Óbito
Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y "el alma" de Movistar Plus+
El respetado director y guionista salmantino, clave en el éxito de formatos históricos como Informe Robinson o la docuserie de Iker Casillas, muere tras una dura batalla contra el cáncer
Redacción Yotele
El periodismo y la televisión en España visten hoy de luto. Luis Fermoso, uno de los narradores visuales más influyentes y respetados del ámbito deportivo de las últimas décadas, ha fallecido este sábado tras luchar contra el cáncer. Sociólogo de formación y salmantino de nacimiento, Fermoso deja un vacío inmenso en una profesión que siempre lo consideró un maestro indiscutible a la hora de humanizar el deporte y contar historias con una sensibilidad inigualable.
La noticia de su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en el sector, siendo su propia casa televisiva una de las primeras en rendirle homenaje. A través de un emotivo comunicado en redes sociales, Movistar Plus+ ha expresado su dolor ante la pérdida: "Hoy es un día muy triste para Movistar Plus. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz".
La trayectoria de Fermoso ha estado intrínsecamente ligada a la evolución de la televisión de pago en España. Tras cursar el prestigioso Máster de Periodismo de El País, ingresó en 1996 como becario en la redacción de Canal+. Desde ese momento, su crecimiento profesional fue de la mano de formatos que revolucionaron la forma de entender la información deportiva, dejando su sello de calidad en programas de la talla de 'El Día Después' o 'Reportajes Vamos'.
Sin embargo, su mayor legado se fraguó detrás de las cámaras de 'Informe Robinson' (posteriormente rebautizado como Informe Plus+). Junto al añorado Michael Robinson, Fermoso se convirtió en el motor creativo y director de piezas documentales memorables, caracterizadas por un ritmo pausado, una estética impecable y un enfoque profundamente humano. Entre sus proyectos más ambiciosos y recientes destacan también la dirección de la serie documental 'Colgar las alas', centrada en la trayectoria y retirada del guardameta Iker Casillas, así como el homenaje póstumo dedicado a su gran compañero de batallas, 'Michael Robinson: Good, better, best'.
La muerte de Luis Fermoso ha desatado una oleada de mensajes de afecto y respeto por parte de compañeros de profesión, realizadores, deportistas y espectadores.
Fuente: El Periódico
- El motor de riego de la caseta en la que ha fallecido la menor de Alzira es de 1912
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Medio Ambiente limpiará 75 hectáreas de caña invasora para mejorar el drenaje del Magro en la Ribera y evitar inundaciones
- Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”
- Mompó carga contra Morant: 'Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada
- Fallece la menor de 11 años herida al desplomarse un pilar en un motor de riego de Alzira
- Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor