El trippy pop de Rawayana conquista el Roig Arena
La formación venezolana ha congregado a más de 10.000 fans que han bailado y cantado durante las tres horas de duración del concierto.
El concierto constituye la única parada en Valencia de la gira “¿Dónde Está el After? World Tour”.
Más de 10.000 personas se han dado cita este domingo en Roig Arena para disfrutar del concierto de Rawayana, una de las bandas más destacadas de la nueva escena musical latinoamericana. La formación venezolana ha conquistado a públicos de todo el mundo gracias a una propuesta única en la que convergen reggae, pop, soul y ritmos caribeños, una fusión que ellos mismos han bautizado como "trippy pop".
La actuación, única parada en Valencia de su gira "¿Dónde está el after? World Tour", se ha prolongado durante cerca de tres horas. El espectáculo, concebido como una gran celebración colectiva, ha destacado por la cuidada propuesta visual y por un concepto que gira en torno al "after", esa fiesta que continúa cuando parece que todo ha terminado y que ha convertido el concierto en una invitación constante al baile.
La noche ha arrancado con la salida al escenario de Abeja, Tony y Fofo, antes de que la aparición de Beto Montenegro desatara la primera gran ovación del público. "Soltero", "Bienvenidos a la Tierra" y "Dame Un Break", temas incluidos en su último trabajo discográfico, han sido los encargados de abrir un concierto que no ha dado tregua y que ha encadenado algunos de los mayores éxitos de la banda.
Uno de los momentos más celebrados de la noche ha llegado con "Binikini", popularizada junto a Danny Ocean, y "Feriado", la canción que les valió el Latin Grammy a Mejor Canción Pop. Los sonidos caribeños han ganado aún más protagonismo con "Hora Loca", antes de que la banda sorprendiera al público trasladándose a un segundo escenario situado en el centro de la pista.
Desde este escenario secundario, la fiesta de Rawayana ha seguido al ritmo de temas como “Conga”, “Bendito”, “Coronando” y “Veneka”, algunas de las canciones más coreadas de la velada. Para el tramo final, la banda ha regresado al escenario principal, donde ha puesto el broche a la noche con temas como "Amor de contrabando", "Inglés en Miami" y "Se vienen cositas", culminando una actuación vibrante que ha confirmado el excelente momento artístico que atraviesa la formación venezolana.
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