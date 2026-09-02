El Palau de la Música acogerá (de nuevo) los premios Lola Gaos tras el recorte de PP y Vox

Los Premios Lola Gaos de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual se celebrarán en València en su novena edición. El cambio de ubicación no es baladí, ya que responde al recorte del 50 % en el presupuesto de la gala que aplicó el gobierno de PP y Vox en la Generalitat, vía enmienda, y que obliga a la organización a celebrar los premios en la capital y abandonar el esfuerzo descentralizador que supone organizarlos en Castellón, tal como hicieron el año pasado en Alicante.

El tijeretazo aplicado sobre esta jornada de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual se suma al aplicado a otras entidades como la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que se ha visto obligada a reducir su programación tras la asfixia a la que ha sido sometida por Vox con el acuerdo del PP en los presupuestos autonómicos.

El mismo sistema ejecutado ahora sobre la entidad audiovisal que, como denuncian en el sector, busca limitar las expresiones culturales y responde a cuestiones ideológicas, como lamenta la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, Gloria March. "La enmienda nos sorprendió muchísimo porque ni siquiera eran fondos para la academia, sino para organizar la gala, y somos un sector donde hay personas de todas las ideologías en todos los cargos y roles del cine", sostiene March.

En concreto, la línea nominativa que recibió el Consell de l'Audiovisual para la celebración de la gala estaba dotada de 135.000 euros, una cuantía todavía inferior de la que se otorgaba cuando se celebraba bajo el paraguas del IVC. De esa cuantía, la enmienda de PP y Vox transfirió 65.000 euros -la mitad- a la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, de quien depende de À Punt.

Así, los premios Lola Gaos de la academia se celebrarán el próximo 28 de noviembre para reconocer la excelencia en cinematografía, televisión, animación, documentales, videojuegos y publicidad del sector audiovisual valenciano. De hecho, desde la organización se pide apoyar institucionalmente a la academia por su papel en un sector estratégico para la cultura y la economía valencianas, en un momento dulce para los rodajes cinematográficos en la Comunitat Valenciana, así como la necesidad de garantizar la continuidad de unos premios que se han consolidado como uno de los principales espacios de reconocimiento y visibilización del audiovisual valenciano.

"Hay un sentir triste y estamos sorprendidos porque es la gala audivisual valenciano; es cultura, sí, pero es también una industria que genera empleo y economía. A nadie se le ocurre recortar los fondos de los Premios Goya o los Gaudí, va mucho más allá de una ideología", defiende March.

Primero el IVC; ahora, el Consell Audiovisual

Los problemas de financiación de los Premios Lola Gaos vienen de lejos. En 2023, el Institut Valencià de Cultura (IVC) dejó a cero la aportación que recibía la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual. Fue durante el periodo del conseller Vicente Barrera al frente de la Conselleria de Cultura, que tenía la intención de unificar los premios de las artes escénicas en una solo gala. La cancelación de fondos dejó en el aire la continuidad de los galardones y obligó a posponer su celebración, moviéndola de noviembre de 2024 a febrero de 2025 en el Palau de la Música de València, después de que se buscara una nueva fórmula para garantizar su financiación.

Esa nueva fórmula fue que el Consell de l'Audiovisual -órgano independiente- asumiera la aportación que hasta ese momento le había dado el IVC. Sin embargo, este año vuelve a verse alterada después de la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, donde PP y Vox fuerzan, con el recorte, a volver a València para acoger aquí los premios, abandonando Castelló como sede prevista para esta edición.

Para March, "nos duele porque es importante la vertebración de la Comunitat Valenciana y no centralizarlo en València, porque tenemos profesionales en todas partes. Esta bajada tan fuerte del presupuesto nos obliga a cambiarlo a València, pese a que ya teníamos las invitaciones, actuaciones y parte del trabajo hecho y diseñado para Castellón", explica la presidenta de la academia.

Pese a todo, la también actriz agradece al Ayuntamiento de València y la concejalía de Cultura que dirige José Luis Moreno la ayuda que les han prestado, ya que "entendieron la problemática y han sido muy solidarios con nosotros abriéndonos las puertas del Palau".

Cita imprescindible del sector

Los premios Lola Gaos nacieron en 2018 con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector audiovisual valenciano. En ocho ediciones se han convertido en una cita imprescindible para cineastas, técnicos y creadores de cine, series y videojuegos.

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La última gala, celebrada en noviembre de 2025 en el Auditorio de la Diputación de Alacant (ADDA), coronó a ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat, como gran triunfadora de la noche con siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección y guion.