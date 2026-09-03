Dacosta convierte el D*na en una biblioteca abierta al mar

Quique Dacosta se empeñó en convertir el D*na en un festival gastronómico de referencia. Lo consiguió. Ahora, a las puertas de su décima edición, quiere "contar, compartir y transmitir" los secretos de la gastronomía rodeado de amigos como Ferran Adrià, Paco Roncero, Susi Díaz, Óscar Molina, Paola Freire o Vicky Sevilla. Chefs que, por ejemplo, están compartiendo en libros su manera de hacer y entender el arte de cocinar. Por eso, esta edición, se concibe como una "biblioteca abierta al mar". "Queremos reivindicar el valor del libro como objeto cultural y herramienta fundamental para preservar y trasmitir el patrimonio gastronómico", apunta el tres estrellas Michelin.

La chef Vicky Sevilla, junto a Dacosta y Figueras, de Planeta Gastro, durante la presentación / Francisco Calabuig

El chef de Dénia, donde se realiza el festival del que es comisario, ha sido el encargado visibilizar en la Biblioteca Municipal la edición que se celebrará el 26 y 27 de septiembre en la Marineta Cassiana. Un evento que pone el acento en la transmisión del conocimiento gastronómico, desde el aprendizaje entre cocineros hasta los libros como herramientas de ese legado compartido. Precisamente, sobre esa relación entre experiencia y palabra escrita han conversado Quique Dacosta, Vicky Sevilla, chef de Arrels en Sagunt, y David Figueras, editor de Planeta Gastro, en una presentación que ha contado con la participación de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, Rafael Carrió, presidente de la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía y alcalde de Dénia e Ignacio Prieto, director general de Cultura y del IVC.

Dacosta ha explicado que D*na nació con la voluntad de abrir al público el conocimiento que se genera en las cocinas y hacer que circule más allá de los grandes restaurantes. “Queremos democratizar los conocimientos que surgen de la alta cocina para que puedan servir también a quienes cocinan en sus casas”, lanzaba para bromear con que, antes, el cocinero se resistía a compartir cómo elaboraba sus recetas y ahora lo que da prestigio es que una editorial publique un libro de cómo cocinar porque eso significa dejar 'un legado'. "Yo soy autodictacta y reconozco que mis mentores fueron los libros. No tuve la suerte de pasar por otras cocinas y mi ventana al mundo fueron los libros , unos libros en los que está el cocinero que soy y los sueños que tengo", compartió.

"la gastronomía ha vivido una revolución que va mucho más allá de las técnicas y los platos. Durante siglos, las recetas y los conocimientos se guardaron casi como un secreto. Hoy vivimos una cultura gastronómica que comparte, explica y transmite. Y el libro ha sido una de las grandes herramientas de esa transformación", apuntaba.

Entre los grandes protagonistas de esta edición estará Ferran Adrià, una de las figuras más influyentes de la gastronomía contemporánea, que acercará al público del D*na su particular forma de entender la cocina y la creatividad. Dacosta ha destacado que Adrià será el invitado estrella de esta edición por “su liderazgo en la transformación de la cocina española y por haber sido uno de los cocineros que tuvo claro que el conocimiento se debía donar de una manera abierta para que la cocina pudiera seguir evolucionando”.

Junto a Adrià, el festival reunirá formas muy diferentes de entender la cocina. Paco Roncero, al frente de Paco Roncero Restaurante, en Madrid, llegará a Dénia con una trayectoria marcada por la investigación y la vanguardia, mientras que Susi Díaz, chef de La Finca, en Elche, representa una cocina ligada al producto mediterráneo. Desde Ibiza se sumará Óscar Molina, chef de La Gaia, y desde Portugal, David F. Jesús, de Seiva, con una propuesta centrada en el mundo vegetal.

La cocina más próxima al territorio llegará de la mano de Ausiàs Signes, de Ausiàs Restaurant, en Pedreguer; Bruno Ruiz, de Aticcook, en Dénia; José Manuel López, de CaSeko, también en Dénia; Nazario Cano, de Nazario Cano Restaurante, en Moraira, y Kristian Lutaud, cocinero vinculado a la historia de elBulli y desde hace años a la gastronomía de la Marina Alta. El cartel se abre además a otras formas de contar la gastronomía con Paola Freire, creadora de Foodtropia, y Anna Terrés, de Anna Recetas Fáciles, que han encontrado en los canales digitales otra manera de enseñar y divulgar la cocina.

Una gran mesa frente al Mediterráneo

Durante dos días, la Marineta Cassiana se transformará en una gran mesa frente al Mediterráneo. Más de 800 metros de recorrido permitirán pasar de los showcookings de algunos de los grandes nombres de la cocina a demostraciones en directo, talleres abiertos al público, catas y encuentros con quienes producen y cocinan cada día en el territorio.

La despensa que sostiene buena parte de esa cocina se mostrará a través de los puestos de 24 productores, 20 establecimientos de restauración y tres espacios dedicados al arroz como representación de los productos de la Marina Alta y la Comunidad Valenciana. A ellos se unirá Matosinhos, ciudad portuguesa invitada como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía de la UNESCO, a la que Dénia pertenece desde 2015.

Durante la presentación, el alcalde de Dénia y presidente de la Fundació Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia, Rafa Carrió, ha destacado que esta novena edición "representa muy bien la esencia del D*na: compartir la gastronomía, nuestro producto y todo el conocimiento que hay detrás con la gente". Carrió ha subrayado también la dimensión del evento. "Durante dos días tendremos 32 talleres y 10 ponencias en el Escenario del Mar, pero detrás de todas estas cifras hay una misma idea: aprender, probar, descubrir y, sobre todo, compartir".

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Por su parte, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha señalado que D*na “es mucho más que un evento gastronómico” y ha puesto en valor una edición que habla de “recuperar la cultura, las tradiciones y, sobre todo, de la transmisión de las recetas y del conocimiento”. Una forma de entender la gastronomía que, según Camarero, representa también “el turismo que queremos, ligado a los productos, las tradiciones y la identidad de la Comunitat Valenciana”.