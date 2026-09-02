De Benimaclet a Manhattan: Los Teloneros llevan su teatro a Nueva York

De Benimaclet a Manhattan. El recorrido parece excesivo para una compañía independiente acostumbrada a trabajar lejos de los grandes circuitos y que, según bromean sus cinco integrantes, estrena prácticamente «una obra cada diez años». Pero ese es el salto que dará en octubre Los Teloneros, la compañía valenciana que llevará por primera vez su teatro a Nueva York con "No nos merecemos soñar", la tragicomedia escrita y dirigida por Rafael Ponce que se estrenó el 27 de noviembre de 2025 en el Teatro Círculo de Benimaclet.

Los Teloneros llevan su teatro a Nueva York / Alain Dacheux /Sebastián López.

La compañía viajará en octubre con un equipo de diez personas desde València hasta Estados Unidos para afrontar su primera experiencia internacional. Entre los días 28 y 30 de octubre ofrecerá cuatro funciones en el Teatro LATEA de Manhattan, uno de los escenarios de referencia en Estados Unidos para las artes escénicas hispanas y latinoamericanas. Un día antes, el 27, participará además en un encuentro en La Nacional, histórica institución de la comunidad española en Nueva York, dedicado a presentar la compañía, el espectáculo y la aventura que ha supuesto llevarlo al otro lado del Atlántico.

El salto tiene un importante coste económico y para ello, a través de su página web, Los Teloneros ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para minimizar el coste del viaje, ya que desplazar a diez personas a Nueva York y mantener allí la producción implica afrontar vuelos, alojamiento, alquiler de la sala, necesidades técnicas, seguros, comunicación y otros gastos difíciles de cubrir con la taquilla de las representaciones.

"La obra habla precisamente de los sueños que abandonamos, de las vidas que imaginamos y que finalmente no vivimos. Y resulta que nosotros, mientras contamos eso en un escenario, estamos haciendo casi exactamente lo contrario. Una obra que nació en Teatro Círculo Benimaclet, hecha por un grupo de gente que va bastante por libre y con unos recursos más bien justitos, termina llevándonos hasta Manhattan", se enorgullece Cora Mateu. "Y mira, puestos a meternos todavía un poco más en la precariedad, por lo menos que sea cruzando el charco y haciendo algo que nos apetece"., bromea.

Compañía Los teloneros / Alain Dacheux /Sebastián López.

Una obra sobre los sueños

El viaje tiene algo de paradójico. Escrita por Rafael Ponce, 'No nos merecemos soñar' combina humor, emoción, absurdo y reflexión social para hablar de los deseos, los fracasos y esa frontera incierta entre continuar esperando y aceptar la resignación. Sus personajes quieren ser amados, odiados, salvados, reconocidos, enterrados o encumbrados. Bajo una sucesión de situaciones deliberadamente dislocadas, cercanas por momentos al non sense y al dadaísmo, aparece una reflexión sobre las vidas que imaginamos y que finalmente no vivimos.

Y mientras los personajes hablan de los sueños abandonados, la compañía está haciendo prácticamente lo contrario ya que, una producción estrenada en Benimaclet y levantada por un grupo independiente con recursos limitados terminará representándose en la Gran Manzana.

Los Teloneros llevan su teatro a Nueva York / Alain Dacheux /Sebastián López

«¿Y si intentamos llevarla a Nueva York?»

El desembarco en Nueva York surgió, además, casi por casualidad. Renaud Frossard acudió al estreno y descubrió allí el trabajo de Los Teloneros. Hasta entonces tenía poca relación con el mundo teatral, pero conectó con el montaje y con la historia de la compañía. Le sorprendió especialmente que el grupo ni siquiera dispusiera de una página web y decidió crearla de manera desinteresada para dar mayor visibilidad a su trabajo. Semanas después, al analizar la procedencia de las visitas, descubrió que algunas llegaban desde Estados Unidos.

