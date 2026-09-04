Solo una empresa -y es valenciana- se presenta para traer los Sorolla de Nueva York a València

El traslado de las piezas de Joaquín Sorolla desde la Hispanic Society of America hasta València da un nuevo paso en el largo proceso administrativo. La empresa valenciana Josearte S.L., especializada en el transporte y manipulación de obras de arte, ha sido la única compañía que ha presentado oferta al contrato licitado por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para ejecutar esta compleja operación logística, que implica mover más de 200 cuadros y dibujos de Nueva York a València. La operación está valorada en 404.236 euros.

La mesa de contratación ha admitido la propuesta. La Mesa de Contratación abrió y admitió su propuesta en la reunión celebrada el pasado 3 de septiembre, después de hacer cerrado el plazo de presentación de ofertas el día 1. La documentación presentada por la empresa cumple con los requisitos establecidos en los pliegos y pasa a la siguiente fase del procedimiento, con la apertura de la documentación correspondiente a los criterios marcados y ahora deberá ser analizada por los técnicos del consorcio antes de la adjudicación definitiva.

La empresa Josearte tiene sede en Loriguilla y cuenta con experiencia en el transporte de obras de arte por tierra, mar y aire, además de montar exposiciones y diseñar la museografía. La compañía ya ha trabajado antes para el Consorcio de Museos en diferentes operaciones de traslado y movimiento de piezas para exposiciones, además de figurar como contratista de otros servicios públicos en esta materia.

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El contrato, tal como publicó este diario, tiene un presupuesto base de 404.236 euros -IVA incluido- y contempla la recogida de obras en Nueva York, su embalaje especializado, los fletes aéreos previstos, trámites aduaneros y transporte terrestre hasta el Museu de la Ciutat, donde se instalarán las obras durante los próximo tres o cuatro años, hasta que esté lista la rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones. Se incluyen todas las tareas de manipulación y seguridad asociadas al traslado y, de resultar Josearte la adjudicataria, será la encargada de diseñar el operativo que traslade todas las 218 piezas de Nueva York a València para la exposición 'La Colección Sorolla de la Hispanic Society'.