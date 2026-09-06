Villena enciende las alarmas de los museos valencianos

La casualidad lo encontró y solo cuatro minutos bastaron para hacerlo desaparecer seis décadas después. El tesoro de Villena fue hallado fruto del azar, en 1963, después de que un brazalete de oro apareciera entre los escombros de unas obras; un joyero lo valoró y el arqueólogo José María Soler siguió el rastro hasta una rambla en las afueras de la ciudad, donde encontró, para fascinación de un país entero, uno de los conjuntos de orfebrería más excepcionales de la Edad del Bronce, todo dentro de una vasija. Casi diez kilos de oro, plata, hierro y ámbar habían sobrevivido durante tres mil años ocultos en la tierra, pero hasta aquí -por ahora- su historia: el pasado 27 de agosto, el tesoro volvió a desaparecer, esta vez en manos de una banda que llegó, entró, lo cogió y salió en apenas 240 segundos. El tiempo suficiente para cuestionar y revisar los sistemas de seguridad de los museos de la Comunitat Valenciana.

Villena no ha sido un episodio aislado, sino que llega tras otros dos atracos de características similares. El 25 de abril, unos ladrones entraron por la parte trasera del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, forzaron una reja, rompieron la vitrina y sustrajeron las 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena. Tres meses después, el 28 de julio, cuatro encapuchados irrumpieron en el Museo de Albacete y en un minuto y medio, se llevaron 220 monedas de oro pertenecientes a dos colecciones. Villena confirma que no eran hechos aislados, sino que forma parte de una tendencia que ha puesto en alerta a las instituciones valencianas de las que dependen museos con ajuares históricos porque el hilo conductor de los tres sucesos es el mismo: la espectacular subida del precio del oro en los últimos nueve años.

De forma inevitable, todos los espacios expositivos que contienen piezas de valor como las de Villena han comenzado a revisarse a sí mismas y en conjunto. En el caso de la Diputación de València, de quien depende el Museu de Prehistòria de València, ha programado "para las próximas semanas" una reunión entre el titular de Seguridad y la responsable de Patrimonio para evaluar los sistemas de seguridad y repasar los protocolos. Según explican a este diario, sus museos cumplen "con todos los estándares de seguridad que se recogen a nivel europeo".

No es una cuestión baladí para una institución que custodia su particular tesoro en esa pinacoteca. Allí se conserva el conocido como 'Tesoro de la calle Santa Elena', encontrado en 2001 durante una excavación arqueológica en la capital. Está compuesto por unos 2.000 dinares y fracciones de dinar de oro de época islámica y es uno de los grandes conjuntos monetarios conservados en este periodo que, aunque no son joyas, están hechas también de oro. Una selección de 300 monedas llegó a exponerse en 2017 en el Museo Arqueológico Nacional dentro de la muestra 'El poder del pasado'.

Reforzar "aún más" los protocolos

El Ayuntamiento de València no se ha quedado atrás. A través del servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ha convocado para el próximo martes, 8 de septiembre, una reunión técnica para abordar la revisión de todas las medidas de seguridad activas y pasivas del conjunto de museos municipales para ver cómo pueden reforzarse frente a posibles ataques. "Todos nuestros museos municipales tienen excelentes medidas de seguridad y vigilancia, pero ante los últimos sucesos queremos revisar y, sobre todo, reforzar más si cabe todos los protocolos", explicó el concejal de Acción Cultural y Patrimonio, José Luis Moreno, esta misma semana.

Algunas de las piezas robadas en el Museo de Villena. / L-EMV

En el caso del consistorio, esa revisión alcanza un elevado número de museos o espacios expositivos y muy diferentes entre sí, como puede ser l'Almoina, el Museo Histórico Municipal o el Museu d'Història de València. En este último se encuentra, precisamente, el 'Tesoro de la avenida Constitución', descubierto en 2009 dentro de una vasija con 1.453 monedas del primer tercio del siglo XI, casi todas ellas de plata excepto 19 dinares que están hechos de oro. Se encuentra también el 'Tesoro de Cheste', un conjunto de joyas y monedas encontradas en otra vasija en la partida de La Safa en el municipio de Cheste en 1864, oculto, casi con total seguridad, durante la segunda guerra púnica, en el siglo IV antes de Cristo.

Lo cierto es que el ayuntamiento ya había iniciado un refuerzo de la seguridad museística antes de lo sucedido en Villena. Había licitado un refuerzo en el servicio de vigilancia actual en el Museu de la Ciutat, que acogerá las más de 200 obras de Joaquín Sorolla a partir de este otoño, cuando lleguen desde Nueva York. La exposición se abrirá al público el próximo enero y el consistorio autorizó a fortalecer la seguridad del lugar ampliando la seguridad privada a la noche, además de mejoras en el circuito de cámaras de vídeo y en el sistema de intrusión, además de renovar el sistema de incendios. Todo por valor de 291.917 euros, en un procedimiento que, tal como aseguró Moreno esta semana, "se extenderá al resto de museos municipales donde se considere necesario".

Reunión de instituciones autonómicas

Precisamente, cuanto más eficientes son los sistemas de protección, menos conveniente resulta explicar en qué consisten. Es el criterio que mantienen en el Consorci de Museus, donde el protocolo exige no hacer públicos los sistemas de seguridad instalados en cada centro que gestionan para no desvelarlos y no crear una brecha. Pese a todo, tanto en el Centro del Carmen como en el Museo de Bellas Artes y el IVAM, los sistemas de seguridad están "muy consolidados". En cualquier caso y a fin de poner sobre la mesa el estado actual de cada museo, este lunes se reunirán los responsables de los museos a nivel autonómico junto a los cargos implicados de la Generalitat.

No en todos los museos será necesario, ya que el riesgo de robo existe expresamente sobre piezas de valor tangible como es el oro o materiales preciosos. La advertencia la había lanzado el Ministerio de Cultura días antes del golpe en Villena, pidiendo la colaboración a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional poco después del robo de Albacete. El 11 de agosto, reclamó a las comunidades autónomas que le facilitaran información sobre museos que conservaran, tanto en exposición como en el archivo, cantidades significativas de oro, plata, piedras u otros materiales preciosos.

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La petición fue reiterada el día 24 a los centros culturales que todavía no habían respondido, y fue el mismo día cuando Europol publicó un informe donde alertaba de un cambio en la delincuencia contra los museos europeos, con ataques más violentos y rápidos. Cuatro días después del robo de Villena, el Ministerio de Cultura hizo público este documento y anunció una reunión con las comunidades autónomas el próximo 10 de septiembre, lo que ha generado críticas por la tardanza en este encuentro.