El IVAM apuesta por el diseño en su nueva oferta de actividades

La nueva programación pública del IVAM incorpora el diseño como espacio de investigación y abre la colección a nuevas miradas de la creación contemporánea valenciana. "“El museo presenta un programa específico dedicado al diseño contemporáneo de la mano de Estudio Savage (Adrián Salvador y Lucas Zaragosí), que amplía los territorios desde los que el IVAM aborda la creación y las transformaciones de nuestro tiempo”, explicado la directora del IVAM, Blanca de la Torre. “La segunda gran apuesta del museo es la programación asociada a la colección para ofrecer al público diversas maneras de acercarse a este acervo artístico”, anunció.

Presentación programación / ©Miguel Lorenzo IVAM

El programa ‘IVAM + Diseño. Nuevas metodologías para un mundo en transición’, realizado en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, propone explorar el diseño a través de un ciclo de encuentros y de un grupo de trabajo formado por jóvenes diseñadores, artistas, arquitectos, artesanos y estudiantes.

En cuanto a la colección, el museo organiza tres programas para este acercamiento. El primero es ‘Efecto cadena’, un proyecto que ha invitado a Fermín Jiménez Landa, José Luis Clemente y Mijo Miquel a hacer de nudo y red para proponer acciones que activen la colección. Otro programa es ‘Colección 84’, un ciclo mensual de visitas curatoriales y diálogos en torno a la colección del IVAM a cargo del equipo de conservación del museo. Por último, el curso especializado ‘La Colección del IVAM hasta hoy’, impartido por conservadores y comisarios, es una oportunidad para profundizar en los fondos del museo.

Proyecto IVAM + Diseño comisariado por Estudio Savage. / Canoa Lab

“En cuanto a los programas ya consolidados, dada su buena acogida, se presenta la segunda edición del cineclub del IVAM, dirigido por Las Entendidas; continuamos apostando por la música en el museo con los conciertos ‘Posar la veu’, en colaboración con el Institut Valencià de Cultura, y arrancamos la quinta edición de ‘Els Grans de l’IVAM’, dirigido a público senior”, relata Blanca de la Torre.

Tras el éxito del programa ‘Comisarios en sala’, este curso nace ‘IVAM extended’, un programa de formación curatorial para jóvenes -a cargo de Juan Bautista Peiró- que amplía su mirada y radio de acción a otros espacios de la ciudad.

Programa educativo

El IVAM incorpora nuevas propuestas como ‘Cola para nadar, patas para saltar. Renacuajos en el museo’, una experiencia concebida para acercar el arte y el espacio museístico a la primera infancia a través del juego, la exploración y el descubrimiento.

Proyecto Manos y nanas / Martina Grau

La programación educativa del IVAM diseñada para centros escolares para el curso 2026-2027 incluye una línea de acción, ‘L’IVAM en viu’, centrada en poner en valor la colección y el patrimonio del museo. Entre las novedades destacan el proyecto ‘La colección en ruta’, dirigido a estudiantes de educación secundaria y bachillerato, y la propuesta de narrativa ecosocial ‘Al museo, ¡de paseo!’, para alumnos de educación primaria y educación especial.

Actividades para familias

En el apartado de actividades para el público familiar, la novedad de esta temporada es “la renovación del espacio de juego artístico que tanto éxito ha tenido en el anterior curso, por el que pasaron alrededor de 18.000 personas”, señala Blanca de la Torre. El IVAMLab2 se convertirá en “un marjal”, de la mano de la artista fallera Reyes Pe. Inspirada en el ecosistema de la Albufera, la propuesta transforma el museo en una instalación artística de juego y ecoarte para niños y niñas de 0 a 4 años.

Presentación de la programación / @MiguelLorenzo

La directora también destaca el nuevo proyecto dirigido a embarazadas y recién nacidos: ‘Manos y nanas’. “Es una interpretación musical, poética y narrativa diseñada y escenificada por Elisa Martínez Matallín, Raquel Heredia y el compositor Gonzalo Manglano, con la que el IVAM refuerza su trabajo con la más primera infancia”.

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Esta propuesta se integra en el calendario educativo del centro junto a las actividades ya consolidadas ‘Una visiteta a l'IVAM’ y la ‘Sala blanda’, asegurando así una continuidad de experiencias artísticas adaptadas para todas las etapas del crecimiento de los menores. “En línea con la idea de museo anfibio, presentamos un IVAM que no se limita a conservar y mostrar, sino que conecta disciplinas, agentes y comunidades y genera nuevas formas de relación con el arte”, resume Blanca de la Torre.