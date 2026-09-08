Rafael Maluenda y Jaime Pujol completan la comisión para elegir a la nueva dirección del IVC
Se estudian las diez candidaturas finalistas, publicadas el 17 de agosto, para tratar de resolver el vacío de poder en el que ha quedado el instituto durante todo el verano
Prácticamente tres meses después de que el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Álvaro López Jamar, dimitiera del cargo, el proceso para elegir a su sucesor está llegando a su fin. El IVC ha hecho pública este lunes la composición de la comisión que evaluará las candidaturas presentadas para dirigir el organismo. Más allá de los cargos institucionales que deben estar presentes, se ha elegido a Rafael Maluenda, director y guionista de cine, y a Jaime Pujol, actor y dramaturgo, para formar parte de la mesa de exterpos.
Maluenda figura como la persona "experta y/o científica de reconocido prestigio" en el sector, mientras que Pujol actúa como representante de la sociedad civil. El primero es una figura vinculada al ámbito cinematográfico valenciano, ya que fue director del festival Cinema Jove durante 15 años, además de dirigir el documental 'Berlanga!!!'. Con él se busca aportar un perfil especializado en el sector y en la gestión cultural. Pujol, por su parte, está vinculado a las artes escénicas y la cultura y se incorpora en representación de la sociedad civil, una de las dos plazas reservadas para perfiles externos de la Administración.
En esa comisión figura como presidenta la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, así como el subsecretario de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, Carlos Pablo Gracia Calandín, y el director general de Cultura, Ignacio Prieto, que ha ejercido de director interino del IVC durante todo el verano. La secretaría, con voz pero sin voto, corresponderá al subdirector general de Gestión del IVC, José Antonio Alcantud.
La composición responde a lo establecido en las bases del proceso de selección, que reservaban dos puestos a perfiles procedentes del ámbito cultural que ahora ocupan Maluenda y Pujol y que tendrán que decidir junto al resto de cargos institucionales quién es el mejor perfil para dirigir el IVC.
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