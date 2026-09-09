Antonio Soler se lleva el Premio Espasa con su obra 'Ocho del 50'

El XLIII Premio Espasa ya tiene ganador. El malagueño Antonio Soler, con su obra 'Ocho del 50' se ha llevado el galardón dentro del Grupo Planeta y los 30.000 euros del premio al imponerse en una edición con más de un centenar de ensayos presentados y una notable diversidad temática y geográfica. El jurado -compuesto por Leopoldo Abadía, Emilio del Río, Nativel Preciado, Fernando Rodríguez Lafuente y Pilar Cortés, en representación de la editorial- ha valorado especialmente de la obra ganadora "la capacidad de Antonio Soler para convertir la historia literaria en una obra de creación y, al mismo tiempo, de recuperación de nuestra memoria cultural. 'Ocho del 50' reúne rigor, originalidad y una extraordinaria calidad narrativa en un ensayo que no se limita a estudiar a ocho escritores, sino que propone una nueva manera de acercarse a toda una generación. Consigue algo que está al alcance de muy pocos ensayos literarios: hacer que la literatura del pasado vuelva a sentirse como algo vivo, cercano y necesario".

El escritor, por su parte, se ha declarado "muy honrado por unirme a la lista de ganadores de un premio con tanto prestigio. Y especialmente satisfecho por tratarse de un libro sobre libros, sobre la vida y la obra de autores de una generación fundamental en mi formación como escritor y que en algunos casos se convirtieron en queridos amigos".

Un ensayo "exquisito"

"Antonio Rabinad, Juan Marsé, Concha Alós, Carmen Martín Gaite, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo. Ocho novelistas reunidos en cuatro parejas a modo de vidas paralelas y cuya obra está especialmente marcada por la memoria personal, por aquellos episodios decisivos de sus vidas —la infancia, la Guerra Civil, la posguerra, la orfandad, el exilio, la represión o el descubrimiento de la vocación literaria— que transformaron en materia de ficción". Ese escenario sirve como base para una obra que reconstruye, "con una soberbia prosa, precisión y un extraordinario poder evocador, unas vidas marcadas, en muchos casos, por la miseria y, en otros, por una procedencia acomodada, pero siempre profundamente literarias. Soler insiste en que la memoria constituye ya una forma de invención y en que la novela, paradójicamente, puede acercarse más a la verdad humana que unas memorias estrictamente documentales", insisten desde la organización, que resumen el texto como "un ensayo exquisito, tanto por su calidad literaria como por la inteligencia de su planteamiento".

Antonio Soler (Málaga, 1956) consigue el premio tras publicar novelas como 'Las bailarinas muertas' (premio Herralde y premio Nacional de la Crítica), 'El nombre que ahora digo' (premio Primavera), 'El camino de los ingleses' (premio Nadal), 'El sueño del caimán', 'Sur' (que recibió los premios Juan Goytisolo, Nacional de la Crítica, Francisco Umbral, Dulce Chacón y Andalucía de la Crítica), 'Sacramento', 'Yo que fui un perro' y 'El día del lobo'. Sus libros, además, se han traducido a una docena de idiomas y actualmente es miembro de la Orden de Caballeros del Finnegans.

Más participantes

Este año, el Premio Espasa ha superado ampliamente el número de participantes de otras convocatoria, con la mayoría de los manuscritos procediendo de España, donde "sobresale el interés por la literatura en todas sus épocas, con trabajos de carácter histórico, filológico y filosófico de gran nivel". Junto a ello, destacan, se percibe una "atención renovada hacia lo espiritual, la trascendencia y la búsqueda de sentido, junto a ensayos dedicados a la inteligencia artificial y a sus efectos sobre la vida contemporánea". Argentina ocupa el segundo lugar en número de participantes, con propuestas de interés psicológico y psiquiátrico, además de trabajos centrados en el folclore y la cultura del país. México se sitúa en tercer lugar, con ensayos de marcado carácter histórico y antropológico. Cuba y Colombia presentan, por su parte, manuscritos estrechamente relacionados con la realidad histórica y social de ambos países. También destaca el aumento de la participación venezolana, con textos especialmente atentos a la diáspora, el desarraigo y las consecuencias de la crisis nacional.

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Entre las personalidades que año a año consolidan el Premio Espasa figuran Albert Boadella, Antonio Escohotado, Daniel Innerarity, Jon Juaristi, José María Calleja, Carlos del Amor, Sergio del Molino, María Elvira Roca Barea, Stanley G. Payne, Javier Ruiz o Javier Solana. La obra ganadora de la última edición fue el ensayo 'Sembrar palabras', de Ana Santos.