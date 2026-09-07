Sidonie: "Nos acercamos más al cine de autor que a una gran producción de Hollywood"

Tras casi tres décadas pisando escenarios sin cambiar de formación, Sidonie llega al B-Side en un momento dulce y ‘fa-fa-fascinante’ de su carrera. Formados en Barcelona a finales de los 90, Marc Ros, Jesús Senra y Axel Pi construyeron un universo propio, psicodélico, irónico y magnético, que rápidamente los convirtió en una de las bandas más carismáticas del panorama estatal.

Vienen con el motor caliente tras publicar Catalan Graffiti, un viaje íntimo y eufórico en su lengua materna que vuelve a demostrar que, debajo de las guitarras britpop y el espíritu psicodélico, lo suyo siempre ha sido el arte imbatible de la melodía.

Con Sidonie nunca ha habido trampa. Mutaron de animales fantásticos de la psicodelia anglosajona a cronistas definitivos del pop en castellano, y recientemente se entregaron a los recuerdos infantiles con Catalan Graffiti, su entrega más personal. A lo largo de su trayectoria, han demostrado una capacidad casi camaleónica para evolucionar: desde la electrónica pop de Costa Azul hasta el rock de guitarras de El Fluido García, pasando por El Peor Grupo del Mundo. Su discografía es un catálogo de himnos como Carreteras Infinitas, Fascinado o Estáis aquí, canciones que se han convertido en la banda sonora de varias generaciones.

Charlamos con Marc Ros sobre hacerse mayores sin perder el entusiasmo, esquivar las giras de nostalgia fácil y sobre la verdad del pop frente a los algoritmos.

Me da la sensación de que en la historia de Sidonie el tiempo no corre de forma lineal, sino que es como un círculo, así que lo que queda de aquellos locos que empezaron en el mundo de la música sigue vigente hoy en día.

Para estar en este mundo, para estar en los escenarios, tiene que haber forzosamente un componente de locura; si no, no podríamos salir a un escenario y tocar para miles de personas. No es un trabajo normal. Entonces usábamos la teatralidad o el disfraz para protegernos y poder compartir nuestras canciones con el público. Lo único que ha cambiado es que antes, en cuestión de salud, nos comportábamos como kamikazes, y ahora nos cuidamos más, teniendo en cuenta que los tres hemos pasado de los 50 años.

Miqui Otero define vuestro directo como el lugar donde Catalan Graffiti cobra una nueva dimensión. ¿Cómo dialogan en el escenario estos temas nuevos en vuestra lengua materna, con himnos generacionales en castellano como Carreteras infinitas o Fascinado?

Estamos integrando con naturalidad las nuevas canciones de Catalan Graffiti, cantadas en catalán, con las canciones más antiguas y conocidas del grupo. Porque, al fin y al cabo, somos el mismo grupo con el mismo cantante. Tratamos de construir un repertorio dinámico, melódico y divertido.Nosotros, desde el escenario, no pensamos que haya ninguna diferencia entre el repertorio cantado en catalán y el cantado en castellano.

Algunas veces hemos visto reacciones entre el público cuando cambiamos de idioma; algunas no muy amables. Pero la cosa pierde bastante sentido cuando añadimos un tercer idioma al repertorio: el inglés, que es el idioma en el que empezamos. Ahí no hay reacciones raras, es curioso.

Te puedo decir que para nosotros es un orgullo poder tocar fuera de Cataluña y cantar en catalán sin que, en general, haya ningún problema. Es más, para nosotros es una celebración vivir conciertos como el último que dimos en Logroño, en el festival MUWI, donde compartimos escenario con En Tol Sarmiento (ETS): ellos cantando en euskera, nosotros algunas canciones en catalán, y los riojanos disfrutando de todo ello. Creo que la diversidad lingüística debería fluir con naturalidad, y que este escenario debería ser lo normal en un país donde se hablan diferentes lenguas.

Marc, has comentado que maquetasteis más de 100 canciones para este disco y que terminaste un poco saturado del catalán. ¿Qué os ha dado el catalán a nivel compositivo a diferencia del castellano o el inglés?

Cantar en inglés me devuelve inmediatamente a mi adolescencia, cuando empecé a descubrir esas maravillas del pop y del rock. Cuando canto en castellano, me voy a mis veinte y treinta años y recuerdo a todos los amigos que hemos hecho en España y todas las bandas que hemos conocido y admirado. Cuando canto en catalán, en cambio, vuelvo a mi infancia.

El catalán es mi idioma materno, el idioma de mi familia, el idioma de mi niñez. Por eso, en Catalan Graffiti hay algunas canciones en las que cuento episodios de mi infancia, como cuando tenía diez años y experimenté, junto a mi padre y mi tío, el avistamiento de un ovni, un objeto volador no identificado u otras experiencias de carácter ufológico, como mis primeros amores… Cantar en catalán se parece, en cierta manera, a cantar en inglés, porque las palabras son más compactas, más cortas.

