Russafa Escènica estrena una veintena de obras de teatro en un festival que nace en el barrio y se exporta a la provincia

El Festival de Tardor de Russafa Escènica llega a su decimosexta edición con el lema 'Sagrada y profana', dos conceptos opuestos que se relacionan entre sí y se materializan en este encuentro de las artes escénicas vivas: la precarización profana la cultura, que debería ser sagrada. Bajo ese pretexto han desplegado una programación con 23 espectáculos de teatro, danza, títeres y circo de talento emergente, consolidado y compañias locales, nacionales e internacionales. La esencia del festival se mantiene, ya que buena parte de las funciones se realizarán en espacios poco convencionales como tiendas, 'workshops', talleres o escuelas del barrio de Ruzafa, mientras que otras obras más largas lo harán en salas como la Nau 3 de Ribes, el Escalante o la Sala Russafa.

"Para nosotros, dedicarse a la cultura requiere una fe y una capacidad de sacrificio que casi parece una religión", ha bromeado Jerónimo Cornelles, director del festival, en referencia a las dificultades que cada año encuentra la organización cuando trata de poner de pie el festival. En 2026, el 56% del presupuesto depende de la orden de ayudas del IVC a festivales que todavía no se ha resuelto. Con un coste total de 143.000 €, aspiran a completar la financiación, que en la edición pasada se resolvió al terminar la edición. "Trabajar así es muy complejo porque no sabes con qué dinero vas a contar mientras diseñas la programación, incluso cuando ya está en marcha”, ha explicado el director artístico. Una falta de compromiso institucional que no entienden, "después de llevar 15 años demostrando que dinamizan la escena valenciana y que tanto el público como el sector responden de manera muy positiva".

Lo cierto es que ya es tradición que Russafa Escènica y su festival de Tardor sea la apertura del curso escolar y un ejemplo en cuanto a movilización del público: a lo largo de su vida, han organizado 4.000 funciones de 320 espectáculos, reuniendo a más de 87.000 espectadores. En esta edición, participan 120 profesionales de la cultura, de los cuales 90 son artistas. Cornelles también ha pueto en valor que la programación se centra en el barrio de Ruzafa, pero hoy en día se extiende a otras zonas de la ciudad, además de llevar los espectáculos a la provincia de València a través del programa Vía Escènica, donde participan los municipios de Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Alfafar, Almussafes, Alzira, Benifaió, Foios, Quart de Poblet y Rafelbunyol.

Autoridades en Russafa Escènica: María José Hernández Mora, Jerónimo Cornelles, José Luis Moreno, Paco Teruel y Marylene Albentosa. / RE

El diputado de Cultura en la diputación de València, Paco Teruel, ha destacado la fuerte apuesta por la creación y originalidad que tiene este festival, "una iniciativa que democratiza la cultura y que además apuesta por creadores y talentos emergentes, dinamizando el sector". Por su lado, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, ha valorado la capacidad de nacer en un barrio "y no dejar de ampliar sus límites y fronteras", mientras que la directora de artes escénicas del Institut Valencià de Cultura, María José Hernández Mora, también ha destacado la "fijación por los talentos emergentes sin olvidar los ya consolidados". "Lo más importante de este festival es la cercanía que mantiene con el público, que pueden escuchar cómo los actores y actrices respiran", ha señalado Mora.

Programación de Russafa Escènica 2026

Las obras breves representadas en espacios no convencionales del barrio de Ruzafa es el sello distintivo del festival, conocidos como el 'vivero', que sacudió el panorama cultural de la ciudad cuando nacieron en 2008. El propósito era crear un formato para dar a los creadores más jóvenes las oportunidades que no encontraban en una escena olvidada por parte de la administración, por lo que se habilitaron tiendas, galerías de arte o academias del barrio para acoger los shows, donde artistas y público se mezclan.

Así, la música tiene una presencia destacada en 'Sr. Bien'; de Gabriel Soler, una autoficción con música en vivo sobre la ‘sagrada’ figura paterna; en el cabaré sobre la mercantilización de la fe 'El milagro', de Suspendidas Teatro; y en la tragicomedia musical 'Santa', de María Sáez y Ana Dayo, reflexión sobre el martirio barroco al que se someten actualmente muchas mujeres.

