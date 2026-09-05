El Museu de la Ciutat se pone a punto para recibir a los Sorolla con una inversión de 650.000 euros

El Museu de la Ciutat empieza a prepararse para la llegada de más de 200 obras de Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America. El Ayuntamiento de València empieza este lunes 7 de septiembre los trabajos para poner a punto el Palau del Marqués de Campo, que acogerá provisionalmente -durante al menos tres años- las piezas del pintor valenciano mientras se completa la adecuación del espacio expositivo definitivo en el Palacio de las Comunicaciones. La inversión municipal para acondicionar su museo en el centro de València asciende a 650.000 euros, de los que 350.000 se destinan a obras de conservación, mantenimiento y restauración mientras que el resto irá a reforzar la seguridad del museo, todo antes de abrir sus puertas al público en enero de 2027.

La intervención sobre el inmueble se centrará especialmente en la sala La Serre, cuya cubierta será reparada o sustituida y donde también está previsto reforzar dos vigas de madera. El proyecto contempla además la instalación de una pasarela metálica que facilite las labores de mantenimiento de la cubierta.

En la parte exterior, la fachada también será reparada y restaurada de forma integral. Los trabajos incluyen la limpieza de la cerrajería, la sustitución de las vidrieras dañadas y la reparación de grietas y cornisas. En el interior, se intervendrá sobre las carpinterías y los portones de acceso, con trabajos de conservación y restauración.

El proyecto, redactado por el arquitecto Jorge Bosch Abarca, incluye también la puesta en valor de la cubierta interior original mediante la incorporación de un sistema de oscurecimiento regulable que permitirá mejorar las condiciones del espacio expositivo y la luz que entra de forma cenital. A estas actuaciones se sumarán diferentes medidas de conservación preventiva para adecuar el museo a las necesidades de las obras que llegarán desde Nueva York, con requisitos especiales para su mantenimiento.

"El Museu de la Ciutat ya se está preparando para convertirse en el espacio que exhibirá las obras de Sorolla cuando lleguen a València. El ayuntamiento ha apostado por realizar trabajos de mejora y adecuación para mostrar al público estos excepcionales fondos artísticos en el mejor espacio posible", ha señalado el concejal de Acción Cultural y Patrimonio, José Luis Moreno.

Más vigilancia

La llegada de la colección también ha llevado al Ayuntamiento a reforzar los sistemas de vigilancia y protección del Museu de la Ciutat. En este apartado, el consistorio ha modificado el contrato de vigilancia privada para aumentar la presencia de guardias de seguridad, especialmente durante el horario nocturno, con una inversión de 207.178 euros.

Preparativos de las obras de restauración que comenzarán este lunes en el Museu de la Ciutat para acoger a Sorolla. / L-EMV

A esta cantidad se suman 46.162 euros para mejorar las instalaciones del circuito cerrado de televisión y el sistema de intrusión del museo, así como otros 38.575,94 euros destinados a renovar las instalaciones de detección de incendios. En total, las tres actuaciones relacionadas con la seguridad ascienden a 292.000 euros, aproximadamente.

Un buen escaparate

Esta misma semana se hizo pública la única oferta recibida por parte del Consorcio de Museos para ejecuar el traslado de las 220 obras de Sorolla de Nueva York a València, al que optó una compaía valenciana. Con las obras de adecuación del palacio se cumple con el mandato firmado el pasado enero entre el ayuntamiento, la Generalitat y la Hispanic Society of America para traer parte de la colección de Sorolla de la entidad norteamericana.

El acuerdo establece que las piezas se expondrán de forma transitoria en instalaciones expositivas de València, preferentemente en el Museu de la Ciutat, hasta que concluya la adecuación del Palacio de las Comunicaciones, unos trabajos que se prevé que duren en torno a tres años..

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El Museu de la Ciutat tiene su sede desde 1989 en el Palau del Marqués de Campo, también conocido como Palau dels Comtes de Berbedel. El edificio es un ejemplo de arquitectura señorial valenciana y fue declarado Bien de Relevancia Local en 1973, antes de obtener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) en 2007.