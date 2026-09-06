Juancho Conejo, líder de Sidecars: "Ya no pienso en tener un chalé con piscina en forma de guitarra"

La banda de rock Sidecars, con Juancho Conejo a la cabeza, llega al escenario del Recorda Fest en A Coruña a las 21.00 horas con dos décadas de experiencia y carretera a la espalda. Armados con sus guitarras, el grupo propone unir a sus seguidores para corear los estribillos de siempre y acercar "canciones que cuenten cosas" a todo el público.

¿Qué se siente estando en un cartel tan diverso como el del Recorda Fest?

Es algo que va sucediendo con los años cada vez más. Me aparece que es bueno que los festivales no estén cerrados a un estilo y que haya diversidad, siempre y cuando haya un tránsito entre bandas con cierto sentido. Nosotros formamos parte de un bloque con La Moda, somos la representación de las bandas de pop-rock. Luego hay otros estilos pero me hace mucha ilusión compartir escenario con La Moda y algunos otros artistas que hay por ahí. Y, sobre todo, verme las caras con la gente de A Coruña, que le tengo mucho cariño.

¿Hay esperanza a captar nuevos fans entre el público de música urbana?

Nosotros hemos estado siempre orbitando alrededor de las modas, pero nunca hemos formado parte de ninguna. Nunca hemos lo hemos buscado y nunca se ha dado. Cuando nosotros empezábamos y la banda se empezó a desarrollar, hubo un repunte muy potente de las bandas llamadas indie. En ese momento, nosotros éramos demasiado mainstream para ese movimiento. Siempre va a haber gente que quiera escuchar canciones que te cuenten cosas y el rock siempre va a estar ahí. Las modas irán, subirán, bajarán; algunas cosas se quedarán, otras desaparecerán y creo que bandas como nosotros siempre vamos a tener un espacio. A estas alturas de la vida, hace mucho que no pienso en dar un pelotazo. Estoy muy bien como estoy.

En este Recorda Fest añaden las Recorda Sessions, con música más vinculada a los 2000. Su trayectoria también está muy vinculada a esos años 2000. ¿Han evitado esa nostalgia?

No creo que la nostalgia esté mal, pero nosotros somos una banda que sigue muy vigente porque trabajamos mucho para ello. Sigo buscando hacer mi mejor disco y mi mejor canción, sigo en esa búsqueda. No quiero conformarme ni acomodarme con lo que ya hicimos. Hay bandas que quizás pararon de tocar o se quedaron en segundo plano y ahora están volviendo. De alguna manera entras en ese grupo de nostalgia. Estamos ahora mejor que nunca y el único ejercicio de nostalgia que podemos hacer sería un concierto recordando algún álbum en concreto de hace años. Gracias al cielo, esa capa de nostalgia no nos ha cubierto.

¿En qué momento dejaron de ser una banda que empieza para ser la banda asentada?

Progresivamente. Durante muchos discos, siempre se hablaba de nosotros como una banda emergente. Alguien que está, que viene fuerte, pero que arranca. De ahí pasamos en un momento dado en que todo el mundo dijera que éramos una banda consolidada. Es una sensación rara porque de un disco a otro tampoco sucede eso. Hemos ido tocando en todas partes y siendo muy pesados y yendo a todas las ciudades, una vez, otra vez, otra vez, durante 20 años. Ha llegado un momento en el que la gente más o menos todo el mundo nos ubica, independientemente de que unos nos sigan y otros no. Cuando ya la gente te ubica y te recuerda porque has estado en su pueblo y porque le gustaba a su exnovia, de alguna parte formas parte de sus vidas, te conviertes en lo que llaman consolidado.

¿Y qué cosas tienen claras que no van a faltar en su identidad como banda?

El compromiso por las canciones y por el oficio. Para bien o para mal, nunca hemos pegado ese pelotazo. Hemos tenido mucha constancia y hemos ido a pasitos pequeños. Si de algo estoy orgulloso y voy a mantener toda mi vida, porque me parece que es una seña de identidad, es que tenemos el currículum intacto. No hemos hecho ninguna tontería porque nos pudiera cegara un poquito la ambición, ni nada. Hemos tomado buenas decisiones porque siempre el centro de todo ha sido el compromiso con las canciones y con el oficio.

Vienen de presentar un trabajo que habla precisamente de ese esfuerzo, de esa constancia. ¿Cuál le gustaría que fuese la siguiente cima?

En el fondo, me gustaría verme dentro de 20 años con mis dos colegas del instituto, con los que empecé, y seguir haciendo mejores canciones cada vez y estar viviendo de la música. Para mí el éxito fue y será ese, como el día que pudimos dejar de trabajar en otras cosas y pagar el alquiler haciendo canciones. Ya no pienso en tener un chalé con piscina en forma de guitarra. Quiero seguir con mis amigos, seguir disfrutando de lo que hago y tener el respeto de la gente.

¿Alguna vez piensan en los que se quedaron por el camino, esos con los que compartían camerino?

Sí, mucho, y pienso en muchos amigos. Lo hablamos con frecuencia. La música es una carrera de fondo y, en el caso de bandas, no es fácil pasar tantos años conviviendo y tomando decisiones importantes que atañen a todos. Las bandas tienen que ver muchas veces con la parte económica. Al final, la parte de empresa de una banda es lo que mucha gente no llega a aguantar porque la convivencia es difícil. Sucede con las parejas, con los amigos; y si miro atrás, veo cómo se ha ido cayendo gente por el camino porque lo han decidido y serán muy felices. No es un drama, porque no es fácil y es un oficio duro.

¿Sería posible iniciar una carrera en la música española como hizo Sidecars en su día?

Las maneras ya han cambiado, los métodos y los caminos han cambiado. Si Sidecars naciese hoy e hiciéramos exactamente lo mismo, no tengo claro que funcionara. Tenemos la suerte de haber llegado tarde al mundo de las redes sociales. Se nos da fatal. Cuando llegaron ya teníamos un buen ejército de fieles que nos acompañaban y no han dependido tanto de lo que hiciéramos o no hiciéramos en redes sociales. Ahora veo a gente ser mitad músico, mitad creador de contenido; y yo no nunca habría sabido hacer eso. Me temo que estaría muy fastidiado si tuviera que arrancar ahora.

Es sabido que le gusta Galicia y A Coruña, ¿cómo son sus días cuando nos visita?

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No voy a dar ninguna clave mágica. A mí me gusta mucho pasear y me gusta pasearme por Coruña, ir parándome, encontrarme a gente que conozco y tomarme un vino blanco. Me trae muchos recuerdos y me gusta vivir la ciudad a pie. Hay alguna tienda que me gusta y me asomo a la playa. Me hago el camino de la Torre de Hércules a la inversa. Salgo a correr por ahí. Comemos mucho en un lugar que está bueno, un poquito más apartado del centro, que se llama Comarea, que hacen unos arroces de puta madre. Me gusta mucho ir allí, me tratan muy bien.