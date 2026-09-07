Juan Sanguino y ‘Europa en 8 bits’ aterrizan en el Palau de la Música dentro de 'Mostra365'

La programación cultural impulsada por la Mostra de València que se desarrolla durante todo el año en el Palau de la Música para fusionar el cine, la música en directo y el debate prosigue esta semana con el periodista Juan Sanguino en el ciclo Cine Culpable. La nueva cita de ‘Mostra365’ será mañana a las 19.00 horas en la Sala Rodrigo del auditorio.

Juan Sanguino compartirá con el público asistente su "placer culpable fílmico". La sesión permitirá disfrutar de una película cuyo título será sorpresa para las personas, quienes, posteriormente, participarán en un coloquio moderado por el periodista Eugenio Viñas. Las siguientes citas del ciclo serán el 6 de octubre con la cómica y guionista Carolina Iglesias; el 10 de noviembre, con la youtuber Andrea Compton; y concluirá el 23 de diciembre con la maquilladora Nuria Adraos.

'Delirios de España'

Sanguino es autor de Generación Titanic, ensayo que repasa el cine de los noventa a través de 32 películas "imprescindibles" y del podcast ‘Delirios de España’. También colabora con distintos medios de comunicación

El Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales y Presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno, ha destacado “el dinamismo de ‘Mostra365’ y la labor de la Subdirección de Cinematografía y Audiovisuales para acercar al Palau a públicos diversos y para desestacionalizar el festival con propuestas paralelas en torno al cine a lo largo de todo el año”. “Desde el gobierno municipal, tenemos un firme compromiso con la promoción del audiovisual mediterráneo y europeo y con la consolidación de nuestra ciudad como lugar de encuentro de la industria audiovisual. Y Mostra365 es una buena prueba de ello”, ha añadido.

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Europa en 8 bits

En este contexto, el viernes 11 de septiembre, también a las 19 horas, los Cines Babel acogerán un pase especial con la reposición de ‘Europa en 8 bits’, de Javier Polo, "uno de los documentales más internacionales e icónicos de la Comunitat Valenciana". En palabras de la subdirectora de Cine y Audiovisuales, Sara Mansanet es “uno de los documentales más internacionales realizados en la Comunitat Valenciana. Por ello, desde la Mostra de València quiere celebrar su legado rindiéndole un homenaje y volviéndolo a traer a la gran pantalla en una jornada temática muy especial”.