El mundo del meme se explora a través del cuerpo en la pieza de danza 'Mi cara cuando… 'de Julia Zac. Y las consecuencias del apocalipsis centran la comedia 'Enlatados', de Volvoreta, inspirada por el videojuego 60 Minutes. El teatro físico vertebra una divertida propuesta sobre la culpa y la sarna, 'Dalt del més Amunt', de Misèria i companyia. Y se cuestiona la familia como vínculo sagrado (o no, según el atractivo de la pareja de tu hermana) en la tragicomedia 'Màret', de Típica Tópica. Completan esta programación la profanación de Peter Pan para convertirlo en una aventura espacial y futurista en la pieza de títeres para todos los públicos 'Peter Pank', de Karurosu Teatro; y el monólogo 'Forastero forastero', de Hu Zhao, que habla de la confrontación que vive la comunidad migrante oriental entre la cultura de origen (sagrada) y de acogida (profana).

Así, las diez obras se celebrarán en los siguientes espacios, dos veces al día: el 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 i 26 de setembre las funciones serán de tarde mientras que el día 27 serán por la mañana.

Enlatados - Espai d’Art Russafa (c/Carles Cervera 38). Santa - The House (c/Dénia 50). Sr. Bien - Acting in English (c/Cadis 29). Mi cara cuando... - Llibreria La Insomne (c/Literat Azorín 45). El milagro - La Casa del Árbol (c/Sornells 28). La Beata - Café Artysana (c/Dénia 49). Dalt del més Amunt - La Cantina (c/ Puerto Rico 52). P Màret - Coworkshop Spain (c/Puerto Rico 51). Peter Pank - L’ ATM (c/Cuba 18). Forastero forastero - Bamboo Kids (c/Literat Azorín 47).

Russafa Escènica a lo grande: espectáculos de 60 minutos

Más allá del vivero, la programación de 'Bosques' son espectáculos de larga duración. Son 13 propuestas de formaciones internacionales, nacionales y autonómicas con 4 estrenos absolutos, 3 en la Comunidad Valenciana y 2 en la ciudad de Valencia.

Gracias a la colaboración de Escalante con su escenario en la Nau 3 Ribes, el público podrá vivir la experiencia gastroescénica 'Teatre de Mangiare' (Teatre delle Ariete, Italia) que transforma el ritual sagrado de sentarse a la mesa. Y se estrena en la Comunitat' De la sal de la ferida n’he fet un tatuatge' (Teatre Sense Concessions, Cataluña), un viaje poético al corazón de la adolescencia en busca de la fe en uno mismo. Además, el estreno en la CV de 'Alboroto' (Truca Circus, Andalucia) subvierte los límites entre flamenco y circo.

Se presenta en Valencia la versión larga de 'NoDiva' (LaEstal, CV), ganadora el año pasado del ‘I Premi Llavor’ y del ‘IX Premi de Dramatúrgia Fundació SGAE – Russafa Escènica’. Gracias a este último galardón, la obra de Marta Estal ha crecido para convertirse en un divertido musical de autoficción de 60 minutos que desacraliza la ópera.

Marta Estal presentará 'No Diva' / RE

Sala Russafa ofrece el estreno en Valencia de 'Las que tiran del carro' (CIA. Patio de Vecinas y Frescultura, CV), una tragicomedia que recrea la fe ciega en una vida mejor del movimiento vecinal. Y el estreno absoluto de 'Ahlam, soñar con una vida' (Asociación Comité Español de la UNRWA y Hermanas Picohueso, Baleares), que recrea la vida de mujeres palestinas refugiadas en el Líbano y la normalidad con la que se profanan los derechos humanos más básicos.

La Rambleta acoge el estreno en Valencia de 'El testamento' (Zum Zum, Catalunya), con teatro de objetos para abrir los ojos al carácter casi sagrado que ofrecemos a nuestros recuerdos más mundanos. Y Teatro Círculo ofrece el estreno en la Comunitat de 'Solo quería BAILAR' (Olalla Hernández, Andalucía), comedia sobre la caída en los infiernos de un ángel, una bailarina que acaba convertida en terrorista contra las instituciones que, en vez de impulsar el arte, lo profanan.

