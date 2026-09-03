The Waterboys celebran el legado de “Fisherman’s Blues” en Roig Arena

The Waterboys han ofrecido esta noche en Roig Arena su único concierto en España de 2026 dentro de la gira “The Fisherman’s Blues Revue”, una celebración de uno de los álbumes más emblemáticos de su trayectoria, “Fisherman’s Blues” (1988), el trabajo con el que la banda liderada por Mike Scott abrazó definitivamente las influencias folk e irlandesas que marcarían una de las etapas más reconocidas de su carrera.

The Waterboys en el Roig Arena / R.A.

La banda liderada por Mike Scott ha arrancado con la energía inconfundible de "Don't Bang the Drum" y ha acelerado las pulsaciones del recinto al ritmo de "Girl Called Johnny". Uno de los momentos más ovacionados del inicio ha llegado pronto con "The Whole of the Moon", cuyo coreado estribillo ha hecho vibrar la acústica del recinto. La primera parte del concierto ha alcanzado su cima instrumental con la intensidad de "Raggle Taggle Gypsy" y el brillante empalme de "Sweet Thing / Blackbird / Wild Jig".

El ambiente en las gradas y la pista del Roig Arena ha reflejado desde el primer momento la comunión perfecta entre la banda y un público intergeneracional. La atmósfera íntima pero expansiva que Scott ha logrado construir en temas como "The Stolen Child" ha preparado el terreno para el viaje sonoro hacia las raíces americanas que estaba por desplegarse sobre el escenario.

The Waterboys en el Roig Arena / R.A.

El ecuador del espectáculo ha quedado marcado por la irrupción de Steve Earle sobre el escenario. Uniendo fuerzas con The Waterboys, ha repasado himnos fundamentales de su carrera como "Copperhead Road", "Guitar Town" y la emotiva "My Old Friend the Blues". La fusión del violín, los teclados y las guitarras eléctricas ha aportado una dimensión renovada a estos clásicos del Americana.

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A medida que ha avanzado la noche, el concierto ha intercalado matices acústicos y destellos de pura energía festiva. Camino del desenlace, la complicidad entre ambas leyendas ha desatado el entusiasmo del público en "Bang on the Ear" y la festiva "Galway Girl". El clímax de la velada ha llegado con la esperada "Fisherman's Blues", que ha convertido la pista en un clamor unánime, antes de cerrar la noche por todo lo alto a dúo con el clásico "Will the Circle Be Unbroken", poniendo el broche a una noche marcada por la fusión de folk, rock y raíces irlandesas que ha definido a la banda durante más de cuatro décadas.