Bambalina se despide de los escenarios en la nueva temporada del Rialto

El Teatre Rialto abrirá en octubre la nueva temporada de artes escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC) con cuatro estrenos absolutos de compañías valencianas, en una programación en la que el teatro tendrá protagonismo. Entre las propuestas destaca la nueva producción de Bullanga Companyia de Teatre y, especialmente, el último montaje de Bambalina antes de poner fin a su trayectoria.

La programación arrancará del 1 al 4 de octubre con Tristesa i alegria en la vida de les girafes, de Bullanga Companyia de Teatre, una comedia escrita por el dramaturgo portugués Tiago Rodrigues que llegará al Rialto en versión valenciana. Adrián Novella dirige el montaje, interpretado por Vanessa Assanova, Vicente Genovés, Joan Isern y Robert de la Fuente.

La obra aborda desde el humor las crisis personales y colectivas y será la encargada de levantar el telón de una temporada en la que el IVC quiere reforzar su apoyo a las nuevas producciones valencianas y a la creación y exhibición de espectáculos en valenciano.

Uno de los momentos más significativos de octubre llegará del 15 al 18 con Corol·lari. Dir adéu sense acomiadar-se, la nueva producción de Bambalina Teatre Practicable, histórica compañía valenciana y uno de los referentes de las artes escénicas de la Comunitat Valenciana.

El espectáculo, dirigido por Jaume Policarpo, nace de una propuesta en la que participan ocho autores y autoras valencianos y tendrá además un carácter especial: será la última creación de Bambalina antes de cerrar una trayectoria que ha convertido a la compañía en uno de los nombres fundamentales del teatro valenciano contemporáneo.

Danza, circo y música

Junto a estas dos producciones teatrales, el Rialto completará su programación de octubre con propuestas de danza, circo y música.

Irene de la Rosa estrenará Antoñita: cuerpo y memoria / IVC

Del 8 al 11 de octubre, Irene de la Rosa estrenará Antoñita: cuerpo y memoria, un proyecto de investigación y creación inspirado en la vida y la obra de La Singla, la célebre bailaora sorda. El espectáculo explora nuevas formas de comunicación escénica capaces de superar las barreras sensoriales e incorpora un trabajo de mediación e investigación desarrollado en colaboración con la Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (FESORD).

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Finalmente, del 22 al 25 de octubre, llegará Karma letal, de Gonzalo Santamaría y Gilbertástico, bajo la dirección de Jimena Cavalletti. La propuesta combina circo y música en directo a través de los personajes Eddy Eighty y Gilbertástico para reflexionar, desde el humor y la adrenalina, sobre las consecuencias de nuestras acciones.