La Fundació del Disseny presenta la cuarta edición del València Design Fest con más de 60 actividades

La Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana ha presentado en el IVAM la cuarta edición de València Design Fest, que se celebrará del 10 de septiembre al 15 de octubre con más de 60 actividades en 30 espacios de la ciudad. El festival reunirá propuestas de artesanía contemporánea, arquitectura, diseño urbano, talento emergente, moda, audiovisual e innovación y creatividad urbana.

La programación arrancará el 10 de septiembre con «Tiempo + Materia. Otras formas de permanecer», el ciclo comisariado por Estudio Savage. La primera cita será «Hacking the World: Artesanía», una conferencia de Berta Segura y Francesca Tur en Barreira A+D. El 15 de septiembre, el Museo Nacional de Cerámica inaugurará «Que no es muiga», de Andrea Savall, sobre la tradición bolillera valenciana. El 22 habrá una conferencia de Liam Aldous sobre su trabajo para Loewe y diálogos con Nacho Errando y Rafa Tomás; el 29, con Ana Illueca y Candela Blasco. El ciclo incluirá proyecciones en el Palau de la Música y culminará el 6 de octubre con Dan Thawley, director artístico de Matter and Shape.

Polonia será el país invitado. El 12 de septiembre se inaugurará en Pasaje 94 «Crafting Reality: en busca de hábitats alternativos», exposición comisariada por Alicja Głuszek que reúne a 19 creadoras y creadores polacos sobre artesanía, sostenibilidad y entorno. La participación se ampliará con una mesa redonda moderada por Marisa Santamaría el 11 de septiembre, con Clap Studio y Ana Illueca; una conferencia de Justyna Kosinska el 14; y la intervención de Agnieszka Mazur en Ágora Nude el 1 de octubre.

El festival impulsará también nuevos cruces entre generaciones. El 17 de septiembre, «Diálogos entre generaciones» reunirá a Mudat Estudio y Nieves Contreras, y a Yasmina Benabdelkrim y Berry Dijkstra. El 18, La Nau acogerá la segunda edición de «Confesiones del Diseño», con Sandra Figuerola, Elena Yuste y Sehila Soriano. El 21 de septiembre, Reyes Pe y Nuria Matarredona conversarán junto a Felix Kosok y Kike Correcher sobre diseño, ciudad y políticas públicas.

La arquitectura tendrá un bloque propio con la tercera edición de «La ciudad generosa», centrada en la reutilización de espacios existentes y la transformación urbana. Vidic Grohar Architects ofrecerá una conferencia el 24 de septiembre en la ETSA-UPV; el 2 de octubre, el podcast «Alzados y caídos», conducido por Marta Soler, abordará qué significa construir una ciudad más habitable; y el 8 de octubre, Elii Arquitectos cerrará el ciclo en la ETSA-UPV.

El audiovisual ganará protagonismo entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre en Cines Babel, con un ciclo de cinco sesiones que proyectará «Rams», «Objectified», «Helvetica» y «Urbanized», de Gary Hustwit, además de «As Time Swallows Time», de El Último Grito. El 1 de octubre, La Filmoteca ofrecerá una sesión especial en torno a «2001: A Space Odyssey», precedida de una conversación sobre cine, diseño y arquitectura. El 28 de septiembre, el Museo de Bellas Artes celebrará una nueva «Noche en el Museo», con intervenciones de LZF Lamps, Neolith, GandiaBlasco y Greenarea.

València Design Fest integrará además algunas de las principales citas creativas de septiembre. Abierto València se celebrará del 17 al 25 de septiembre con exposiciones, aperturas de galerías, visitas, charlas y performances. Del 28 de septiembre al 1 de octubre, Feria Hábitat València concentrará una amplia programación bajo «València Inspira Diseño», junto al pabellón Nude dedicado al talento emergente. Allí se desarrollará también MoDE: Moviment de Disseny Emergent, impulsado por la ADCV para debatir sobre inserción laboral, estabilidad y oportunidades para nuevas generaciones. La programación de la ETSA-UPV por su 60 aniversario se incorporará igualmente al festival.

Las empresas colaboradoras aportarán contenidos propios: ACTIU organizará el 29 de septiembre las mesas «Diseñar espacios que mejoran la vida» y «Women in Office Design»; Andreu World entregará los premios de la 25.ª edición de su International Design Contest; Voolcan Grupo abordará contract, hospitality y diseño de experiencias; Padima conversará con Tomás Alía sobre creación, derechos e innovación; EMEDEC presentará el 1 de octubre el proyecto DRAC; y APE Grupo presentará el 5 de octubre su informe «The New Habitat». También habrá un workshop de Material Bank para estudios de interiorismo y arquitectura.

La dimensión internacional se reforzará con el GZDW Global Tour in Spain de Guangzhou Design Week, del 18 de septiembre al 2 de octubre, con exposición y acciones de conexión empresarial entre China y España.

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El festival cerrará el 15 de octubre con la quinta edición de «Future of Fashion», en el Complejo Cultural La Petxina. Bajo el lema «From ideas to action», reunirá a Saskia de Brauw, Leticia García, Maxime Delavallée, Mayte de la Iglesia, Lara Costafreda y Lamine Sarr, de Top Manta, en una jornada dedicada a la transformación sostenible de la moda, la creatividad y el valor de lo human-made.