Rambleta lleva la dana a escena, adapta el fenómeno "Las gratitudes" y estrena un RAM Club para mil personas

Rambleta afronta la temporada 2026-2027 con una programación que combina el apoyo a la creación local con más de 110 propuestas y destacados nombres de la escena y la música nacional e internacional. Además, la nueva programación del centro cultural del barrio de Sant Marcel.lí llega con una novedad importante: el RAM Club ha obtenido la licencia para ampliar su aforo hasta las 1.048 personas, lo que permite al espacio aspirar a convertirse en una de las salas de conciertos de mayor capacidad de València.

«Hay público y Rambleta funciona bien», ha resumido la directora del centro, Rocío Huet, durante la presentación de una programación que, ha confesado, no ha sido «nada fácil» de construir por su amplitud. La intención es mantener la apuesta por la calidad y consolidar proyectos iniciados en temporadas anteriores, hacerlos crecer y convertir Rambleta en un espacio cada vez más diverso: «Un lugar en el que la cultura sucede» y en el que el público pueda disfrutar, descubrir y encontrarse con los creadores.

La dana a escena

Uno de los grandes focos volverá a ser la escena valenciana. Entre las propuestas destaca el estreno el 18 de septiembre de ‘El cos’, de la compañía A Destajo, una obra atravesada por la experiencia de la dana del 29 de octubre de 2024. El monólogo, protagonizado por Sabina Hervàs, sitúa al público precisamente aquel día junto a una mujer que, rodeada de barro, oscuridad y aislamiento, intenta sobrevivir mientras el agua empieza a entrar en su casa. Una ficción escénica pegada a una de las heridas más recientes de la sociedad valenciana y que aborda directamente cuestiones sociales y políticas.

También tendrá carácter especial el regreso de ‘Eclipsi Total’, coproducción de Pont Flotant y Rambleta, porque supondrá el cierre definitivo de su gira. La pieza vuelve al mismo escenario desde el que inició un recorrido marcado por el reconocimiento de la crítica y galardones como el Premio Max a la Mejor Autoría Teatral. Jesús Muñoz, integrante de Pont Flotant, la ha definido durante la presentación como «un ensayo general ante la muerte»: una obra que, con las herramientas del teatro, invita a pensar en el paso del tiempo y en la muerte para acabar celebrando la vida. Será, ha advertido, la última oportunidad para verla.

La programación valenciana incorpora asimismo títulos como ‘El acontecimiento’ (2 y 3 de octubre), de La Perra Coja, primera adaptación teatral realizada en España de la novela autobiográfica de Annie Ernaux; ‘La libertad se toma’, del Colectivo Soberanas; ‘Dutxa’, de Cia Manía; o ‘El gran sarau’, de La In.Conscient Teatre. La danza sumará el estreno absoluto de ‘Nomad’, de Takiri Art Company, y la sexta Gala de Dansa Internacional Valenciana. Rambleta mantendrá además sus alianzas con Russafa Escènica, Circuito Bucles y el Festival 10 Sentidos y celebrará la tercera edición de la Muestra de Teatro Emergente.

Cucaracha / L-EMV

El fenómeno de "Las gratitudes"

Junto al tejido local, Rambleta busca, en palabras de Huet, «traer las mejores obras nacionales e internacionales». Entre ellas figura ‘Las gratitudes’, adaptación teatral de la novela de Delphine de Vigan, uno de los grandes fenómenos literarios recientes. Juan Carlos Fisher, uno de los directores predilectos del centro y responsable de anteriores éxitos de público en el Teatro de La Abadía, dirige a Gloria Muñoz, Macarena Sanz y Rómulo Assereto en una historia sobre la memoria, la vejez y aquello que necesitamos agradecer antes de que sea demasiado tarde.

Otro de los grandes reclamos será Carolina Yuste, que llegará junto a Eneko Sagardoy con ‘Fronteras’, del dramaturgo británico Henry Naylor y bajo la dirección de Andrés Lima. La obra cruza las vidas de un fotoperiodista y una joven grafitera siria y utiliza su encuentro para abordar la guerra, las migraciones, las fronteras y la responsabilidad personal frente a los conflictos.

