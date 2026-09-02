Sagunt a Escena reúne a cerca de 11.000 espectadores en su 43ª edición

El festival Sagunt a Escena ha reunido a cerca de 11.000 espectadores en su 43ª edición, que finalizó el pasado 23 de agosto, en el conjunto de las veinte representaciones de teatro, circo, danza y música ofrecidas.

Nueve de estas funciones tuvieron lugar en el Teatro Romano y once formaron parte de la programación de la sección 'Off Romà', desarrollada en calles, plazas y escenarios alternativos de la ciudad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Como novedad, esta edición ha contado con una ampliación del aforo del Teatro Romano de cerca de 200 localidades respecto a las dos convocatorias anteriores. Así, de las 608 butacas disponibles en las ediciones de 2024 y 2025 se ha pasado a las 804 de 2026, "gracias a la inversión y el trabajo de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades", destaca la Generalitat.

Un total de 7.000 espectadores y espectadoras asistieron a las ocho propuestas de gran formato programadas en el Teatro Romano. De hecho, cinco de estas obras agotaron todas las entradas a la venta: 'La ópera de los tres centavos', 'La dama boba', 'Terra de guapes', 'Fedra, en los infiernos' y el concierto de Estrella Morente. Espectáculos como 'Original Greek', de la compañía valenciana Marina Toniovic; 'Hamlet, una versión recontralibre', de la compañía peruana Teatro La Plaza y las dos funciones de 'El Narciso en su opinión', producción propia del IVC, registraron elevados niveles de ocupación.

La programación del Teatro Romano ha contado con la colaboración del área de teatros de la Diputació de València y del Centre Teatral Escalante, que han respaldado las propuestas de 'Original Greek' y 'Hamlet, una versión recontralibre'. Por su parte, el Ayuntamiento de Sagunto ha colaborado tanto en la programación de 'Off Romà' como en 'Terra de guapes'.

En paralelo, alrededor de 4.000 personas asistieron a las actividades del 'Off Romà', que acercaron las artes escénicas a diferentes espacios urbanos de Sagunto y Puerto de Sagunto.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC y directora artística del festival, María José Mora, ha señalado que la "excelente acogida" del público supone un "espaldarazo" a las nuevas líneas de trabajo elaboradas en la presente edición, "entre las que destaca la presencia mayoritaria de compañías valencianas, las acciones de mediación e inclusión dirigidas a la ciudadanía, la expansión del 'Off Romà' a nuevos espacios y el esfuerzo realizado en la adecuación del Teatro Romano, que ha permitido ampliar su aforo hasta las 804 butacas y mejorar significativamente la experiencia del público mediante la incorporación de elementos de accesibilidad".

Sello valenciano

La 43ª edición de Sagunt a Escena ha incluido 14 espectáculos firmados por creadores de la Comunitat Valenciana. El Teatro Romano albergó tres de estas propuestas: 'El Narciso en su opinión', con texto de Guillén de Castro, adaptación de Chema Cardeña y dirección de Rebeca Valls; 'Original Greek', de Marina Toniovic; y 'Terra de guapes', de Sandra Monfort.

Por otro lado, el 'Off Romà' reunió once propuestas valencianas de danza, circo y teatro de las tres provincias, con los que se ha conseguido récord de asistencia gracias a un programa que ofrece nuevos formatos y localizaciones cada año.

Por primera vez se contó con dos piezas de gran formato ('Quimera', de La Fam Teatre, y 'Carrer 024', de Sol Picó), que convocaron a cientos de personas en Sagunto y Puerto de Sagunto.

Estos espectáculos se representaron en espacios como la Glorieta, el Pantalán, la Alameda, los jardines del Centro Cívico, la Casa dels Berenguer, la plaza dels Tarongers, la Casa de Cultura y la plaza Antigua Morería.

La Alameda acogió las funciones 'Anudar', de Marea Danza y 'Quimera', de La Fam Teatre. En la Glorieta se representaron 'Caso enterrado', de Colectiv Notknown' y 'I si fem un clàssic', de Visitants, aunque esta última obra tuvo que suspenderse por indisposición de una de sus intérpretes.

La plaza de la Antigua Morería fue escenario de 'Juga', de La Trócola Circ, y de 'Carrer 024' de Sol Picó, una propuesta de gran formato con la que se clausuró el festival el pasado día 23. La Casa de Cultura albergó 'Princeses, cavallers i dracs', de Bramant Teatre y Escalante; mientras que la plaza dels Tarongers recibió 'Bailarina a la carta' con motivo del 20 aniversario de La Siamesa y la Casa dels Berenguer abrió sus puertas a 'Koosha', de la compañía El Cruce. Por último, la representación de 'Rob', de Teatre de l'Abast, prevista en el Centro Cívico, tuvo que suspenderse por la lluvia.

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Por segundo año consecutivo, Sagunt a Escena ha ofrecido una actividad de mediación a un colectivo local con el objetivo de acercar el festival a la ciudadanía del municipio. En esta ocasión, la asociación saguntina InsProject, dedicada al trabajo con personas con discapacidad, participó en un taller de movimiento impartido por los coreógrafos y bailarines Ana Lola Cosín Torada y Lucas García durante tres jornadas celebradas en la Casa de la Cultura.