El triunfo de la nostalgia 'salva' a La Oreja de Van Gogh en València

Canta La Oreja de Van Gogh que el "amor verdadero es tan solo el primero" y los demás son "para olvidar". Es uno de los versos más potentes de Rosas, la canción más coreada anoche en el Roig Arena en el primero de los dos conciertos que la banda donostiarra ofrece en València en esta gira triunfal, con todas las entradas vendidas tras la vuelta de Amaia Montero al grupo. Pocas veces estas palabras tuvieron tanta impronta porque, solo 24 horas antes del concierto, la cantante las pronunció en los Premios Univision en clara referencia a su vuelta al grupo y como un más que probable dardo a Leire Martínez, quien tuvo la ardua tarea de tomar el relevo cuando Montero decidió emprender su carrera en solitario. Y lo hizo durante 17 años.

Más allá de la polémica, el verso sirve para explicar la clave del éxito de esta gira: la nostalgia, el recuerdo, el idilio con una etapa de nuestra vida y con las canciones que han sido parte de nuestra banda sonora. Durante casi dos horas, lo cierto es que La Oreja de Van Gogh entusiasmó al público valenciano con una revisión a los grandes clásicos de su carrera, a los temas que conformaron los cuatro primeros discos de la banda.

La apertura a ritmo de 20 de enero fue solo el preámbulo para reescuchar Cuídate, La Playa, Muñeca de trapo o Pop. ¿Qué pasó con otros clásicos como Cometas por el cielo o Inmortal? Fueron ignorados en el incomprensible empeño de la banda en borrar su segunda etapa, no solo a su cantante, sino también sus propias canciones. Como si la banda hubiera parado cuando se marchó Amaia. Hubo dos honrosas excepciones: El último vals, la carta de presentación de Leire Martínez en 2008, y Tan guapa. Y se coló también su nuevo tema, Todos estamos bailando la misma canción, tan irrelevante para el público como para la propia cantante, que volvió a tener olvidos en la letra; en esta y otras canciones.

¿Le importó al público que Amaia se equivocara en los versos, se adelantara en algunas entradas o desafinara en la mayoría de canciones? Para nada. Seamos francos, la mayoría de asistentes estaban allí para compartir una euforia compartida, para escuchar de nuevo en directo temas de la generación millennial y berrearlos como si de un karaoke se tratara. Ellos y ellas estaban allí para ver al "amor verdadero", al "primero", a Amaia porque ¿cuántas canciones de la segunda etapa podrían cantar?

El problema es que, así como de intenso es este amor, con el tiempo y el duelo, tiende a idealizarse. Ni Amaia Montero es la del 2001, cuando publicaron su excelente El viaje de Copperpot; ni suena como entonces. El directo nunca fue su fuerte y tampoco lo es ahora. Muñeca de trapo y Tan Guapa fueron bastante catastróficas, a pesar de que los vídeos en redes mostraban una cierta mejoría respecto al inicio de la gira. Sin los cánticos de la gente, su nivel vocal no cumplió anoche los estándares exigidos a una gira profesional: voz temblorosa y ahogada, afinación sospechosa y fallos sucesivos. Después de más de diez años alejada de los escenarios, el regreso de Amaia ha encontrado un público dispuesto a arroparla; pero ese mismo público merecía también un directo a la altura de la verdadera “reina del pop”.

Amaia durante el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Roig Arena. / Biel Aliño / Efe

El resto se vio bastante artificial, construido; sin alma, sin esencia. Tampoco ayudó el papel secundario que han asumido -de nuevo- Xabi, Haritz y Álvaro, especialmente los dos últimos. Una vez más, en un alarde del mejor feminismo, estos señores han dejado el foco a las cantantes, escondidos tras el duelo entre Amaia y Leire, cuando son ellos quienes deben aún las pertinentes explicaciones a sus fans desde octubre de 2024, pero han vivido escondidos sin el escarnio mediático que sí han sufrido ellas.

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Nadie puede tildar el concierto de ayer, y el resto de la gira, de fracaso. El problema para La Oreja de Van Gogh será el mañana, cuando finalicen su extensa gira en España y América Latina. El gran público quiere lo que eran, lo que fueron antes de 2008; y está por ver si ese público mostrará el mismo entusiasmo ante la nueva música. Muchos de sus fans siguen enfadados por las formas de despedir a Leire Martínez. Pero ¿acaso importa eso al público que llenó ayer el arena? Pese a un directo duro de escuchar en algunos momentos, no hubo quien no saltó, rio, cantó a pleno pulmón durante dos horas en que volvimos a ser unos adolescentes sin preocupaciones.