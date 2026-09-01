Love of Lesbian se despide de los escenarios con un concierto en el Roig Arena de València

Love of Lesbian suma una nueva fecha a su calendario de despedida de los escenarios: la banda actuará por primera y única vez en Roig Arena el 11 de diciembre de 2026, consolidando Valencia como una de las plazas centrales de esta última etapa en directo y una de las últimas de toda la gira que tendrá su final en diciembre. Será, además, el mayor recinto que la formación catalana haya pisado nunca en la ciudad.

La noticia llega en pleno momento de máxima efervescencia para el grupo. Tras agotar por tercera vez en su carrera todas las localidades del Auditorio Nacional de Ciudad de México, y mientras siguen presentando nuevo material: los sencillos "Ojalá" (con Judit Neddermann) y "Ámame lindo" (con Andie Gago, producido por Camilo Lara), adelantos de su recopilatorio 'Nouvelle Cuisine Caníbal Vol. 3'.

Love of Lesbian encara esta cita valenciana no como un simple concierto, sino como uno de esos hitos que su público "nunca querrá que la memoria borre". No es, insisten desde el equipo de la banda, una despedida triste: es, en sus propias palabras, "un hasta luego de largo aliento" , la celebración de una hermandad con su público antes de la pausa indefinida que la banda tiene prevista para diciembre de 2026.

Esta fecha en València no será un concierto más, sino uno de esos acontecimientos llamados a perdurar en el recuerdo colectivo. En diciembre, la banda bajará definitivamente el telón de esta gira.

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Sobre Love of Lesbian

Nacida en Barcelona a finales de los años 90, Love of Lesbian es una de las bandas más influyentes y trascendentales del pop-rock independiente en español. Con tres décadas de trayectoria ininterrumpida, el grupo liderado por Santi Balmes ha revolucionado la escena musical gracias a su identidad lírica — un infalible equilibrio entre la poesía, la conceptualidad y la ironía — y a un directo enérgico que ha conquistado los principales festivales iberoamericanos. Actualmente, la banda se encuentra en las últimas fechas de su gira antes de efectuar su parada indefinida de los escenarios en diciembre de 2026.