Del retorno de La Oreja de Van Gogh al monólogo más 'disfrutón' de Eva Soriano: Qué hacer en València del 4 al 10 de septiembre

Septiembre ha llegado con todo su esplendor y con él se afronta el regreso de las vacaciones o la 'vuelta al cole'. No obstante, acompañando esos momentos de retorno a la rutina, una gran alegría. Y es que la programación cultural de València también llega con fuerzas renovadas, dejando algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

Los mejores planes con música

'Tantas cosas que contar Tour 2026'. La Oreja de Van Gogh. 4 y 5 de septiembre, 21.00 h. Roig Arena. Uno de los grupos más emblemáticos del pop español regresa a València de nuevo con Amaia Montero como cantante. Los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh volverán a emocionar a los fans en dos noches de concierto en el Roig Arena, una experiencia que nace de una amistad y pasión "totalmente renovadas" que están sirviendo -como ellos mismos reconocen- para "comenzar otra nueva etapa en nuestro camino".

'¿Dónde es el after? World Tour'. RAWAYANA. 6 de septembre, 21.00. Roig Arena. La banda venezolana, ganadora del Grammy y del Latin Grammy, llega con su aclamado nuevo álbum de estudio '¿Dónde es el after?' al Roig Arena. Pop psicodélico y escapismo son las señas de identidad de una fusión de ritmos y géneros que pondrá el recinto valenciano a bailar.

Rawayana, la banda venezolana que llega a València. / Levante-EMV

God Save the Queen. 10 de septiembre, 21.00. Auditorio Roig Arena. La agrupación que rinde tributo a la legendaria banda inglesa Queen, ofrecerá un espectáculo único en el Auditorio Roig Arena. El show recorre el catálogo musical de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991.

10 de septiembre, 21.00. Auditorio Roig Arena. La agrupación que rinde tributo a la legendaria banda inglesa Queen, ofrecerá un espectáculo único en el Auditorio Roig Arena. El show recorre el catálogo musical de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, 'Made in Heaven', editado después del fallecimiento de Freddie Mercury en 1991. Bicicleta 'Traca'. 10 de septiembre, 21.00. Loco Club. 'Bicicleta', el nuevo proyecto de Aaron Sáez -voz y compositor conocido por su trayectoria al frente de Varry Brava y Carey- coge impulso de una forma poco convencional de entender la publicación musical: sus canciones no están disponibles en plataformas de streaming, salvo YouTube. Junto a Cristina Sanz, Sergio Bernal y Juan Tae, Sáez construye una banda "concebida para el directo, en la que el pop dialoga con el jazz y el rock se aborda desde la libertad, buscando nuevas formas de relación con el público y alejándose de los caminos habituales de la industria".

Aarón Sáez vuelve con Bicicleta. / Levante-EMV

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Talia

Miénteme. Hasta el 20 de septiembre. De la mano de Beatriz Rico, Samanta Villar, Gonzalo Trujillo y David Trabucchelli, se podrá disfrutar de una comedia original, fresca y provocadora que aborda, con humor y sin moralismos, nuestra relación con la verdad y la mentira. Elena lleva una vida normal hasta que una infidelidad sacude su matrimonio. Incapaz de afrontar la verdad, decide ocultarla, iniciando una cadena de mentiras que crecen sin freno y transforman su casa en un espacio donde nada es lo que parece.

Teatro Olympia

Los Morancos. Bota Antonia. Hasta el 27 de septiembre. Los pilares de la política internacional se tambalean al descubrir la creación por parte de Antonia de un nuevo partido político: El "SC" (Sentido Común), creado desde el enfado de la protagonista con los gobernantes actuales y que cala de forma inminente en la sociedad global. Los principales líderes mundiales y nacionales (Trump, Putin, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Milei, Ayuso...) harán lo imposible para frustrar las intenciones de la nueva líder política.

Los Morancos en su nueva obra 'Bota Antonia' / Teatro Olympia

La Rambleta

Eva Soriano- 'Disfrutona'. 4 y 5 de septiembre. La cómica y presentadora catalana llega València con un monólogo que ella misma define como ese momento que "sales de la ducha y empiezas a hablar desnudo delante del espejo de temas absurdos y sin sentido, pues eso es 'Disfrutona'. Un ejercicio introspectivo de una persona ridícula hablando de temas que no tiene ni idea. Pero anímate que la chavala es maja".

Eva Soriano llega a València con su 'Disfrutona'. / La Rambleta

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

IVAM

'La Colección del IVAM hasta hoy'. Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 . Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos".

Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos". 'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos".

La fotógrafa Cristina de Middel inaugura su exposición 'Apoteosis Now' en el IVAM / Celeste Martínez

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Fundación Bancaja

La armonía secreta del pensamiento. Gustavo Torner. Hasta el 20 de septiembre. La exposición del artista monográfico, fallecido en septiembre del mes pasado, reúne más de 40 obras de entre 1955 y 2004, casi 50 años en los que uno de los grandes referentes del arte abstracto nacional estuvo en activo. A través de ellas, se podrá apreciar la evolución del pintor y escultor desde la figuración hasta la simplificación pasando por la abstracción.

La muestra se compone de 42 obras, desde 1955 a 2004, y se inaugura meses después de su fallecimiento a los 100 años / Miguel Ángel Montesinos

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Centre del Carme

'34 Ilustres por 34 Ilustrados'. A partir del 9 de julio. Un homenaje a los escultores contemporáneos valencianos a través de la recuperación y el reconocimiento de algunas de las piezas más relevantes de la escultura valenciana desde el Siglo XIX hasta hoy. La muestra atrae a los creadores cuya participación activa para favorecer el progreso y la evolución de la escultura valenciana manteniendo el equilibrio manteniendo el equilibrio entre la tradición del oficio y la innovación formal. Adrián Bago, Soledad Bardají, Mik Baro o Jordi Bayarri serán solo algunos de los artistas que expondran sus piezas.

A partir del 9 de julio. Un homenaje a los escultores contemporáneos valencianos a través de la recuperación y el reconocimiento de algunas de las piezas más relevantes de la escultura valenciana desde el Siglo XIX hasta hoy. La muestra atrae a los creadores cuya participación activa para favorecer el progreso y la evolución de la escultura valenciana manteniendo el equilibrio manteniendo el equilibrio entre la tradición del oficio y la innovación formal. Adrián Bago, Soledad Bardají, Mik Baro o Jordi Bayarri serán solo algunos de los artistas que expondran sus piezas. 'Verse Expuest_'. Rocio Garriga. Hasta el 27 de septiembre. La exposición recorrerá el bombardeo al zoológico de Hamburgo durante la II Guerra Mundial que invita a "reflexionar sobre la fragilidad compartida entre los cuerpos animales y humanos". De la mano de Rocío Garriga, artista capaz de combinar los artes plásticos, busca plasmar la conexión entre diferentes personas y el entorno que los rodea a través de historias del pasado hasta el presente.

Bugeda y Garriga, durante la presentación de la exposición 'Verse Expuest_'. / Lucía Company

' Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín '. Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'.

Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'. Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Bellas Artes

'Rubens. El florecimiento de un genio'. Hasta el 4 de octubre. Una muestra que recorre su formación, sus viajes a la corte española y su influencia decisiva en la pintura del Barroco. Un viaje desde Alicante le obligó a desarrollar su talento como restaurador y su estancia en Madrid le llevó a pintar uno de los retratos más icónicos de la Historia del Arte que inspiró a todos sus sucesores.

El Museo de Bellas Artes de València rastrea el nacimiento del genio de Rubens / J.M. López

Antonio Palomino y la noche barroca. Hasta el 20 de septiembre. Se trata de la primera exposición monográfica dedicada a su obra y lo hace en toda su complejidad, pues en ella se combinan pinturas, dibujos y estampas, producción literaria y teoría pictórica.

La exposición de Antonio Palomino y la noche barroca / Levante-EMV

Ateneo Mercantil

Frida Kahlo by Woman Experiences: Hasta el 27 de septiembre. La historia de Frida Kahlo llega a València con una exposición a través de su universo interpretado desde un lenguaje moderno y actual. "Un recorrido teatralizado por actores y actrices" en el que la colección de cartas manuscritas será la joya de la corona que será acompañada por una serie de joyas de la época y a las fotografías de su padre, Guillermo Kahlo, realizadas a su propia hija. Una experiencia que también contará con un documental audiovisual que sirve para conocer más a fondo los pensamientos y la vida de la artista mexicana.

Olympia Metropolitana

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.