Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
suceso AlziraAlerta naranja ValenciaRiesgo rojo y naranja calor ValenciaSanidad valencianaComedores escolaresSuciedad ValènciaAgresión sexual Valencia
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 82 años Richard O'Sullivan, conocido por 'El nido de Robin' y 'Un hombre en casa'

El actor británico, conocido por sus papeles en series cómicas de los años 70 y 80, ha fallecido en una residencia para artistas de Londres

Richard O'Sullivan en 'Un hombre en casa'

Richard O'Sullivan en 'Un hombre en casa'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El británico Richard O'Sullivan, actor que se hizo famoso en los años 70 y 80 con series cómicas de televisión como 'Un hombre en casa' o 'El nido de Robin', murió hoy a los 82 años de edad.

O'Sullivan murió en la residencia de Brinsworth House, un asilo de ancianos pensado para los profesionales del teatro y el entretenimiento en Staines Road, en el distrito londinense de Richmond upon Thames, donde había vivido los últimos 23 años.

En una declaración hecha pública por la residencia, su hijo James O'Sullivan describió a su padre como un hombre "tan divertido y encantador en la vida real como el que apareció en las pantallas de nuestras televisiones durante años. Siempre de buen humor, (fue) un padre fantástico y un abuelo cariñoso".

Noticias relacionadas

Aunque tuvo una larga carrera, sus papeles más recordados serán los que protagonizó con el papel de Robin Trip en la exitosas series 'Un hombre en casa' (1973-76) y 'El nido de Robin' (1977-81), que fueron emitidas en numerosos países. Tras esos dos éxitos internacionales, su carrera languideció.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil acude a una discusión en una casa de Benidoleig y descubre que una vecina checa estaba reclamada por tráfico de armas y explosivos
  2. Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
  3. El bebé cuyo cuerpo busca la Policía fue el primer niño nacido en Santa Bàrbara en 2025
  4. Cierra tras casi 40 años otra tienda tradicional de Xàbia: 'Nos hemos dejado la piel, pero es imposible competir con las grandes superficies
  5. Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la 'convivencia
  6. Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"
  7. Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras
  8. La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona

Sánchez bromea con 'farmear aura' para acercarse a los jóvenes

Sánchez bromea con 'farmear aura' para acercarse a los jóvenes

Arcadi España y un Levante-EMV por la financiación

Arcadi España y un Levante-EMV por la financiación

La foto de 1977 que recuerda cuando las mujeres no podían concursar en las paellas de Alaquàs: “No nos dejaron por ser mujeres”

La foto de 1977 que recuerda cuando las mujeres no podían concursar en las paellas de Alaquàs: “No nos dejaron por ser mujeres”

Una abuela y sus nueve nietos ejercerán como clavarios de la Santa Cena de Alzira

Una abuela y sus nueve nietos ejercerán como clavarios de la Santa Cena de Alzira

Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González

Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González

Llíria abre parcialmente la plaza Major para los actos festivos

Llíria abre parcialmente la plaza Major para los actos festivos

El curso empezará reactivando los “jueves reivindicativos” y las asambleas de centro

El curso empezará reactivando los “jueves reivindicativos” y las asambleas de centro

Riba-roja de Túria ejecuta a buen ritmo las inversiones hidráulicas tras la dana con 4,4 millones de euros

Riba-roja de Túria ejecuta a buen ritmo las inversiones hidráulicas tras la dana con 4,4 millones de euros
Tracking Pixel Contents