La venta de libros subió hasta junio un 3,9 % y puede alcanzar los 1.300 millones en 2026

La venta de libros en España registró una subida del 3,9 % en los primeros seis meses de 2026 y se estima que cerrará el año con un alza aún mayor, superando el 4 % y alcanzando los 1.300 millones, según los datos presentados en el Forum Edita por la consultora de mercado GFK. "Es crecimiento sobre el crecimiento, hay que decir, y es buena noticia. El sector del libro impreso sigue al alza de forma ininterrumpida desde la pandemia", ha explicado Ignacio López, Head of Market Inteligence en GKF.

Valencia VLC reportaje del boom de las librerías sobre todo de cara a los jóvenes lectores y a las publicaciones en idiomas extranjeros antes de Navidad. Librería Soriano / Francisco Calabuig / LEV

De este modo, se superarían los buenos datos de 2025, con una subida en el total de 2024 del 3,8 %. "En el resto del mundo hablan del 'milagro ibérico'", por los buenos datos que también se están registrando en Portugal. De enero a junio, se habrían vendido en España 37 millones de unidades con un aumento medio del precio de un 1,5 %. Los buenos datos de España en el primer semestre también se estarían recogiendo en países de habla hispana como Colombia (6 %) o México (7 %). Casi un tercio de las ventas del sector a lo largo del año, ha recordado López, se producen en las fechas de Navidad, Reyes Magos, Sant Jordi y el 'Blackfriday'.

La ficción sigue liderando

Por géneros, los libros más vendidos en estos primeros seis meses fueron los del género de ficción (subida del 16,1 %), en contraste con una ligera caída de la no ficción (-1,3 %). La producción infantil y juvenil también retrocedió un 5,3 % (debido a la concentración de presentaciones esperadas de 2025), mientras que el cómic y la novela gráfica creció un 10,8 %.

Así, las ventas de no ficción representaron un 28 % del total, las de ficción un 35 %, el infantil y juvenil un 26 %, y la novela gráfica un 8 % (el resto no correspondían con esas categorías). Asimismo, destaca que el 77 % de las ventas eran títulos del catálogo (publicados en años anteriores) y solo el 23 % eran novedades del mercado.

Los jóvenes, los más lectores

En el marco del Forum Edita, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, se ha felicitado por los datos y ha defendido que "no puede haber ecosistema cultural fuerte sin un entramado editorial igualmente fuerte y diverso". Martí ha querido enfatizar además, coincidiendo con la publicación este martes de los resultados del informe PISA, que los últimos estudios de prácticas culturales apuntan a que los jóvenes leen más que nunca.

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Así, según los datos distribuidos por el Ministerio de Cultura el pasado enero, un 76,9 % de las personas entre 14 y 24 años son lectoras, convirtiéndose en el sector de población que más lee en España. Sobre esa ampliación de la base de lectores de futuro se ha pronunciado también el codirector del Forum Edita, Patrici Tixis, quien ha destacado la importancia de la lectura como herramienta también para la educación y el espíritu crítico.