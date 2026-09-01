Generalitat valenciana señala la falta de información ministerial tras los robos en museos

La Conselleria de Cultura ha señalado este martes que no recibieron información por parte del Ministerio que dirige Ernest Urtasun tras los asaltos en los museos de Badajoz y en Albacete y ha indicado que el responsable de la seguridad del Museo de Villena (MUVI) es el ayuntamiento de este municipio alicantino.

En un comunicado, la Conselleria de Cultura valenciana ha señalado que el MUVI, donde se perpetró el robo del Tesoro de Villena el pasado 27 de agosto, es de titularidad municipal, por lo que "es el ayuntamiento de la localidad el responsable de la seguridad".

"Ahora le corresponde al ayuntamiento acreditar que las medidas de seguridad que dijo eran reales y que aporte facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que afirmó que iba a construirse", han expresado fuentes de la Conselleria en esa nota de prensa.

Asimismo, han insistido en que el Ministerio de Cultura no comunicó la alerta de Europol, en la que se advertía de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas y antigüedades, hasta el viernes 28 de agosto, un día después de que robaran gran parte del Tesoro de Villena.

Asimismo, han afirmado que tras los robos producidos en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (el 25 de abril) y en el del Museo de Albacete (el 28 de julio), la Conselleria no recibió "aviso oficial alguno por parte de Cultura".

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Respecto a la petición que realizó el Ministerio, donde se solicitaba a las comunidades, a instancias de la Policía, un listado de los museos susceptibles de sufrir este tipo de atracos por contener oro, plata o metales preciosos, la Conselleria ha respondido que la recibieron el 11 de agosto y que se solicitaba la remisión de información a la mayor brevedad posible, pero que no se especificaba "ni el fin ni la urgencia". EFE