Niña Pastori presenta el 6 de diciembre en el Roig Arena su nuevo espectáculo "Color Fania"

Niña Pastori presentará el 6 de diciembre de 2026 en la Sala Auditorio del Roig Arena “Color Fania”, el espectáculo de su nuevo trabajo en estudio, el cual se adentra en el universo salsero de uno de los sellos más legendarios de la música latina: Fania Records.

Grabado entre Miami y España a lo largo de 2025 y 2026, y producido por el colombiano CASTA —que ha trabajado con artistas como Shakira, Ed Sheeran y Alejandro Sanz—, el disco reinterpreta algunos de los grandes himnos del catálogo de Fania desde una perspectiva inédita.

Con su cante inconfundible, Niña Pastori revisita las canciones del Bronx latino sin traicionar su esencia ni la del repertorio que homenajea; para ello, lo hace desde su propio lenguaje: el de una artista flamenca que entiende la fusión no como artificio, sino como acto natural de comunicación entre culturas. “El flamenco y la salsa son hermanos”, ha comentado. “Ambos nacen del mestizaje y de la necesidad de bailar lo que se siente”.

Sobre el escenario, y apoyada en una cuidada puesta en escena y en su inconfundible carisma, Niña Pastori dialogará con estas canciones inmortales como si fueran propias. Tres décadas después de su irrupción en la música, la artista demuestra que sigue siendo una intérprete en constante evolución, siempre fiel a sí misma. “Color Fania” es su homenaje a la cuna de la salsa, pero también un retrato de quién es hoy: una artista madura, curiosa y comprometida con su verdad.

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