Finalmente, el Centre Cultural La Beneficència presenta la pieza familiar de títeres 'Historia de un calcetín' (La Canica, Madrid), un recorrido por las cosas más mundanas. Y con el apoyo del Centre del Carme Cultura Contemporània se celebra la segunda edición del ciclo REvisitar, que aporta una nueva mirada a espectáculos que marcaron pasadas ediciones del festival. Este año vuelve 'Shhh!!' (Marian Villaescusa, CV), una tragicomedia sobre el abrazo a la vida más profana y sagrada de una joven diagnosticada con cáncer de pecho.

Teatre de Mangiare – (Escalante - Nau 3 Ribes, 24,25, 26 i 27 de set a les 13h) Alboroto – (Esplanada del Parc Central, front Nau 3 Ribes, 16 set 19h). NoDiva – (Escalante - Nau 3 Ribes, 17 a les 10:30h, 18 i 19 set a les 19h). Las que tiran del carro – (Sala Russafa, 17 de set a les 21h, 18 i 19 set a les 20:30h). Ahlam, soñar con una vida – (Sala Russafa, 24 set 20h). El testamento – (La Rambleta, 19 i 20 de setembre 2026 12.00h). Solo quería BAILAR – (Teatro Círculo, 24 i 25 de set a les 20h). Historia de un calcetín – (CC Beneficència, 26 set a les 11h). Shhh!!! – (CCCC, Sala Refectori, 26 set a les 12:30h i 18h, 27 set a les 18h).

Actividades paralelas

El impulso a la escena emergente que caracteriza a Russafa Escènica – Festival de Tardor también se plasma en actividades que a lo largo del festival ofrecen herramientas para la formación y profesionalización. Son ejemplos el taller de creación de artes vivas impartido por Tomás Verdú y vinculado a su pieza exhibida en el festival, 'Buscar aquí'; o el de danza impartido por Marta García en relación con su espectáculo 'AIMiN'. El de escritura este año lo imparte Sergio Serrano, quien también asesorará al creador/a galardonado con el X Premi Dramatúrgia Russafa Escènica – Festival de Tardor + Fundació SGAE, dotado con 1.000 € para convertir la pieza en un espectáculo de larga duración que se estrenará en formato de lectura dramatizada. Otro galardón es el II Premi Llavor, otorgado por los programadores de diferentes puntos de España y de la Comunitat que asisten al festival para disfrutar de su programación y participar en un encuentro con creadores.

En formato de lectura dramatizada se podrá ver 'La noche en que confundí a un turista con una pelota de fútbol', de la dramaturga valenciana Arantxa Cortés. Y las gestoras culturales Begoña Palazón y Paula Rausell hablarán con compañías emergentes sobre la financiación de proyectos escénicos en la actividad ‘Un café con...’.

Para reforzar el vínculo con el público, este año arranca la actividad de mediación ‘Clínica de espectadores’, que une a estudiantes de artes escénicas con gente mayor para contrastar su experiencia como audiencia. Y Teia conduce ‘Cartografía escénica de Russafa’, un paseo emocional por las calles del barrio para descubrir su tradición escénica a lo largo del siglo XIX y XX.

Pregón inaugural

El pregón de apertura del festival corre a cargo de Chema Cardeña y Juan Carlos Garés, de Arden Producciones y Sala Russafa, dos iniciativas escénicas vinculadas al barrio desde hace décadas. Y el CCCC acogerá el final de fiesta, una vez entregados los dos galardones que se otorgan este año.

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“En 2026 vamos a ofrecer una treintena de propuestas que tocan muchos aspectos a la hora de dinamizar la escena, cultivar público y facilitar la profesionalización de los jóvenes creadores. Russafa Escènica no tiene ánimo de lucro, estamos constituidos como asociación cultural y ofrecemos un servicio público que pensamos que merece más apoyo institucional”, ha declarado el director artístico del festival al tiempo, animando al público a hacerse con sus entradas - “que suelen acabarse muy pronto” – para apoyar la cultura y el relevo generacional de las artes escénicas valencianas.