Entonces apareció una de esas preguntas que empiezan como una ocurrencia y terminan transformándose en un proyecto: «¿Y si intentamos llevarla a Nueva York?». Llegaron después las llamadas, los correos y los contactos con distintas salas. Dos espacios respondieron favorablemente y la ocurrencia comenzó a adquirir forma. «Cuando quieres darte cuenta, el lío ya se ha armao... a Manhattan», resume Cora Mateu, intérprete y productora de Los Teloneros.

Una compañía que aparece cada diez años

El viaje permite recuperar también la peculiar historia de Los Teloneros, una formación que funciona más como un colectivo de artistas que se encuentran y se separan alrededor de cada proyecto. Su origen se remonta a 2013, aunque las relaciones artísticas que terminarían dando lugar al grupo habían comenzado mucho antes.

Cora Mateu recuerda todavía el impacto que le produjo asistir en 1990, en la Sala Trapezi de València, a 'La conquista despacio', de Gerardo Esteve y Rafael Ponce. Allí descubrió un lenguaje próximo al absurdo en el que aparentemente no ocurría nada y, al mismo tiempo, resultaba perfectamente reconocible lo que sucedía sobre el escenario.

Los Teloneros llevan su teatro a Nueva York / Alain Dacheux /Sebastián López

Cora Mateu siguió posteriormente los trabajos de Esteve y Ponce, entre ellos 'La verdad está en inglés', 'Los pájaros fontaneros', 'Los hermanos Pirracas en nemequitepá', 'Los hombres del tiempo' o 'Mala leche', texto con el que Rafael Ponce obtuvo el Premi Max Aub en 2002. En 2001, Mateu pidió a Ponce un texto para 'Pildorita en el Nuevo World'. Su primera reunión se produjo, curiosamente, en la cafetería New York de la calle San Vicente, una coincidencia que ahora adquiere cierto aire premonitorio. Después llegarían otras colaboraciones y, en 2004, ambos coincidieron sobre el escenario en 'Cañas y barrio'.

La creación formal de Los Teloneros llegaría años después. Tras RIP RIP HURRA, última obra de Esteve y Ponce, Cora Mateu y Lorena López propusieron a Rafael Ponce poner en marcha un nuevo trabajo juntos. Él aceptó y en 2013 nació el colectivo. Desde entonces su producción ha sido tan espaciada como singular: 'A lo Panenka' en 2013, 'Almas de discusión pasiva' en 2014 y 'No nos merecemos soñar' en 2025.

El universo escénico de Rafael Ponce

En el centro del proyecto continúa Rafael Ponce, con casi cuatro décadas de trayectoria. Sus textos avanzan mediante frases aparentemente inconexas, situaciones abstractas y una sucesión constante de acontecimientos que prescinden de una construcción narrativa tradicional. Pero ese aparente caos está atravesado por referencias al presente, canciones reconocibles, alusiones al propio oficio teatral, humor, crítica e ironía. 'No nos merecemos soñar' lleva ese lenguaje hacia una propuesta que se mueve entre el absurdo, lo musical y lo dadaísta.

La compañía Los Teloneros actuarán en Manhattan / Sebastían López

Sobre el escenario están Alba Serra, Begoña Tena, Cora Mateu, Manuel Ruiz Arteche y Marian Villaescusa, mientras Carlos Molina, de Lumierescene-Tinglados Visuales, y Juan Sebastián López Galeano, de Space Circles, desarrollan el universo y la dramaturgia visual del montaje.

La representación en Nueva York, apunta Cora, constituye así algo más que una gira. Para Los Teloneros supone la posibilidad de tender un puente entre la creación teatral valenciana y el público estadounidense y demostrar que una producción independiente puede encontrar recorrido más allá de los circuitos convencionales.

Noticias relacionadas

El proyecto tendrá además una segunda vida fuera del escenario. Los Teloneros prepara la edición de un libro que reunirá el texto íntegro de Rafael Ponce, sus dibujos e ilustraciones originales, fotografías de archivo y colaboraciones de distintos escritores y artistas invitados.