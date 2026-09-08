El Centre del Carme refuerza su seguridad al detectar intrusiones en un solar anexo

Desde que se conociera el robo del tesoro de Villena hace ya casi dos semanas, la seguridad que rodea a los centros que protegen el patrimonio material en la Comunitat Valenciana se ha puesto en el foco. Una sustracción como esta, de casi diez kilos de oro, plata, hierro y ámbar con tres milenios de antigüedad, pone -aún más- en alerta a cualquier institución y las principales administraciones que tienen piezas a su cargo están manteniendo reuniones para revisar que todos los protocolos funcionan a la perfección y, en caso de no hacerlo, actualizarlos para que no haya fallo. Sin embargo, la puesta en práctica de estas actuaciones de mejora no siempre son consecuencia de que un suceso traumático haya ocurrido. A veces, una simple incidencia puede resultar suficiente para actuar con prevención. Y eso fue lo que sucedió antes del verano en el Centre del Carmen de Cultura Contemporànea (CCCC) tras detectar "intrusiones" en sus alrededores.

Y es que según se puede observar en un expediente del portal público de contratación fechado el pasado 17 de junio, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana -entidad de la que forma parte el centro ubicado en el antiguo monasterio del centro del Cap i Casal y que tiene su sede en él- solicitó la tramitación de manera urgente de un aumento de sus elementos de seguridad y de los sistemas antiintrusión. ¿El motivo? Haber detectado un "riesgo" en el solar situado en Blanqueries, anexo al Centre del Carme, donde se constató durante la última semana de mayo "la existencia de intrusismo y presencia de personas ajenas al recinto".

"Protección del recinto y evitar daños mayores"

Debido al peligro "real e inmediato para la seguridad de las instalaciones" del enclave y los elementos que en ellas se guardan al poder "derivar en actos de vandalismo, robos o deterioro de los espacios", el Consorci anunció la apuesta por "instalar nuevos elementos de vigilancia y seguridad" para la zona. "Resulta imprescindible la adopción inmediata de medidas de refuerzo de seguridad, mediante el suministro de los elementos necesarios, a fin de garantizar la adecuada protección del recinto y evitar daños mayores", añadía la citada declaración.

En concreto, el contrato se aprobó con un presupuesto asignado de 5.752 euros más IVA y entre los objetos seleccionados para aumentar la seguridad estaba la colocación de una cámara con detección de movimiento para "el control de los accesos a través de la servidumbre de paso con la finca" ubicada en Blaqueries, así como "la ampliación del sistema de vigilancia con la instalación de otra cámara y la nueva ubicación de la ya existente situadas ambas en los muros del Centre del Carme para mejorar la visibilidad y el control de esa zona". Este procedimiento, según consta en el desarrollo del expediente, continuó durante el mes de junio, siendo elegida Casva Seguridad -la empresa de Simetría Grupo dedicada a la seguridad privada- para la adjudicación entre las tres propuestas -aunque una fue desestimada- presentadas.

Preguntado al respecto, el director-gerente del Consorci de Museos y también gerente del Centre del Carme, Nicolás Bugeda, esta decisión se ejecutó "antes del verano" -y, consecuentemente, antes del robo del tesoro de Villena- tras detectar los citados movimientos y al menos una intrusión en el solar. "Fue un acción-reacción para que no haya puntos ciegos", explica el dirigente, quién también deja claro que estos nuevos dispositivos se instalaron antes del verano y han estado plenamente en funcionamiento durante el periodo estival.

Reuniones a distintos niveles

Más allá de este contrato puntual, la realidad es que desde lo acontecido en Alicante se han venido llevando a cabo revisiones para comprobar que los protocolos de los distintos museos y entidades culturales valencianas con patrimonio histórico funcionan correctamente. Ayer, sin ir más lejos, se produjo una reunión entre varios museos a nivel autonómico -aunque según confirmaron varias fuentes consultadas a este diario, no estuvieron todos- de la que no trascendieron nuevas medidas adoptadas, mientras que este martes es el Ayuntamiento de València -a través del servicio de Patrimonio Histórico y Artístico- es el que ha convocado un encuentro técnico para abordar la revisión de todas las medidas de seguridad activas y pasivas del conjunto de museos municipales para ver cómo pueden reforzarse frente a posibles ataques. Por su parte, en el caso de la Diputación de València -que gestiona el Museu de Prehistòria de València- se ha programado "para las próximas semanas" una reunión entre el titular de Seguridad y la responsable de Patrimonio.

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A esos encuentros se suma la petición -solicitada por la Brigada de Patrimonio de la Policía Nacional y canalizada el pasado 27 de agosto, justo el día del robo, por el Servei de Museus de la Generalitat- de que las pinacotecas y centros valencianos que incluyen "objetos elaborados en oro, plata u otros metales de elevado valor" facilitaran información relativa a sus piezas.