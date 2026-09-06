El Niño de las Monjas narra su milagro en Perú: "Vi que mi cuerpo se apagaba, pensé que me moría"

Jordi Pérez, conocido en los ruedos como 'El Niño de las Monjas', ha madurado a la fuerza tras ser padre de un niño que ya tiene once meses y ver su vida pasar tras la preocupante cornada sufrida en Perú. El joven torero de Carlet habla sin filtros de la desesperación, de una atención sanitaria que califica de caótica y de varios momentos en los que sintió que su vida se escapaba. Pese a ello, quiere seguir disfrutando del toreo con el "sueño" de reaparecer en la próxima Feria de Fallas.

¿Cómo se encuentra?

Poco a poco, mejor. Todavía necesito tiempo para recuperarme, la verdad, por los dolores del cuello y el desvío de la mandíbula que me produjo el pitonazo en el cara.

¿Qué recuerda de la cornada?

Cuando me levanté, noté algo extraño en la boca, en los dientes, como tejido, arena... algo raro. Sobre todo, cuando di los primeros pasos, sentí que la sangre me corría por el cuello.

¿Cómo ocurrió?

El toro no me correspondió en suerte a mí, pero mi compañero le pegó dos capotazos para ponerlo al caballo y rápidamente se quitó del medio. Los banderilleros vi que también se escondían. Entonces, por compañerismo, me hice presente, pero el toro vino con tanta agresividad y violencia que perdí la estabilidad. En el siguiente capotazo, rodé por el suelo y ahí me hirió.

¿Cuándo fue consciente de la gravedad?

Cuando escupí la sangre. Vi los borbotones de sangre y también notaba cómo corría por el cuello. Ahí fue dramático. Los compañeros se llevaban las manos a la cabeza y gritaban.

"Me puse en lo peor"

¿Te alarmó la reacción de ellos?

Muchísimo porque recuerdo al compañero que tenía que lidiar aquel toro diciendo: "No puede ser, no puede ser". Cuando lo escuché, me puse en lo peor.

Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' / F. Calabuig

¿Quién te ayudó?

Aquel día estaba Pepe Fernández, con quien convivo allí en Lima, en Miraflores. Él me taponó la herida y fue un poco mi salvador, porque si no, podría haberme desangrado allí mismo.

¿Pensó realmente que iba a morir?

Sí, cuando él me taponó la herida, noté que mi cuerpo empezó a apagarse y en ese momento vi la vida pasar por segundos, pensé que me moría.

¿Qué pensó en ese momento?

Me acordé de mi hijo y de mi pareja, que son maravillosos. Pensé que tenía que echar hacia delante a mi familia y eso fue lo que verdaderamente me mantuvo con vida.

La atención médica fue un caos.

Lo que se ve en los vídeos es, probablemente, un uno por ciento de la realidad. Allí se mascó la tragedia porque estaban aporreando la puerta del puesto médico para atender a un paciente de urgencia sin saber realmente la gravedad de la cornada. Fueron momentos muy duros.

¿Qué hacía mientras tanto?

Rezar para no perder la esperanza ni la calma porque sabía que, si perdía la calma, todo funcionaría peor.

¿Perdió la consciencia?

No perdí la consciencia completamente, pero sí tenía momentos de mucha ida y vuelta. Podría decirte que estaba al borde de la inconsciencia y de la muerte.

"Los ángeles de la guarda"

¿Había personal médico preparado para atenderle?

No, pero lo más increíble es que mis ángeles de la guarda estaban en el tendido y me estabilizaron. Eran dos doctores que habían ido simplemente a ver la corrida.

¿Y cuando entró a la enfermería?

Había entre treinta y cincuenta personas dentro. Unos con el móvil, otros opinando, otros diciendo lo que había que hacer. Y la vida que estaba en juego era la mía. Tuve que ponerme medio de pie y pedirles que, por favor, quien no supiera lo que tenía entre manos se fuera. También por miedo a las infecciones.

¿Lo estabilizó el doctor César Baltazar por videollamada?

Sí, aunque había muy poca cobertura... pero cuando pudieron contactar con él, le enseñaron la cornada a través de una videollamada y dio indicaciones para atenderme y trasladarme.

¿Cuál era el hospital más cercano?

Estaba a tres horas de viaje en ambulancia y decidieron trasladarme, pero cuando llevábamos una hora de viaje, volví a desangrarme.

¿Había material suficiente en la ambulancia para salvarle la vida?

Las enfermeras le pedían al conductor que acelerara. Veía que sacaban gasas, suero y cosas de sus mochilas, pero tampoco había gran cosa.

¿Volvió a pensar que moría?

Sí, volvieron todos los fantasmas. Las enfermeras se echaban colonia para no desmayarse al ver tanta sangre. Era una situación muy impactante.

¿Cómo se digiere psicológicamente una experiencia así?

No es fácil. Hay secuelas, sobre todo mentales.

¿Necesita tiempo?

Es un proceso lento de recuperación física y mental. Ahora mismo no estoy ni física ni mentalmente para ponerme delante de la cara de un toro. Intenta pasar página, aunque está todo todavía muy reciente. La gente te para por la calle, quiere ver la cicatriz, te pregunta cómo estás... y eso te hace revivirlo constantemente.

"Siento a Dios más presente"

La fe en Dios ha sido fundamental.

Mi relación con Dios siempre ha estado presente. Me criaron unas monjitas y Dios siempre ha formado parte de mi vida. Después de volverme a dar otra oportunidad en la vida, estoy muchísimo más agradecido. Lo siento todavía más presente e intento dialogar más con Él.

¿Ha hablado con las monjas que le criaron?

Se han preocupado muchísimo porque para ellas soy su niño, su hijo. La madre Elisa me dijo que me tenía que quitar, que ya tenía que dejarlo. Pero sabe que el toreo es mi vida.

¿Cómo vive ella ese miedo?

Como lo viviría cualquier madre. Ver a alguien que consideras un hijo al borde de la muerte es terrible.

¿Por qué decidió marcharse a Perú?

Tomé la alternativa y, como es lógico, me quedé en el banquillo sin torear nada. Pasó ese primer año en blanco y no fue fácil

Jordi Pérez 'El Niño de las Monjas' tras la entrevista / F. Calabuig

¿Cuánto tiempo llevaba en Perú cuando sufrió la cornada?

Llevaba allí aproximadamente un mes y medio. Con la corrida en la que ocurrió todo llevaba ya nueve festejos y tenía cerca de veinte corridas hechas para completar la temporada en Perú.

Antes del percance ya había vivido situaciones complicadas.

Sí porque hubo tardes en las que no toreé ni maté algunos toros porque sabía que estaban toreados. Antes de ser torero soy persona y soy consciente de lo que tengo delante y de lo que implica.

¿Eso te generó problemas?

He tenido broncas con empresarios y con gente de los pueblos. Incluso un día la policía quiso pegarme con la porra. Todo por defender mi integridad.

"Soñar con las Fallas"

¿Intentó torear en Valencia?

Sí, pero en ese momento no tenía apoderados y no pudimos entrar en la plaza de toros de València para presentarme como matador de toros ante mi afición y en la que considero mi casa.

¿Dónde reaparecerá?

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Me encantaría que fuese en la próxima Feria de Fallas de València. Ojalá pueda cumplir ese sueño.