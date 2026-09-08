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València realizará un "seguimiento periódico" de los sistemas de vigilancia de los museos

El Ayuntamiento de València aprobó la inversión de 3,6 millones de euros para la seguridad y se ha acordado reforzar algunas medidas

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán los Sorolla de la Hispanic Society.

Las nuevas salas del Museu de la Ciutat que albergarán los Sorolla de la Hispanic Society. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

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Amparo Soria

Amparo Soria

València

Los responsables de los museos municipales de València han mantenido este martes una reunión para poner sobre la mesa las medidas actuales de vigilancia y seguridad que disponen en sus instalaciones tras el robo sucedido en Villena. Así, se ha acordado establecer un "seguimiento periódico" de las medidas de seguridad de los museos, reforzando los sistemas de vigilancia e implementando medidas extra si se detectan puntos vulnerables.

Los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del ayuntamiento, junto con los responsables de las pinacotecas, han revisado las medidas actuales -activas y pasivas- de todos los museos, acordando reforzarlas contra posibles ataques como lo sucedido en el MuVi.

Aún así, el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, considera que los museos y monumentos valencianos "tienen excelentes sistemas de seguridad", pero se reforzarán para garantizar "su plena conservación". "Es un proceso que se va a hacer a corto y medio plazo, para fortalecer la vigilancia y seguir trabajando en la defensa de nuestro patrimonio artístico", ha dicho.

En total, el presupuesto destinado a esta vigilancia es de 3,6 millones de euros, tal como se aprobó en la Junta de Gobierno Local del año pasado. Se incluyen también monumentos y edificios históricos municipales, y se trata de un contrato adjudicado a una empresa que vela por la integridad de los inmuebles y la custodia de las colecciones durante un plazo de dos años.

Vigilancia 24 horas

Así, la contratación de la seguridad contempla la vigilancia de edificios las 24 horas del día, en horarios diurno y nocturno, así como durante el horario de apertura de lunes a sábado, domingos y festivos. Durante el periodo festivo de Fallas se amplía la vigilancia de determinados monumentos municipales hasta completar la jornada de 24 horas, reforzando ya la vigilancia ante el aumento de visitantes.

Según explica el ayuntamiento, el personal contratado debe desarrollar funciones como la vigilancia y protección de los inmuebles y los bienes muebles custodiados en su interior; rondas por el interior de los edificios; control de las puertas de acceso; inspección diaria tras la salida del personal; prevenir la comisión de delitos; gestionar los sistemas de alarma; además de intervenir ante conatos de incendios, siniestros, accidentes y otras incidencias.

De igual modo, se garantiza la cobertura plena de comunicaciones entre el personal de vigilancia y seguridad que esté prestando el servicio y el departamento o base de control de la propia empresa, que está en funcionamiento las 24 horas del día.

Refuerzo para Sorolla

Además, el consistorio ya ha reforzado las medidas de seguridad en el Museu de la Ciutat, el espacio que acogerá de forma provisional las obras de arte del pintor valenciano Joaquín Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America. De esta forma, el Consistorio ha modificado el actual contrato para la vigilancia privada del espacio para incrementar la presencia de guardias de seguridad, sobre todo la presencia de estos profesionales en horario nocturno.

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En este sentido, la modificación del acuerdo con la actual empresa, cuyo contrato se firmó el pasado mes de enero, supone una inversión de 207.178,52 euros (IVA incluido). Por otra parte, el Consistorio también ha adjudicado las obras y trabajos necesarios para la mejora en las instalaciones del circuito cerrado de televisión e intrusión del espacio expositivo. Finalmente, también se ha adjudicado el contrato para renovar las instalaciones de detección de incendios de la pinacoteca municipal. En total, las tres iniciativas para ampliar la seguridad y vigilancia en el Museo de la Ciudad ante la llegada de las obras de Sorolla procedentes de la Hispanic Society of America ascienden a 291.917,15 euros.

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