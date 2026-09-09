Alberto Donaire, el toreo hecho en Villaseca de la Sagra

La mejor faena y, probablemente, el mejor toreo de la feria apareció cuando menos se esperaba. Y quizá por eso pasó casi de puntillas, casi sin eco en el tendido, aunque con la banda de música sonando. Alberto Donaire, novillero nacido en Calahorra (La Rioja) y criado por la Escuela Taurina de València, dejó en Villaseca de la Sagra (Toledo) una actuación de enorme interés frente al quinto novillo de José Escolar, aunque los allí presentes no se atrevieron a darle la dimensión que merecía.

Porque Donaire toreó con una expresión distinta a todo lo visto durante este ciclo novilleríl, de evidentes cualidades artísticas, pero, sobre todo, con una personalidad que asomó con fuerza cuando tomó la muleta con la mano izquierda.

Naturales de gran pureza

Así que los mejores momentos de su actuación llegaron al natural, con muletazos de gran pureza, ejecutados desde una colocación impecable y con un ritmo propio, sin artificios ni aceleraciones. El nuevo torero riojano no se limitó a acompañar la embestida: la esperó, la templó y la llevó con un compás muy difícil de encontrar frente a un animal de José Escolar.

Alberto Donaire, novillero nacido en Calahorra, en un gran derechazo en Villaseca / J.L. Cárdenas/@Villasecatoros

Y ahí estuvo quizá lo más extraordinario de su actuación. Torear con ritmo ante una ganadería de estas características. Hacerlo al compás, con la hondura de un cante seco o con el pulso de una bulería, que exige una sensibilidad que no se aprende. Y Donaire la mostró porque la tiene.

No fue una faena larga. Apenas dos o tres tandas al natural bastaron para elevar el tono de su actuación. El utrero tuvo una embestida ambigua, ya que en algunos momentos se desplazó con cierta calidad y, en otros, embistió con las manos y mostró bastante sentido. Esa incertidumbre dio emoción a la labor y obligó al novillero a estar siempre bien colocado, sin perder terreno y sin renunciar a la pureza, uno de los signos distintivos de su toreo.

Donaire entendió pronto que no convenía alargar su labor. Midió los tiempos, administró las embestidas y en varios naturales encontró una profundidad y una verdad que pocas veces se habían visto durante la feria.

La dureza del toreo

El acero terminó negándole el triunfo, pero no pudo borrar lo sucedido antes. Porque más allá del premio, quedó la imagen de su toreo. Alberto Donaire dejó en Villaseca de la Sagra una de esas actuaciones que deberían servir para abrir puertas y renovar ilusiones. Y eso que el joven ya sabe de la dureza del toreo tras la peritonitis y la gravísima cornada en el esfínter sufrida en la plaza de toros de València hace casi dos años.

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El toreo necesita nombres nuevos, pero sobre todo necesita toreros capaces de provocar una emoción distinta. Y durante unos minutos, frente a un novillo de José Escolar, Alberto Donaire consiguió exactamente eso.