Normalmente tienen una o dos sílabas menos que las palabras en castellano. El castellano supone un reto porque tiene palabras larguísimas y, a la hora de hacer versos, es más difícil. La verdad es que me gusta cantar en los tres idiomas. Una misma canción cantada en idiomas diferentes suena distinta; es como tener tres instrumentos diferentes.

Para estar en los escenarios, tiene que haber un componente de locura

En temas como Et puc odiar molt més homenajeáis a The Cure o Sam Cooke, y en el disco hay guiños constantes al britpop, incluso al merseybeat. ¿Cómo se traduce ese imaginario musical tan anglosajón cuando se pasa por el filtro del catalán?

Los idiomas crean vínculos con los grupos que te han precedido. Aunque no los hayas escuchado mucho, están en tu subconsciente. Por ejemplo, cuando cambiamos al castellano e intentábamos hacer una canción influenciada por The Byrds, la cosa acababa sonando a Los Secretos. O, si queríamos hacer una canción stoniana, aquello sonaba a M-Clan. En catalán nos ha pasado algo parecido. Las influencias anglosajonas siguen estando muy presentes en Sidonie, pero, al cantar en catalán, hemos descubierto que algunas de las canciones que hemos grabado sonaban a Sopa de Cabra o Els Pets, dos bandas catalanas muy conocidas de los 90, y esto ha sido una maravilla, porque hemos comprobado hasta qué punto estas bandas forman parte de nuestro subconsciente.

Has sido muy claro al decir que os da cierto ‘repelús’ hacer una gira de 30.º aniversario cargada de nostalgia. Preferís mirar hacia adelante y ya preparáis disco para 2027 centrado en las melodías. ¿Por qué renegar del formato ‘gira aniversario’ para volcaros de lleno en canciones nuevas?

He sido muy claro, efectivamente, pero también lo ha sido conmigo la gente que me rodea al decirme que debería estar orgulloso de estos 30 años de carrera y que tenemos que celebrarlos de algún modo. Es fácil convencerme; lo que pasa es que yo no veo el asunto de Sidonie, o no soy capaz de ver la historia de Sidonie desde fuera.

Para mí es un continuo. Pero sí es verdad que me gusta celebrar las cosas, así que ya veremos de qué manera vamos a compartir con la gente estos 30 años de carrera. Me da repelús cuando una banda hace una gira recordando su álbum mítico, pero me contradigo constantemente. "Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros", así que es probable que acabemos haciendo una gira aniversario del Costa Azul. ¿Dirías que es nuestro álbum más mítico?

Me da repelús cuando una banda hace una gira recordando su álbum mítico

Sí, eso me parece. Has dejado caer que te atrae el italiano; incluso en Ets Itàlia hay rastros de San Remo. ¿Podemos esperar un ‘Italian Graffiti’ o canciones en italiano en ese próximo trabajo de 2027, o vuelve el castellano a tomar el control total?

Lo que me volvería loco de alegría sería juntar los grandes éxitos de Sidonie, traducirlos y cantarlos en italiano para poder hacer una gira de norte a sur de la península itálica. Es un sueño que compartimos los tres por nuestros diferentes vínculos con el país transalpino. Es algo que se hacía antiguamente y que, debido al monopolio del inglés, se ha perdido, pero a mí me encantaba cuando artistas italianos y españoles cambiaban de idioma y podían hacer conciertos en ambos países. Hay que recuperar ese periodo dorado de la historia del pop.

Afirmas que la composición te exige coger la guitarra todos los días, estés o no de vacaciones. Frente a la inmediatez y el algoritmo actual, ¿sigue siendo la melodía el verdadero último refugio artesanal del pop rock? Ante la presencia amenazadora de la IA, ¿sientes que el ojo crítico y la ‘humanidad’ con imperfecciones de bandas como Sidonie son hoy más necesarios que nunca para salvar a la industria de la monotonía?

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Últimamente estamos diciendo que, cuando ves un concierto de Sidonie, ya sea en un festival o en una sala, estás viendo a una banda tocar en directo, sin pistas pregrabadas y sin ningún tipo de autotune para las voces. Igual que cuando compras un producto en el supermercado exiges ver qué ingredientes contiene, nosotros sentimos ahora la necesidad de explicar cuáles son los ingredientes de un concierto de Sidonie, para que no haya confusiones. También dejamos claro que nosotros mismos asistimos a conciertos en los que muchos instrumentos están previamente grabados. Para mí es como ver una película indie o una película de superhéroes. Personalmente, tengo momentos para todo: hay momentos en los que me apetece ver neorrealismo italiano y otros en los que me apetece ver una película de Spider-Man, pero Sidonie, que quede claro, se acerca más al cine de autor que a una gran producción de Hollywood.