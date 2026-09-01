Los grabados de Rembrandt y una muestra sobre extraterrestres protagonizan el otoño de CaixaForum València

CaixaForum València acogerá este otoño las exposiciones Rembrandt. Un mundo en grabados, que analiza la creatividad del neerlandés a la hora de trabajar sobre papel, y Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?, en la que se repasa la búsqueda de vida en el cosmos y la representación de los alienígenas en las artes. También destacan actividades nuevas, como el ciclo de pensamiento y reflexión social En pausa: Diálogos para pensar el presente, que tendrá como invitados a la directora de cine Lucrecia Martel y a los filósofos Hartmut Rosa y Antonio Monegal.

Rembrandt, Autorretrato apoyado sobre un pretil, 1639. / © The Trustees of the British Museum

La Fundación ”la Caixa” ha dado a conocer su programación para el último cuatrimestre del año en la red de centros CaixaForum, cuyo objetivo es promover la cultura como agente de transformación social y fomentar el acceso de todos los públicos a las artes, las ciencias y las humanidades.

Rembrandt

El público de CaixaForum València podrá disfrutar del estreno absoluto de Rembrandt. Un mundo en grabados, una exposición en colaboración con el British Museum que explora la faceta de grabador de este pintor profundamente innovador y experimental. Se presentará a los medios el 1 de octubre, se abrirá al público al día siguiente, 2 de octubre, y se podrá visitar en el centro hasta el 7 de febrero de 2027. La muestra explora los diferentes enfoques y los procesos creativos que el artista usó para crear sus grabados en papel.

El neerlandés Rembrandt van Rijn es uno de los grandes maestros europeos. Aunque es universalmente conocido por sus pinturas, los aguafuertes y los dibujos que creó son fundamentales en su evolución expresiva y técnica. En ellos capta movimientos y gestos con un control sorprendente, y desarrolla efectos tonales, una gran habilidad narrativa y una variedad temática extraordinaria.

Extraterrestres

Será el 26 de noviembre cuando se muestre Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?. La exposición combina ciencia e imaginación para explorar nuestro lugar en el cosmos, la posibilidad de vida extraterrestre y la inspiración que esta idea ha producido en el arte y la cultura.

Concebida y producida por la Fundación ”la Caixa”, la muestra está comisariada por un equipo de científicos expertos en astrofísica, astrobiología y biología molecular. Su recorrido repasa el modo en que la raza humana ha especulado siempre con la posibilidad de que haya vida en otros planetas y, de ser así, las características que tendría.

La exposición empieza situando a los visitantes en el cosmos y trazando el dilema filosófico que supondría la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra. También plantea la forma en que la imaginación humana ha reflejado mundos más allá del nuestro en el arte, el cine y la literatura, y proyecta, a partir de la evidencia científica, algunos futuros posibles en caso de que se descubrieran planetas habitados.

El recorrido también incluye elementos interactivos, maquetas, piezas reales, obras de arte y material audiovisual en una exposición creada para que los visitantes se emocionen pensando en la posibilidad de que haya otros seres vivos en el universo.

Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas

Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas estará abierta al público hasta el 12 de octubre, propone un viaje onírico a los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas de Alicia en el país de las maravillas a través del tiempo y de diferentes disciplinas. Se trata de la mayor exposición realizada sobre este fenómeno cultural victoriano que forma parte del imaginario colectivo actual.

En colaboración con el V&A Museum de Londres, esta exposición es la primera que ofrece una visión amplia del impacto y la influencia de la obra, un fenómeno cultural de gran alcance y una fuente de inspiración para las mentes más creativas casi 160 años después de que Lewis Carroll la escribiera.

Más allá de las exposiciones

El centro acogerá nuevas conferencias del ciclo de pensamiento y reflexión sociocultural En pausa: Diálogos para pensar el presente, cuya finalidad es ofrecer un espacio de diálogo en el que el tiempo transcurra a otra velocidad para poder reflexionar sobre los grandes retos de nuestro tiempo.

El ciclo conecta pensamiento, cultura y sociedad con una mirada inclusiva, de calma y de presencia. En este último cuatrimestre del año participarán en él Hartmut Rosa, filósofo y sociólogo alemán conocido sobre todo por sus análisis de la modernidad tardía, la aceleración social y su concepto central de resonancia; Lucrecia Martel, una de las realizadoras más reconocidas del cine latinoamericano y figura clave del Nuevo Cine Argentino, que aborda en sus películas temas como las estructuras sociales, el racismo y el poder, y Antonio Monegal, filósofo que centra sus investigaciones en la relación entre cultura y política, especialmente en la representación de la guerra y la violencia.

Por otro lado, tendrá lugar el proyecto cinematográfico inclusivo Tiempo de cine: El cineclub de CaixaForum, que programará una selección de grandes películas que en esta ocasión girarán en torno a la temática de las migraciones.

En el ámbito musical y artístico destacan ciclos como Encuentros con, en el que la cantante Soleá Morente y la gastrónoma Claudia Polo; Ilusión y persuasión. El arte del Barroco; Grandes maestros del teatro; Microconciertos; Grandes intérpretes del siglo XX, y Temporada musical, con la participación de músicos como Amaro Freitas & Momi Maiga, y la fadista LINA junto al pianista Marco Mezquida, entre otros.

Las familias tendrán a su disposición el ciclo de películas Pequeños cinéfilos; el espectáculo Los Pfeiffer, una distopía futura en la que la música ha sido prohibida; el nuevo taller «Artefacto: Mil tentáculos», de la artista Anna Irina Russell, y el taller espectáculo ¿Quién quiere ser astronauta?, creado conjuntamente con la Agencia Espacial Europea y enmarcado en la nueva exposición Extraterrestres.