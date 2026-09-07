Simón Andreu deja su sello en Villaseca de la Sagra y triunfa en Ondara

Simón Andreu puede definirse como un novillero de corte clásico, elegante y de buenas formas, que trata principalmente de imprimir tres virtudes tan difíciles como distinguibles en el toreo: el temple, la naturalidad y la ligazón.

Su concepto tiende a lo estético, tratando de llevar las embestidas cosidas a la muleta y de buscar la profundidad en los muletazos. Así que es firme candidato a entrar, de nuevo, en la final del Circuito Valenciano de Novilladas, certamen que forma parte del proyecto de la Liga Nacional de Novilladas de la Fundación del Toro de Lidia y que comparte estructura con otros cuatro circuitos de novilladas con picadores que se celebran en Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León.

Los triunfos

En Villaseca de la Sagra (Toledo), el joven de 20 años destacó especialmente con la mano derecha, dando distancia, ligando y toreando con temple frente a una exigente novillada de Pedraza de Yeltes; en Ondara volvió a mostrar esa buena intención de su toreo, la de conducir con suavidad y naturalidad las embestidas de los ejemplares de Castillejo de Huebra para salir por la puerta grande tras estoquear tres novillos, lidiando además el sexto por la lesión de Samuel Castrejón.

Simón Andreu, un novillero de corte clásico / Levante EMV

Definir y madurar

A ese concepto se suma el valor y la disposición del joven novillero de Chiva porque en algunas tardes también ha recurrido a la portagayola, lo que le hace mostrar esa ambición por dominar todos los tercios dentro de un concepto que todavía está terminando de definir y madurar.

Así que el novillero de Chiva continúa dejando buenas sensaciones en una temporada en la que está confirmando su buena proyección después de que el año pasado quedara relegado de algunas ferias, especialmente en su tierra, como Algemesí y en la plaza de toros de Valencia.

Tras dejar su sello en las novilladas de Villaseca de la Sagra, el joven de Chiva volvió a destacar con un triunfo en Ondara y es firme candidato a entrar, de nuevo, en la final del próximo 4 de octubre en Villena frente a novillos de Aida Jovani.

Debut en Algemesí

La actuación de Simón Andreu en la localidad alicantina supone un nuevo paso adelante en el certamen y le refuerza de cara a los próximos compromisos, sobre todo, en la Semana Taurina de Algemesí, en la que torea el domingo 21 de septiembre los novillos de Cebada Gago junto a Emiliano Osornio.

El 1 de agosto en Vilafranca del Cid, frente a novillos de Chamaco, sufrió una luxación de codo de la que, aparentemente, ya está recuperado.

Para los estadísticos, Simón Andreu debutó con picadores en agosto de 2024 en La Malagueta, donde triunfó con dos orejas. Desde entonces, el novillero de Chiva también ha pisado escenarios de relevancia como la Feria de Fallas de Valencia en 2025 y solo lleva apenas ocho novilladas en su esportón durante toda su trayectoria como novillero con picadores.

Así que el torero de Chiva ha mostrado un concepto personal, acompañado de buenos recursos para desenvolverse delante de los ejemplares de distintos encastes, cosa nada fácil pese a estar tan poco toreado.

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Su capacidad, entrega y evolución le están permitiendo ganar protagonismo en sus últimos compromisos y, con estos resultados y con el deseo de pisar pronto el coso de la calle Xàtiva, Simón Andreu consolida su nombre dentro del panorama novilleril valenciano.