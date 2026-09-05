Los récords turísticos dejan huella impulsando el empleo cultural

La actividad cultural valenciana está de dulce. Sea entrando en los museos o apostando por los festivales, sea disfrutando de los conciertos o ofreciendo su belleza a las producciones audiovisuales, el impulso que vive la autonomía -con la ciudad de València como su gran puntal- está fuera de cualquier duda. Y es que la ampliación de su oferta juega como un atractivo manifiesto para el residente, que ve como las posibilidades artísticas a su alcance se expanden. Sin embargo, en paralelo, los récords turísticos -con la llegada de visitantes extranjeros creciendo año a año- no solo llenan playas o centros de ciudades, sino que también dejan cada vez más un flujo continuo de asistentes que tienen en el ámbito cultural su motivo para viajar. Una mayor presencia que contribuye decisivamente a muchos aspectos socioeconómicos, entre ellos un empleo cultural que no ha dejado de crecer en la Comunitat Valenciana desde la pandemia.

Y es que los últimos datos ofrecidos por el Institut Valencià d'Estadística (IVE) son claros. Porque aunque no es un área de gran peso en el conjunto de la fuerza laboral, en 2025 el número de trabajadores que había en la autonomía vinculados a la cultura -entendido esto como aquellos que "desarrollan una ocupación cultural en el conjunto de la economía o cualquier empleo en sectores culturales"- ascendió hasta las 81.900 personas. O lo que es lo mismo, 18.800 más que antes de la covid-19, un alza sustancial. Entre estos contratados, una variada gama de profesiones, desde bibliotecarios o conservadores a escritores pasando por artistas -creativos e interpretativos-, técnicos culturales o del audiovisual o editores de libros.

La importancia del turismo

Tras este impulso, fuentes del Gabinete de CCOO-PV explican a este diario que "el turismo tiene una correlación muy clara con esta subida", ya que la mejora de este sector favorece también a todas las actividades que van ligadas a él. Entre ellas, la cultura. Al respecto, según apuntaba la Conselleria de Turismo en abril, en la provincia de Valencia el principal motivo de ocio de los viajeros que llegan a la 'terreta' es el de efectuar planes culturales (un 70,1 %) frente al 21 % que se decanta por la playa. Un gusto que también se detecta en los balances emitidos por algunas de las principales pinacotecas o monumentos del 'Cap i Casal'.

El Centre del Carme de Cultura Contemporánea, sin ir más lejos, disparó sus visitantes -un 31 % hasta los 371.845- el año pasado, un crecimiento que en mayor o menor medida también experimentaron el Museo de Bellas Artes -sumando 250.949 visitas, con los extranjeros superando a los nacionales-, el IVAM -que ganó 28.000 asistentes hasta superar los 200.000- o la Lonja de València, entre otros muchos enclaves. "Si crece el turismo crece todo lo que está relacionado", insisten al respecto desde CCOO-PV.

Rodaje de la película 'Libre', inspirada en Nino Bravo, en las calles del Cabanyal de València. / Germán Caballero

A veces, además, ese auge de viajeros tiene su complemento perfecto en la apertura de recintos destacados, como un Roig Arena que también ha sido fundamental para elevar el número de personas que llegan desde otras partes de España para ver un concierto. Un motivo -además de deportivo y económico- cultural que trae consigo la necesidad contratar a trabajadores que puedan atenderlos durante la celebración de esos espectáculos.

Auge audiovisual y artístico

Pero el auge de este tipo de empleo va más allá de sus vínculos con el turismo. Como refleja un informe de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, antes de que comenzara este verano el ocio y la cultura ya eran dos sectores en clara pujanza a nivel nacional, subiendo entre un 3 % y un 4 % las contrataciones en actividades como la cinematrografía o la creación artística respecto al mismo mes del curso pasado. Un empuje que bebe del buen momento que experimentan negocios, entre otros, como el de los videojuegos o la producción audiovisual.

Sin ir más lejos, el ‘Libro blanco del desarrollo español de videojuegos’ elaborado por el Ministerio de Cultura afirmaba que la Comunitat Valenciana es vista como un territorio que se encuentra al alza impulsado por un "ecosistema dinámico" gracias a combinar "una comunidad activa de desarrolladores con la presencia de centros educativos y tecnológicos". Un posicionamiento creciente, con València como epicentro, que también ha tenido hitos destacados en los últimos años como la compra del estudio valenciano Elite3D por parte de un gigante como 2K Games o la apuesta por certámenes como València Game City o el Open World Now.

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Del mismo modo, además de ver como la geografía de la autonomía se convierte en un plató de filmación al alza -algo que se sigue mostrando con rodajes como el de 'Libre' o '¿A quién le importa?'-, también se vive un aumento significativo de las productoras de cine que han desarrollado actividad en el territorio valenciano. Los últimos datos publicados del Ministerio de Cultura señalaban, sin ir más lejos, que el número de empresas del sector en la Comunitat había pasado de las 34 de 2024 a un volumen considerablemente más alto en 2025, con 55. Tras ello, la creación de filiales y un paso adelante de proyectos jóvenes que también contribuyen a que el empleo cultural se sitúe a día de hoy en máximos.