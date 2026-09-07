Ladrones de guitarras

Al que robare la guitarra a un músico se le debiera colgar de un gancho de carnicero por el pescuezo cortándole ambas manos antes. Y que se las introduzcan por el culo mientras aún le quede vida. Ahí tienen, una frase epatante para empezar una nueva temporada de esta columna. Una sentencia como para figurar en el Código de Hammurabi. No será la peor burrada que hayan escuchado este verano, con la crisis migratoria de Ceuta, los incendios forestales y el robo del tesoro de Villena de por medio, pero es que a mí, lo de que le roben el instrumento a un músico me parece de pena capital.

Cuando un caco se apodera de este tipo de herramientas no sólo está boicoteando el modo de vida de un artista, sustrayendo el sustento a alguien que se lo gana trabajando con emociones. Nos está robando la felicidad a todos aquellos que disfrutamos de las construcciones literarias y musicales de estas personas. Está haciendo del mundo un lugar más triste, doloroso y aburrido. Y hace unas semanas la víctima fue Óscar Briz.

El de L’Alcúdia dormía todo lo plácidamente que el calor le permitía cuando unos ruidos extraños cerca de su cama le despertaron. Al abrir los ojos vio a un fulano que se había colado en su habitación y estaba revolviendo objetos y cajones. Briz saltó de la cama para atraparlo, pero aquel puso pies en polvorosa y se perdió en mitad de la noche. El disgusto gordo vino cuando se percató de que los manguis ya habían pasado por su estudio de ensayo y grabación y se habían llevado, entre otros objetos, dos guitarras eléctricas: una magnífica Godin LGX, muy versátil y cómoda de tocar, su inseparable compañera, y una inconfundible Rickenbacker 330 FG, un modelo icónico de la cultura pop que hemos visto en manos de los Beatles, Pete Townshend, Paul Weller, Johnny Marr y Peter Buck entre otras leyendas. A día de hoy, y lamentablemente, ninguna de las dos ha aparecido.

El bajo perdido de McCartney es un documental dirigido por Arthur Cary. / filmaffinity

El hurto, que derivó a su vez en una sórdida estafa que dañó a un tercero, me dolió especialmente y, por desgracia, no es inhabitual. Sin ir más lejos, unos días antes otro músico valenciano, Javi Durango, había sufrido un percance similar. Y son muchos los episodios análogos que en la historia del rock han acontecido. De hecho, uno de los instrumentos más famosos de todos los tiempos fue recuperado hace un par de años después de más de cinco décadas desaparecido: el bajo de Paul McCartney con forma de violín. El que se compró en Hamburgo y figura de manera indeleble asociado a la imagen del cuarteto de Liverpool, tanto como los flequillos, los botines y el yeyeyé.

No se pierdan el documental recientemente estrenado que narra las interioridades del asunto, “El bajo perdido de McCartney”, protagonizado por un montón de caras anónimas pero imprescindibles para la resolución del caso y por famosos como el propio Macca, Elvis Costello o el mismísimo Klaus Voorman, que va dibujando en directo las viñetas más entrañables del episodio. Hay mucho detalle, cómo el bajista compró el instrumento, dónde y por qué razón. Bajo qué circunstancias fue robado, qué camino recorrió durante esas décadas y de qué manera fue olvidado por todo el mundo. Cómo fue sustituido por otros bajos, otras marcas, otros sonidos y cómo ha sido recuperado y reparado para regocijo del legendario artista y cientos de miles de fans que celebramos el feliz final de la aventura. Y cómo un acto motivado por la estupidez, el egoísmo y la desconsideración (más que por la codicia, el fetichismo o la necesidad) pudo romper un vínculo mágico entre músico, objeto y admiradores durante tanto tiempo. Incomprensible.

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Más robos célebres

Más robos célebres. A Eric Clapton le afanaron en 1966 una Les Paul apodada ‘Beano’ cuando tocaba con Cream y a Jimmy Page otra muy parecida en 1970 cuando lo petaba con Led Zeppelin. A George Harrison, le mangaron en 1966 una Rickenbacker de doce cuerdas que le habían regalado en un programa de radio. Nunca aparecieron. La que sí lo hizo fue ‘Lucille’, la celebérrima compañera de B.B. King que, después de ser sustraída, fue puesta a la venta en una casa de empeños de Las Vegas. Eric Dahl, otro músico, la compró y se la devolvió a su legítimo dueño. Lo mismo ocurrió con una Gibson perteneciente a Mick Taylor, que terminó apareciendo como donación anónima a un museo. Así que, por mucho desalmado que haya yo no pierdo la esperanza de que mis amigos recuperen sus herramientas y tengamos un final feliz como el de Paul McCartney. No se merecen otra cosa.