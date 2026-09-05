El arte de escaparse

Nunca he entendido muy bien como hay personas que vuelven de vacaciones descansadas, morenas, con la piel estupenda y mucha serenidad. Yo normalmente regreso con más fotografías de las que jamás miraré, algún kilo de más, una lista de restaurantes a los que quiero volver, y la firme convicción de que debería viajar mucho más.

Sigo esta semana curioseando por los veranos ajenos, que es una manera estupenda de viajar sin deshacer maletas, y he descubierto que Portugal ha sido sin dudar uno de los destinos favoritos.

Blanca López Handrich pasó quince días con su familia en Alcobaça, cerca de Nazaré, disfrutando de ese Portugal que a mí me gusta especialmente, sin prisas y alrededor de una buena mesa. Tardes de playa, Atlántico, lubinas salvajes, almejas, dulces conventuales, partidas de cartas y un magnífico monasterio del siglo XII. ¿Qué más se le puede pedir a la vida?

Pero lo que me conquistó de lo que me contó fue otra cosa. Todas las mañanas, junto a su ventana, un contratenor cantaba arias. Me parece una fantasía absoluta despertarse así.

Yo que estoy acostumbrada a despertarme con alarmas y niños peleando, un contratenor interpretando un aria me parece ya directamente una escena de una película de James Ivory.

También eligieron Portugal el conocido (y simpático y guapo) empresario Javier García Alberni y su hija Cayetana García, que recorrieron juntos Lisboa y Oporto. Recuerdo con inmenso cariño los viajes que hacía con mis padres, cuando mi padre estaba vivo, y atesoro esos recuerdos en mi corazón como un tesoro.

Aquí tengo que sumarme a la tanda portuguesa porque yo también hice mi pequeña escapada a Oporto con mis amigas Christine Diez y Marta Nagore. Tres mujeres, tres días y, lo más importante, ningún niño a nuestro cargo.

Adoramos a nuestros hijos, por supuesto, pero descubrimos que durante unas horas resultaba extraordinariamente saludable olvidarnos de que éramos madres. No tener que preguntar si alguien había desayunado, llevaba chaqueta, tenía hambre, sueño, frío, calor o necesitaba ir urgentemente a un baño. Solo nosotras, Oporto, conversaciones interminables, comer bien, y esa maravillosa sensación de irresponsabilidad temporal que debería estar prescrita por la Seguridad Social al menos una vez al año.

De Portugal salto a un viaje bastante más largo. Mis queridos Rasha Alkoudsi y Hazem Hayani, junto a sus hijas Lea y Mia, hicieron un precioso recorrido hasta Damasco pasando primero por Estambul. Allí visitaron la Basílica de la Cisterna, caminaron por el Gran Bazar y hasta terminaron viendo un partido entre el Villarreal y el Galatasaray. Aunque, para las niñas, parece que uno de los grandes atractivos fueron los gatos callejeros de Estambul, perfectamente cuidados y convertidos casi en ciudadanos con plenos derechos.

Pero Damasco era el verdadero destino emocional del viaje. Después de quince años de guerra, encontraron una ciudad que lentamente intenta recuperar su vida, y allí volvieron a sus raíces con familia y amigos.

Recorrieron la Ciudad Vieja, visitaron la galería del escultor Mustafa Ali, al que tuvieron la suerte de encontrar allí, pasearon por las calles damascenas y visitaron la Mezquita de los Omeyas.

Proust decía que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes sino en tener nuevos ojos, y aunque la frase se ha utilizado tanto que casi merece unas vacaciones ella sola, sigue siendo cierta.

Más doméstico, pero bastante viajado, ha sido el verano del ilustre decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, junto a su mujer Mónica Martínez y sus hijos Carmelo y Diego. Han ido enlazando Villa Gadea en Altea, San Sebastián (donde acudieron al curso de verano del Consejo General del Notariado y aprovecharon para alargar unos días en familia), Sevilla y Tenerife.

Me parece una combinación muy española y bastante perfecta, norte, sur, Mediterráneo y Canarias. Además, San Sebastián tiene una ventaja indiscutible sobre casi cualquier destino del mundo, en cuanto aparece el primer pintxo uno puede convenecerse de inmediato de que está de vacaciones.

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A veces el mejor viaje puede estar en Damasco, otras, en una playa portuguesa jugando a las cartas con tu familia, y otras veces consiste simplemente en coger a dos amigas, marcharte tres días a Oporto y recordar que, antes de ser madre, trabajadora, esposa y todas esas identidades que vamos acumulando, también eres tú.