Generalitat valenciana señala la falta de información ministerial tras los robos en museos
La Conselleria de Cultura dice que 'el ayuntamiento de la localidad es el responsable de la seguridad" del MUVI, donde se perpetró el robo del Tesoro de Villena
Efe
La Conselleria de Cultura ha señalado este martes que no recibieron información por parte del Ministerio que dirige Ernest Urtasun tras los asaltos en los museos de Badajoz y en Albacete y ha indicado que el responsable de la seguridad del Museo de Villena (MUVI) es el ayuntamiento de este municipio alicantino.
En un comunicado, la Conselleria de Cultura valenciana ha señalado que el MUVI, donde se perpetró el robo del Tesoro de Villena el pasado 27 de agosto, es de titularidad municipal, por lo que "es el ayuntamiento de la localidad el responsable de la seguridad".
"Ahora le corresponde al ayuntamiento acreditar que las medidas de seguridad que dijo eran reales y que aporte facturas de la nueva vitrina blindada y acorazada que afirmó que iba a construirse", han expresado fuentes de la Conselleria en esa nota de prensa.
Asimismo, han insistido en que el Ministerio de Cultura no comunicó la alerta de Europol, en la que se advertía de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas y antigüedades, hasta el viernes 28 de agosto, un día después de que robaran gran parte del Tesoro de Villena.
Asimismo, han afirmado que tras los robos producidos en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (el 25 de abril) y en el del Museo de Albacete (el 28 de julio), la Conselleria no recibió "aviso oficial alguno por parte de Cultura".
Respecto a la petición que realizó el Ministerio, donde se solicitaba a las comunidades, a instancias de la Policía, un listado de los museos susceptibles de sufrir este tipo de atracos por contener oro, plata o metales preciosos, la Conselleria ha respondido que la recibieron el 11 de agosto y que se solicitaba la remisión de información a la mayor brevedad posible, pero que no se especificaba "ni el fin ni la urgencia". EFE
- Una mujer mata a un hombre por estar con la expareja suya en un bar de València
- La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
- Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones
- El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados
- Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'
- Rita Barberá vuelve al foco mediático
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos