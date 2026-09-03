El festival Tenderete, al borde de desaparecer: denuncia la apropiación de fondos y busca recaudar 18.000 euros para su próxima edición

"València, Tenderete está jodido". Como buen encuentro de autoedición literaria y artística, el Festival Tenderete ha revuelto las redes sociales este jueves con un mensaje ampliamente compartido por sus seguidores y personas del sector cultural. El festival referencia en fanzines, cómics, libros de artista y música alternativa ha hecho público un comunicado donde explican la imposibilidad de celebrar la edición de 2027 tras haber sido víctimas de la apropiación de fondos por parte de uno de los miembros de la organización y no haber obtenido dos líneas de ayudas y un patrocinio. Para tratar de sacar a flote una nueva convocatoria, han lanzado una campaña de micromecenazgo con la que buscan recaudar 18.000 euros antes del 5 de octubre.

El colectivo Vendo Oro está detrás de la celebración de este encuentro creativo que nació en 2011 y se convirtió en referencia de la cultura 'underground' valenciano tanto por la oportunidad de mostrar los proyectos propios como por la agenda de actividades paralelas que se celebran a su alrededor.

Tal como explican, la crisis económica tiene su origen en una serie de acontecimientos que se sucedieron durante los meses previos a la última edición de enero de 2026. Dos meses antes de celebrar el festival descubrieron que la persona encargada de gestionar las cuentas se había apropiado de todo el dinero del colectivo, "dejándonos a cero" y con deudas pendientes con Hacienda, la gestoría y algunos proveedores.

A pesar de este agujero económico, Vendo Oro decidió seguir adelante con el festival poniendo dinero de sus propios bolsillos, a la espera de unas ayudas y subvenciones que esperaban recibir para poder cubrir gastos después. Esas ayudas no llegaron y después de hablar con su patrocinador oficial y principal, "con la transparencia por bandera", decidió retirar su apoyo una vez celebrado el festival. Las ayudas que esperaban tampoco llegaron.

El resultado, según los organizadores, es que las personas que forman parte del colectivo han asumido unas deudas que no pueden recuperar, mientras la cuenta de Tenderete se ha quedado sin fondos para afrontar una nueva edición. "Ceros en la cuenta y cero fondos para organizar el próximo Tenderete en 2027", resumen en un post de Instagram.

Micromecenazgo para hacerlo posible

El colectivo explica en el mismo comunicado que Vendo Oro comenzó este festival hace 15 años y siempre lo han hecho "de manera voluntaria" y "sin cobrar un euro". El encuentro, que comenzó celebrándose en bares, comenzó a tomar relevancia social y pasó a ocupar espacios de mayor capacidad, como La Nau o Rambleta, lo que dio lugar a un crecimiento exponencial en 'stands' y actividades paralelas. Se ofrecían talleres, charlas, exposiciones, un mercado de autoedición donde podía participar cualquiera y conciertos, todo con un marcado carácter local pero con fuerte presencia nacional e internacional de creativos dedicados también a la autoedición.

Vendo Oro ha explicado que quieren mantener la misma dinámica, con el mismo funcionamiento y que siga siendo un espacio de entrada libre y accesible, para lo que han estimado que necesitan 18.000 euros. Esa cuantía sanearía la deuda interna y permitiría celebrar una nueva edición con el coste del alquiler del espacio, mesas, sillas, equipo de sonido, productos para la barra y honorarios para los que participan en talleres, charlas y conciertos, además del seguro de responsabilidad civil y cartelería.

Si la campaña consigue superar esa cantidad, el festival podría recuperar además algunas prestaciones que permiten ampliar su programación, como las ayudas para los vuelos y el alojamiento de participantes internacionales, la contratación de una persona de vídeo y fotografía o personal externo de apoyo en la barra.

Por ahora, tan solo seis horas después de activar el micromecenazgo, la organización ya ha logrado recaudar 5.803 euros gracias a la colaboración de amigos y amigas y personas del sector interesadas en que salga a flote.

Momento de "devolvernos el amor"

La campaña supone, según explica el colectivo, la última opción para garantizar la continuidad del festival después de los problemas económicos acumulados: de ahí la petición a los que han pasado por el festival en estos últimos 15 años y a todos los que han comprado fanzines, han asistido a charlas o han bailado en sus conciertos.

Edición pasada de Tenderete. / L-EMV

"Es el momento de devolvernos el amor, recuperar el dinero gastado, rescatar a Tenderete y volver a la casilla de salida para empezar una nueva etapa dejando atrás los malos rollos", dice la organización.

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El plazo para alcanzar los 18.000 euros finaliza el 5 de octubre para poder hacer realidad la edición de 2027: "Tenemos muchas ganas de seguir ofreciendo ese espacio de creación compartida y ocio construido desde abajo", concluye el colectivo.