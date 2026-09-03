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Más de 340 estudiantes de 55 países estudiarán en Berklee Valencia

El alumnado, formado por 139 de máster y 206 de grado, procede de enclaves como Estados Unidos, China, India, Canadá, España, México, Colombia, Cuba, Irán, Japón, Islas Feroe o Zambia

El campus acoge a 139 estudiantes de máster y 206 de grado de 55 nacionalidades.

El campus acoge a 139 estudiantes de máster y 206 de grado de 55 nacionalidades. / Levante-EMV

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María Bas

València

Berklee Valencia volverá a tener un alumnado internacional de cara a este próximo curso académico en el que contará con 345 estudiantes de 55 nacionalidades. Según ha desvelado en un comunicado, entre los países representados están Estados Unidos, China, India, Canadá, España, México, Colombia, Cuba, Irán, Japón, Islas Feroe o Zambia, entre otros. El campus así, acogerá 139 estudiantes de máster y 206 de grado que, durante el primer semestre, estudiarán en València gracias a los programas de intercambio Berklee Study Abroad y First Year Abroad de Berklee. Entre ellos se incluyen nueve estudiantes españoles, de los cuales dos son de la Comunitat Valenciana.

Iniciativas

A lo largo del curso Berklee Valencia presentará un amplio programa de actividades con conciertos para el público valenciano, incluyendo la serie 'Un Lago de Conciertos' organizada junto a la Ciutat de les Arts i les Ciències; Berklee a Les Arts, una colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía que cada temporada ofrece al público propuestas musicales inspiradas en obras incluidas en la programación de Les Arts; o las actividades y conciertos de graduación de sus estudiantes de máster.

Además, este enero Berklee Valencia celebrará la undécima edición del Global Career Summit, una conferencia anual en la que expertos de la industria de la música y el entretenimiento compartirán su experiencia para guiar a los asistentes en su desarrollo profesional, a través de una serie de paneles, talleres y sesiones individuales.

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Más de 6.000 alumnos

Desde sus comienzos en 2012, el campus de Berklee en Valencia ha recibido a más de 6.000 alumnos de más de 115 nacionalidades. "Con un plan de estudios diferenciador y un centro de carreras que ayuda a los estudiantes en su transición al mundo profesional, el campus de Berklee Valencia ofrece programas de máster de alta especialización en Composición para Películas, Televisión y Videojuegos, Músicas Actuales (Concentración en producción), Negocio de la Música y el Entretenimiento y Producción Musical, Tecnología e Innovación", destacan desde una entidad que, situada en la Ciutat de les Arts i les Ciències, ofrece a sus estudiantes unas instalaciones "innovadoras, en un entorno único, y el conocimiento y experiencia de su profesorado para desarrollar su potencial como futuros profesionales y líderes en la industria".

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