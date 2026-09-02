'Miénteme', las verdades no deseadas convertidas en risas llegan al Talia

¿Cuánta gente tendríamos a nuestro lado si siempre dijéramos la verdad? Esa es la pregunta bajo la que se sustenta 'Miénteme', la nueva comedia que desde este miércoles y hasta el próximo 20 de septiembre hace su aparición en el Teatro Talia en un espectáculo que mezcla humor absurdo, crítica social, amistad femenina, secretos inconfesables y un desfile de verdades que nadie quiere escuchar, pero que harán que el público se ría.

La obra -presentada en rueda de prensa esta mañana con la presencia de los actores Beatriz Rico, Gonzalo Trujillo, David Trabucchelli y la periodista Samanta Villar- es una creación de los valencianos Gabriel Esparza y Javier Molina, dirigida por Mara Ortí y producida por 'No somos Nadie'. En concreto, la trama narra la historia de Elena una mujer "atrapada entre la culpa y el deseo tras una infidelidad accidental que se complica de manera fortuita". Su mejor amiga Natalia, deslenguada, caótica y brillantemente imprevisible, será la encargada de 'ayudarla' en esa situación. Todo ello condimentado como en cualquier comedia de enredo con el caos que atraerá Fran, el supuesto marido ideal y 'El Chamán Guzmán', un personaje "tan espiritual como surrealista, que promete sanarlo todo con métodos cuanto menos cuestionables".

Teatro cercano y popular

“Todos mentimos. La cuestión es si estamos preparados para escuchar la verdad”, afirman Esparza y Molina, creadores también de la exitosa comedia 'Pensionistas' -que acumula ya tres temporadas, más de 113 funciones y 45.000 espectadores- y que en esta ocasión vuelven a apostar por un teatro cercano, popular y tremendamente divertido, que conecta con el público a través del humor, el enredo y la sátira social. Así, en el texto se entrelazan las ironías con las referencias pop, la actualidad y las situaciones al límite.

Los actores de 'Miénteme', durante la presentación de la obra esta mañana. / Talia

Durante la rueda de prensa, Villar -que se estrena como actriz en 'Miénteme'- ha puesto en relieve la necesidad de que la gente acuda al teatro y encuentre una obra como esta que "tiene la finalidad de hacer reír". "Vivimos en una angustia diaria por las noticias y tenemos mucha necesidad de pasarlo bien", ha sostenido. Asimismo, ha indicado que el tema de la mentira, para alguien que es periodista como ella, resulta "muy interesante también" y ha considerado que tratar este tema desde la ficción, "pedagógicamente sirve": "Yo creo que hay gente que le va a dar que pensar las cosas que se dicen aquí porque, entre risas y risas, se dicen verdades como puños", ha subrayado.

"Hacer reír al público"

Por otro lado, Beatriz Rico ha puesto en relieve que, para ella, es "un privilegio enorme poder hacer reír al público". "Todos tenemos nuestros problemas y nuestras cosas y el hecho de que puedas venir a un teatro y salir con una sonrisa y que, durante casi dos horas olvides todos tus problemas y salgas reseteado, eso es como la medicina del alma", ha afirmado. Y, ha incidido en que 'Miénteme' es una comedia con la que se pretende "entretener al público" pero que, ya que se tiene "la suerte de que nos están escuchando, y de que se están riendo, también hay varios momentos para la reflexión" en los que se habla de "la amistad, de la infidelidad".

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"Hay muchos temas que no nos atrevemos a comentar con nuestra pareja pero luego sí comentamos con la gente de afuera. Por eso yo creo que mucha gente en el público se va a identificar con las cosas que pasan", ha remarcado Rico. Miénteme, a fin de cuentas, promete "volver a conquistar al público con una historia gamberra, fresca, impredecible y peligrosamente sincera".