ruido, pantallas acústicas, más señalización y una salida escalonada.

Marcar el camino

La promotora barajó la posibilidad de celebrar la residencia de Shakira en Cataluña, pero no encontró un lugar que encajara con la escala del proyecto. “En Barcelona no dimos con el espacio adecuado. Madrid nos ha dado tranquilidad en este sentido. Es más latina que nunca. Espero que este proyecto marque el camino y, en el futuro, quién sabe, pueda plantearse en diferentes ciudades. Es otra manera de vivir la música”, puntualiza Pino. La ambición va por ahí: que Macondo Park no sea sólo una rareza construida para 12 noches, sino una prueba de concepto. Una residencia capaz de convertir un descampado en destino. Si funciona, habrá abierto una puerta. Si falla, la escala hará difícil esconder las costuras.

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El recinto contará con ocho pabellones dedicados a la cultura latinoamericana. / DAVID RAW

Por ahora, sin embargo, no hay realismo mágico. Hay obra. Hay estructuras y pabellones pendientes. Hay un reloj corriendo hacia el 18 de septiembre, cuando todo deberá dejar de parecer un proyecto y empezar a funcionar como una ciudad. Después llegarán las luces, los árboles, las pantallas... y ese Macondo que Shakira quiere plantar durante un mes en Villaverde. “Nunca la he visto tan feliz. Está con muchas ganas. Siempre ha sentido España su tierra”, concluye Pino. Quizá, por ello, ha elegido terminar aquí esta etapa levantando algo que no existía: su propio estadio. El sábado todavía era un enorme esqueleto. En menos de tres semanas deberá rugir. Y, con 50.000 personas delante, ojo, ya no habrá planos que valgan.