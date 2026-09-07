Programación
Juan Sanguino y ‘Europa en 8 bits’ aterrizan en el Palau de la Música dentro de 'Mostra365'
El encuentro en la Sala Rodrigo con el periodista se erige como la nueva actividad de una iniciativa que fusiona el cine, la música en directo y el debate
La programación cultural impulsada por la Mostra de València que se desarrolla durante todo el año en el Palau de la Música para fusionar el cine, la música en directo y el debate prosigue esta semana con el periodista Juan Sanguino en el ciclo Cine Culpable. La nueva cita de ‘Mostra365’ será mañana a las 19.00 horas en la Sala Rodrigo del auditorio.
Juan Sanguino compartirá con el público asistente su "placer culpable fílmico". La sesión permitirá disfrutar de una película cuyo título será sorpresa para las personas, quienes, posteriormente, participarán en un coloquio moderado por el periodista Eugenio Viñas. Las siguientes citas del ciclo serán el 6 de octubre con la cómica y guionista Carolina Iglesias; el 10 de noviembre, con la youtuber Andrea Compton; y concluirá el 23 de diciembre con la maquilladora Nuria Adraos.
'Delirios de España'
Sanguino es autor de Generación Titanic, ensayo que repasa el cine de los noventa a través de 32 películas "imprescindibles" y del podcast ‘Delirios de España’. También colabora con distintos medios de comunicación
El Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y Presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha destacado “el dinamismo de ‘Mostra365’ y la labor de la Subdirección de Cinematografía y Audiovisuales para acercar al Palau a públicos diversos y para desestacionalizar el festival con propuestas paralelas en torno al cine a lo largo de todo el año”. “Desde el gobierno municipal, tenemos un firme compromiso con la promoción del audiovisual mediterráneo y europeo y con la consolidación de nuestra ciudad como lugar de encuentro de la industria audiovisual. Y Mostra365 es una buena prueba de ello”, ha añadido.
Europa en 8 bits
En este contexto, el viernes 11 de septiembre, también a las 19 horas, los Cines Babel acogerán un pase especial con la reposición de ‘Europa en 8 bits’, de Javier Polo, "uno de los documentales más internacionales e icónicos de la Comunitat Valenciana". En palabras de la subdirectora de Cine y Audiovisuales, Sara Mansanet es “uno de los documentales más internacionales realizados en la Comunitat Valenciana. Por ello, desde la Mostra de València quiere celebrar su legado rindiéndole un homenaje y volviéndolo a traer a la gran pantalla en una jornada temática muy especial”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Viviendas de lujo conviven junto al desarrollismo urbano sesentero de València sin solución de continuidad
- Pérez Galdós reabrirá desde el lunes sus 4 carriles tras desviar 34.000 coches al mes
- El padre de la niña fallecida en Alzira: 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
- Valencia CF - FC Barcelona, en directo hoy: última hora del partido de LaLiga EA Sports en Mestalla
- València archiva una multa de 20.000 euros a un bloque de apartamentos por falta de competencia
- Arrestan a un pirómano que ha originado un incendio que ha desatado gran alarma en Dénia y que ha obligado a desalojar a 200 personas
- Las dificultades económicas elevan las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'El sistema termina castigando precisamente a quienes más han contribuido