Y entre los nombres centrales de la temporada sobresale también Blanca Portillo, al frente del elenco coral de ‘7 minutos’, de Stefano Massini, con dirección de Sergio Peris-Mencheta. Inspirada en un hecho real, la obra convierte una negociación laboral aparentemente mínima -la petición de renunciar a siete minutos de descanso- en un thriller teatral sobre los límites de la negociación, la dignidad en el trabajo y la defensa de los derechos colectivos.

La escena nacional se completa con propuestas como ‘Cucaracha’ (3 y 4 de octubre), protagonizada por Hiba Abouk; ‘Las cosas extraordinarias’, con Miki Esparbé (19 y 20 de diciembre); ‘Fedra en los infiernos’, con Lydia Bosch y Julio Peña; ‘La desconquista’, de Ron Lalá; o los montajes dedicados al centenario de la Generación del 27 ‘Poeta (Perdido) en Nueva York’ y ‘Olvidadas (A las Sinsombrero)’.

Joe Jackson / Frank Veronsky

Un RAM Club de mayor formato

La gran novedad estructural de la temporada está, sin embargo, en el RAM Club. Rambleta disponía desde hace tiempo de un espacio con posibilidades para acoger conciertos de mayor formato, pero carecía de la licencia necesaria para explotar todo su potencial. Tras un proceso que Huet calificó de largo, la autorización permite pasar de unas 562 personas a un máximo de 1.048 espectadores.

La ampliación sitúa al RAM Club en disposición de cubrir un hueco dentro del circuito musical valenciano: conciertos que necesitan más público del que pueden recibir las salas convencionales, pero que no requieren todavía recintos de gran formato. «La sala suena fenomenal» y cuenta además con la ventaja de su terraza, ha destacado Huet. Uno de los primeros ejemplos llegará con The Lemon Twigs, cuyo concierto ya está planteado para superar el anterior límite de 560 espectadores.

La música volverá precisamente a ser uno de los pilares de Rambleta, con más de 130 conciertos y una nómina internacional en la que destacan Joe Jackson, José González, Eliades Ochoa, Maria del Mar Bonet o Rita Payés, además de Leonor Watling y Leo Sidran con su proyecto ‘Leo & Leo’. También pasarán por el centro Perotá Chingó, Felipe Peláez, Santiago Cruz, Pau Vallvé, Izaro, Elefantes, Tanxugueiras, Laura Gallego, Patax, ARCO o Los Brincos, entre muchos otros.

A ellos se suman proyectos propios como las Ram Sessions, dedicadas al jazz, las bandas emergentes y otras escenas musicales; Rambleta Flamenca; y Clàssica a la Cambra, junto a Nostrum Mare Camerata. Gloria Fabuel ha definido este último ciclo como «un sueño hecho realidad» y una apuesta por ofrecer música de altísima calidad desde un planteamiento más contemporáneo y creativo frente a espacios ya consolidados como Les Arts o el Palau de la Música.

Eva Soriano / Guillermo Garcia Delgado

La pata del humor

Tal como ha señalado Huet, el humor sigue siendo una de las patas fundamentales de la programación de la Rambleta, que contará con Facu Díaz, Eva Soriano, Ignatius, Charlie Pee, Miguel Noguera, Sergio Bezos, Álex O'Dogherty, Santi Rodríguez, Rafa Maza, Daniel Fez, Abián Díaz, Patricia Espejo e Ignasi Taltavull, entre otros.

Regresarán además algunos de los podcasts en directo más seguidos por el público, como ‘La Ruina’, de Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes; ‘Podcast, el podcast’, con Miguel Campos, Laura del Val, Jorge Yorya y Aarón Aguilera; y ‘Deforme Semanal Ideal Total’, de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.

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Además, la programación escénica incluirá también propuestas vinculadas al Carnaval de Cádiz, como ‘Universo Cadi’, el nuevo espectáculo de El Selu, que recupera algunos de los personajes más reconocibles de su trayectoria en una ficción ambientada en el espacio y presenta una nueva chirigota al margen del concurso oficial.